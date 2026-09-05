Andoni Iraola buka suara soal gagalnya transfer Cody Gakpo ke Manchester City saat penyerang Liverpool itu tampil gemilang dalam kemenangan atas Ipswich

Iraola senang dengan cara sang penyerang menangani situasi tersebut, seraya menegaskan bahwa komunikasi terbuka terus terjaga sepanjang bursa transfer. Bos Liverpool itu menghargai fleksibilitas Gakpo di seluruh lini depan dan menegaskan sang pemain tahu persis betapa tinggi penilaian staf pelatih terhadapnya.

"Saya tidak ragu dengan Cody. Dia sangat bagus sepanjang pramusim, memulai musim ini dengan sangat baik, menghasilkan angka," kata Iraola setelah laga melawan Ipswich. "Cody tahu betapa kami menghargainya, saya rasa tidak ada keraguan. Saya menilainya sangat tinggi.

"Hari ini lagi, setelah dua assist itu, dia mengakhiri [pertandingan di] posisi No.9 untuk membantu kami menutup pertandingan. Saya pikir bagus memiliki Cody karena dia bisa bermain di tiga posisi terdepan dan memiliki dia di posisi ini untuk awal musim ini adalah hal yang bagus."

Iraola mengatakan menjelang pertandingan: "Hubungan saya dengan Cody sangat jujur sejak awal. Dia selalu mengetahui situasi di bursa, kami terus berbicara."

Kapten klub Virgil van Dijk menyuarakan sentimen yang sama dengan manajernya, dengan menyoroti pentingnya Gakpo bagi tim yang tidak pernah pudar. Bek itu memuji reaksi kompatriotnya terhadap transfer yang gagal.

"Jelas saya sudah mengatakan sebelum jendela transfer ditutup bahwa dia penting bagi kami dan dia juga akan penting bagi kami musim ini," jelas Van Dijk. "Dan dia menunjukkannya lagi hari ini. Pekan lalu juga dengan assist-assist itu, juga dalam beberapa tahun terakhir. Jadi teruslah seperti ini."



