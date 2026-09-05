AFP
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Andoni Iraola buka suara soal gagalnya transfer Cody Gakpo ke Manchester City saat penyerang Liverpool itu tampil gemilang dalam kemenangan atas Ipswich
Gakpo tetap bertahan setelah drama di saat-saat akhir
Gakpo sangat santer dikaitkan dengan kepindahan dari Anfield pada fase penutupan bursa transfer musim panas. Tottenham Hotspur sempat menyatakan minat, tetapi Manchester City dengan cepat menyalip mereka sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan sang penyerang. Gakpo bahkan sudah memberi lampu hijau untuk pindah ke Etihad Stadium sebelum kesepakatan itu akhirnya gagal terwujud.
Transfer tersebut pada akhirnya batal karena Liverpool tidak mampu mengamankan pengganti yang sesuai tepat waktu. Terlepas dari gangguan di luar lapangan itu, Gakpo menikmati awal musim yang gemilang di bawah Iraola.
Pemain internasional Belanda itu mencetak gol pada pekan pembuka dan menyumbang satu assist saat melawan Nottingham Forest. Dia melanjutkan performa impresifnya dengan memberi dua assist untuk Alexander Isak dalam kemenangan 2-0 atas Ipswich pada Jumat, membuktikan nilainya yang terus berlanjut bagi skuad.
Iraola dan Van Dijk menuntut lebih banyak
Iraola senang dengan cara sang penyerang menangani situasi tersebut, seraya menegaskan bahwa komunikasi terbuka terus terjaga sepanjang bursa transfer. Bos Liverpool itu menghargai fleksibilitas Gakpo di seluruh lini depan dan menegaskan sang pemain tahu persis betapa tinggi penilaian staf pelatih terhadapnya.
"Saya tidak ragu dengan Cody. Dia sangat bagus sepanjang pramusim, memulai musim ini dengan sangat baik, menghasilkan angka," kata Iraola setelah laga melawan Ipswich. "Cody tahu betapa kami menghargainya, saya rasa tidak ada keraguan. Saya menilainya sangat tinggi.
"Hari ini lagi, setelah dua assist itu, dia mengakhiri [pertandingan di] posisi No.9 untuk membantu kami menutup pertandingan. Saya pikir bagus memiliki Cody karena dia bisa bermain di tiga posisi terdepan dan memiliki dia di posisi ini untuk awal musim ini adalah hal yang bagus."
Iraola mengatakan menjelang pertandingan: "Hubungan saya dengan Cody sangat jujur sejak awal. Dia selalu mengetahui situasi di bursa, kami terus berbicara."
Kapten klub Virgil van Dijk menyuarakan sentimen yang sama dengan manajernya, dengan menyoroti pentingnya Gakpo bagi tim yang tidak pernah pudar. Bek itu memuji reaksi kompatriotnya terhadap transfer yang gagal.
"Jelas saya sudah mengatakan sebelum jendela transfer ditutup bahwa dia penting bagi kami dan dia juga akan penting bagi kami musim ini," jelas Van Dijk. "Dan dia menunjukkannya lagi hari ini. Pekan lalu juga dengan assist-assist itu, juga dalam beberapa tahun terakhir. Jadi teruslah seperti ini."
Persaingan mendorong peningkatan standar di level teratas
Gakpo kini dipastikan tetap berada di Merseyside hingga jendela transfer musim dingin dibuka pada Januari. Alih-alih meratapi peluang yang terlewat di Manchester, ia tampak sangat termotivasi untuk mengukuhkan tempatnya sebagai starter di lini serang yang persaingannya sangat ketat.
Iraola telah memperingatkan bahwa menit bermain tidak dijamin bagi siapa pun, sembari menunjuk talenta-talenta menyerang Liverpool yang melimpah, yaitu Bradley Barcola, Rio Ngumoha, dan Victor Munoz, sebagai pemain yang bisa menekan para bintang senior. Sang manajer meyakini rivalitas internal ini akan mengangkat level performa seluruh skuad dalam beberapa bulan ke depan.
"Saya tentu akan menuntut darinya, karena ada persaingan yang kuat untuk mendapatkan menit bermain," kata Iraola. "Terkadang mereka akan menjadi starter, terkadang mereka masuk dari bangku cadangan, terkadang mereka tidak akan bermain. Namun saya pikir persaingan ini akan bagus untuk mereka semua."
- Getty Images Sport
Membangun kemitraan Isak
Dengan masa depannya yang sudah dipastikan untuk saat ini, fokus Gakpo kini beralih untuk terus mengembangkan pemahaman yang tengah tumbuh di lapangan bersama rekrutan termahal dalam sejarah Liverpool, Isak. Duo ini membangun koneksi mematikan saat menghadapi Ipswich, dan melanjutkan chemistry tersebut akan menjadi krusial bagi ambisi serangan Liverpool seiring jadwal pertandingan yang kian padat.
Berbicara soal kemitraan mereka yang terus berkembang, Gakpo mengakui potensi untuk menjadi kombinasi yang produktif. "Semoga kami bisa saling memberi assist berkali-kali, jadi sekarang dia berutang beberapa assist kepada saya," canda sang winger, yang menunjukkan suasana positif di dalam skuad saat Liverpool berupaya membangun momentum.
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