AFP
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Andoni Iraola beri sinyal kuat soal kembalinya trio Liverpool untuk laga melawan Brentford
Kabar baik soal cedera
Iraola memberikan kabar menggembirakan mengenai kondisi kebugaran Cody Gakpo, Alexander Isak, dan Dominik Szoboszlai. Ketiga pemain penting itu absen dalam dua pertandingan terakhir Liverpool setelah mengalami berbagai masalah cedera saat membela negara masing-masing selama jeda internasional September dan Oktober. Absennya mereka menguji kedalaman skuad di tengah padatnya jadwal musim ini.
Dalam konferensi pers prapertandingan pada Kamis, pelatih asal Spanyol itu ditanya apakah ketiganya bisa tampil dalam lawatan mendatang ke Gtech Community Stadium. “Masih terlalu dini bagi kami untuk memastikannya. Kami masih memiliki sesi latihan besok,” kata Iraola di situs resmi klub. “Jelas, mereka belum siap tampil tadi malam [melawan LASK]. Kami harus menunggu dan melihat. Menurut saya, ini masih terlalu dini, tetapi meski saya mengatakan mereka tidak bisa tampil dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, kali ini saya membuka kemungkinan itu, ya.”
- Getty Images Sport
Mengatur jadwal yang padat
Potensi kembalinya para pemain ini datang pada waktu yang tepat bagi Liverpool, yang tengah menjalani rangkaian pertandingan berat di berbagai kompetisi. Liverpool menghadapi Brentford dengan waktu pemulihan kurang dari 72 jam setelah meraih kemenangan dengan banyak gol atas LASK di Austria dalam ajang Liga Champions. Tuntutan fisik sepakbola modern membuat ketersediaan seluruh opsi di lini serang dan tengah sangat penting untuk menjaga momentum mereka di liga.
Iraola sangat menyadari perlunya rotasi agar skuadnya tetap bugar dan terhindar dari cedera otot lebih lanjut selama periode padat ini. Saat menang di Linz, ia melakukan sejumlah perubahan pada susunan pemain inti, dan para penggemar bisa mengharapkan perubahan lagi akhir pekan ini. Dengan laga penting lainnya melawan Villarreal menanti hanya tiga hari setelah pertandingan kontra Brentford, staf pelatih harus menyeimbangkan kebutuhan mendesak untuk meraih poin dengan kondisi jangka panjang para pemain andalan mereka.
Iraola tuntut kesiapan skuad
Pelatih Liverpool menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus siap berkontribusi, baik sebagai pemain inti reguler maupun pemain pengganti yang mampu memberi dampak. Padatnya jadwal pada musim gugur berarti kesempatan akan kerap datang. Iraola meyakini kedalaman skuad akan menjadi faktor penentu keberhasilan klub di Liga Primer dan kompetisi Eropa musim ini.
"Terutama pada periode ini, ketika kami pada dasarnya bermain setiap tiga hari, bahkan hampir kurang dari tiga hari, kami membutuhkan lebih banyak pemain. Itu sebabnya kami sedikit mengubah susunan tim kemarin. Kami perlu mengubahnya lagi pada akhir pekan, lalu kembali mengubahnya saat menghadapi Villarreal tiga hari kemudian. Kami membutuhkan semua pemain, dan pada satu waktu atau lainnya, kami akan membutuhkan mereka. Semua harus siap karena kemungkinan besar kami akan membutuhkan mereka," tambah sang pelatih.
- Getty Images Sport
Membangun momentum di berbagai kompetisi
Liverpool tengah berada dalam momentum positif setelah menang 6-3 di Linz, tetapi Liga Primer Inggris menghadirkan ujian yang berbeda. Iraola menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus tetap fokus dan siap berkontribusi kapan pun dibutuhkan, baik mereka pemain yang rutin menjadi starter maupun yang baru kembali dari ruang perawatan.
"Kami membutuhkan semua orang. Pada satu waktu atau waktu lainnya, kami akan membutuhkan mereka semua. Setiap orang harus siap karena kemungkinan besar kami akan membutuhkannya," pungkas Iraola.
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