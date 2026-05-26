Andoni Iraola masuk dalam daftar calon pelatih klub raksasa Serie A bersama legenda Barcelona Xavi, namun Crystal Palace masih berpeluang untuk merekrut manajer Bournemouth
Klub raksasa San Siro membidik Iraola
Milan telah menjalin kontak dengan perwakilan Iraola terkait posisi manajer yang kosong pasca perombakan besar-besaran pada akhir musim. Sebuah laporan dari SunSportmengungkapkan bahwa Rossoneri secara aktif mendekati pelatih asal Basque tersebut setelah memecat Massimiliano Allegri menyusul kekalahan telak pada laga terakhir musim ini melawan Cagliari.
Iraola, yang baru saja menyelesaikan masa jabatan tiga tahun yang sukses di Bournemouth, kini sedang mempertimbangkan opsi-opsinya sambil membuat Palace—yang telah lama mengincarnya—tetap dalam ketidakpastian.
Pelatih asal Basque meminta waktu untuk memikirkan
Manajer berusia 43 tahun itu tetap bertekad untuk mempertimbangkan masa depannya sebelum memutuskan proyek profesional berikutnya, setelah menolak perpanjangan kontrak di pantai selatan.
Merenungkan kepergiannya yang emosional setelah memastikan finis di posisi keenam yang patut dicatat, Iraola berkata: “Sampanye sudah ada di ruang ganti, kami merayakannya sebagaimana mestinya. Saya menikmati setiap detik bersama para penggemar, bersama para pemain, sungguh menyenangkan bisa mengakhiri musim seperti ini dan memiliki sesuatu untuk dirayakan. Saya telah melihat banyak orang yang telah mendukung saya selama tiga tahun ini.
"Ini liburan tengah semester bagi anak-anak, saya akan tinggal di Bournemouth hingga Juli. Saya akan merayakan bersama staf, saya akan pulang setidaknya selama satu minggu dan mengambil waktu untuk membuat keputusan ini.”
Xavi masuk dalam daftar calon pemain unggulan Milan
Ikon Barcelona, Xavi, juga muncul sebagai kandidat terkuat untuk kursi kepelatihan Rossoneri, seiring upaya pemilik klub Gerry Cardinale dan Zlatan Ibrahimovic untuk melakukan perombakan budaya secara total. Meskipun rumor seputar Antonio Conte mulai mereda, sumber internal Milan mengatakan kepada Corriere dello Sport bahwa mereka secara khusus membidik profil-profil progresif "seperti Cesc Fabregas".
Xavi, yang saat ini sedang menganggur, berada di puncak daftar calon bersama Iraola, meskipun media Eropa masih terbelah pendapat mengenai apakah Milan atau perantara yang memulai pembicaraan tersebut.
Palace menanti dengan cemas keputusan soal manajer
Palace tengah menghadapi masa-masa penuh ketegangan dan ketidakpastian sambil menanti keputusan Iraola, dengan petinggi Selhurst Park memandangnya sebagai kandidat utama pengganti Oliver Glasner. Meskipun Sportitaliabaru-baru ini membantah laporan media lain yang mengaitkan pelatih asal Spanyol itu dengan Napoli, mereka mengonfirmasi bahwa para perantara sedang gencar menawarkan namanya ke sejumlah klub Serie A. Akibatnya, Iraola memiliki posisi tawar yang kuat saat ia harus memilih antara proses pembenahan di San Siro atau memimpin era baru di London Selatan pasca final Conference League yang akan datang.