Andoni Iraola lebih baik daripada Xabi Alonso!? Jamie Carragher memberikan penilaian yang ‘mengkhawatirkan’ terhadap keputusan manajemen Anfield

Liverpool mengejutkan dunia sepak bola akhir pekan lalu dengan mengonfirmasi bahwa Slot telah diberhentikan dari jabatannya setelah dua musim memimpin tim. Meskipun berhasil membawa The Reds meraih gelar Liga Premier pada musim perdananya, hasil mengecewakan berupa finis di peringkat kelima pada musim keduanya mendorong Fenway Sports Group untuk mengambil tindakan drastis. Namun, justru waktu pengambilan keputusan inilah yang membuat banyak pihak di Merseyside terheran-heran, terutama mengingat ketersediaan Alonso pada awal tahun ini.

Alonso, yang santer dikaitkan dengan kembalinya ke Liverpool setelah meninggalkan Real Madrid pada Januari, akhirnya setuju untuk bergabung dengan Chelsea bulan lalu. Keputusan untuk tetap mempertahankan Slot selama periode itu, hanya untuk memecatnya beberapa minggu kemudian, membuat banyak penggemar bertanya-tanya mengapa klub tidak merekrut pelatih asal Spanyol itu ketika peluang ada tepat di depan mata mereka. Kini, dengan Iraola yang diperkirakan akan mengambil alih, strategi petinggi klub sedang menjadi sorotan tajam.