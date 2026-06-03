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Andoni Iraola lebih baik daripada Xabi Alonso!? Jamie Carragher memberikan penilaian yang ‘mengkhawatirkan’ terhadap keputusan manajemen Anfield
Pemecatan mendadak Arne Slot
Liverpool mengejutkan dunia sepak bola akhir pekan lalu dengan mengonfirmasi bahwa Slot telah diberhentikan dari jabatannya setelah dua musim memimpin tim. Meskipun berhasil membawa The Reds meraih gelar Liga Premier pada musim perdananya, hasil mengecewakan berupa finis di peringkat kelima pada musim keduanya mendorong Fenway Sports Group untuk mengambil tindakan drastis. Namun, justru waktu pengambilan keputusan inilah yang membuat banyak pihak di Merseyside terheran-heran, terutama mengingat ketersediaan Alonso pada awal tahun ini.
Alonso, yang santer dikaitkan dengan kembalinya ke Liverpool setelah meninggalkan Real Madrid pada Januari, akhirnya setuju untuk bergabung dengan Chelsea bulan lalu. Keputusan untuk tetap mempertahankan Slot selama periode itu, hanya untuk memecatnya beberapa minggu kemudian, membuat banyak penggemar bertanya-tanya mengapa klub tidak merekrut pelatih asal Spanyol itu ketika peluang ada tepat di depan mata mereka. Kini, dengan Iraola yang diperkirakan akan mengambil alih, strategi petinggi klub sedang menjadi sorotan tajam.
- Getty Images Sport
Carragher mempertanyakan keputusan yang mengabaikan Alonso
Dalam wawancara di The Overlap, Carragher secara terbuka mengungkapkan kekhawatirannya terkait proses pengambilan keputusan klub. Mantan bek Liverpool itu kesulitan memahami mengapa direktur olahraga Richard Hughes tidak memprioritaskan Alonso jika memang ada keraguan mengenai masa depan Slot. Carragher merasa bahwa rekam jejak Alonso serta pengalamannya menghadapi tekanan tinggi di klub menjadikannya kandidat terkuat untuk posisi tersebut.
"Saya akan menggantikannya (Slot) dengan Xabi Alonso. Begitu dia pindah ke Chelsea, saya berpikir bahwa saya akan mempertahankan Slot," jelas Carragher. "Ketika saya memikirkan Alonso, itu juga karena dia mampu memaksimalkan potensi Florian Wirtz. Jika Anda akan menggantinya, mengapa bukan dengan Alonso? Dengan Alonso, Anda memiliki riwayat karier bermain yang luar biasa, manajer-manajer yang pernah melatihnya. Apa yang dia lakukan di Leverkusen. Dia pernah melatih Real Madrid. Saya tahu itu tidak berjalan baik, tapi dia terbiasa dengan tekanan dan sorotan tersebut."
Pertimbangan taktis untuk era baru
Selain rekam jejak sang manajer, Carragher juga mengungkapkan keraguan taktis mengenai bagaimana Iraola akan cocok dengan skuad Liverpool saat ini di Anfield. Iraola dikenal dengan gaya permainan yang agresif dan menekan tinggi, yang menuntut atribut fisik tertentu dari para pemainnya. Ada kekhawatiran bahwa skuad Liverpool saat ini, yang dibangun untuk sistem permainan yang berbeda, mungkin akan kesulitan beradaptasi dengan filosofi yang begitu menuntut tanpa perombakan besar-besaran.
"Jika Liverpool memilih Iraola daripada Alonso, itu sangat mengkhawatirkan bagi Liverpool," tambah Carragher. "Jika alasannya karena Alonso ingin memainkan formasi tiga bek, atau gaya permainannya, itu wajar saja. Tapi saya tidak yakin Liverpool memiliki pemain yang mampu menjalankan permainan tekanan tinggi ala Iraola."
- Getty Images Sport
Musim panas yang penuh perubahan besar
Pergantian manajer hanyalah salah satu bagian dari proses perombakan besar-besaran yang harus dihadapi The Reds pada musim panas ini. Menyusul hengkangnya Mohamed Salah, pelatih baru harus mencari pengganti kelas dunia untuk posisi sayap sekaligus membentuk staf kepelatihan yang sepenuhnya baru. Kepergian Slot juga menandai hengkangnya para asistennya, yaitu Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst, dan Ruben Peeters, sehingga meninggalkan kekosongan dalam hierarki di pusat latihan.
Meskipun Iraola telah membuktikan kemampuannya dalam merombak skuad setelah kehilangan pemain kunci - setelah berhasil mengatasi penjualan pemain bintang di Bournemouth - tekanan sorotan Anfield adalah tantangan yang sama sekali berbeda.