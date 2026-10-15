Iraola memberikan kabar menggembirakan mengenai kondisi kebugaran Cody Gakpo, Alexander Isak, dan Dominik Szoboszlai. Ketiga pemain penting itu absen dalam dua pertandingan terakhir Liverpool setelah mengalami berbagai masalah cedera saat membela negara masing-masing selama jeda internasional September dan Oktober. Absennya mereka menguji kedalaman skuad di tengah padatnya jadwal musim ini.

Dalam konferensi pers prapertandingan pada Kamis, pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah ketiganya bisa tampil dalam lawatan mendatang ke Gtech Community Stadium. “Masih terlalu dini bagi kami untuk memastikannya. Kami masih memiliki sesi latihan besok,” kata Iraola di situs resmi klub. “Jelas, mereka belum siap tampil tadi malam [melawan LASK]. Kami harus menunggu dan melihat. Menurut saya, ini masih terlalu dini, tetapi meski saya mengatakan mereka tidak bisa tampil dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini saya membuka kemungkinan itu, ya.”