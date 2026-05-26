Andoni Iraola masuk dalam daftar calon pelatih klub raksasa Serie A bersama legenda Barcelona Xavi, namun Crystal Palace masih berpeluang untuk merekrut manajer Bournemouth

Manajer berusia 43 tahun itu tetap bertekad untuk mempertimbangkan masa depannya sebelum memutuskan proyek profesional berikutnya, setelah menolak perpanjangan kontrak di pantai selatan.

Merenungkan kepergiannya yang emosional setelah memastikan finis di posisi keenam yang patut dicatat, Iraola berkata: “Sampanye sudah ada di ruang ganti, kami merayakannya sebagaimana mestinya. Saya menikmati setiap detik bersama para penggemar, bersama para pemain, sungguh menyenangkan bisa mengakhiri musim seperti ini dan memiliki sesuatu untuk dirayakan. Saya telah melihat banyak orang yang telah mendukung saya selama tiga tahun ini.

"Ini liburan tengah semester bagi anak-anak, saya akan tinggal di Bournemouth hingga Juli. Saya akan merayakan bersama staf, saya akan pulang setidaknya selama satu minggu dan mengambil waktu untuk membuat keputusan ini.”