AFP
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Andoni Iraola berencana merotasi skuad saat Liverpool bersiap bertandang ke Brentford di tengah kabar terbaru soal cedera
Iraola pastikan rotasi untuk menghadapi jadwal pertandingan yang terus menumpuk
Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola akan mengubah susunan pemain intinya untuk laga Liga Primer melawan Brentford di Gtech Community Stadium, Sabtu. Liverpool menghadapi laga ini kurang dari 72 jam setelah meraih kemenangan dramatis 6-3 atas LASK pada laga tengah pekan di Liga Champions.
Dengan laga penting di kompetisi Eropa melawan Villarreal menyusul pada Selasa, Iraola menegaskan bahwa pemain yang lebih bugar diperlukan untuk menjaga level permainan.
Gelandang Ryan Gravenberch tidak dapat bermain karena menjalani skorsing satu pertandingan di kompetisi domestik setelah menerima kartu merah dalam kekalahan dari Manchester City.
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Pelatih tuntut seluruh skuad siap di tengah rotasi
Berbicara kepada media menjelang perjalanan tersebut, Iraola menegaskan bahwa setiap anggota skuad harus selalu siap tampil di berbagai kompetisi. "Terutama pada periode ini, ketika kami pada dasarnya bermain setiap tiga hari, bahkan hampir kurang dari tiga hari, kami membutuhkan lebih banyak pemain," kata Iraola.
"Itulah sebabnya kami sedikit mengubah susunan tim pada Rabu. Kami perlu melakukan perubahan lagi pada akhir pekan, dan kembali melakukannya saat menghadapi Villarreal tiga hari kemudian."
"Kami membutuhkan semua pemain. Pada suatu saat, kami akan membutuhkan mereka," tambahnya. "Setiap pemain harus siap karena kemungkinan besar kami akan membutuhkannya."
Peluang masih terbuka bagi tiga pemain kunci yang cedera
Iraola menyampaikan kabar baik terkait cedera dengan mengungkapkan bahwa Cody Gakpo, Alexander Isak, dan Dominik Szoboszlai berpeluang tampil setelah absen dalam beberapa pertandingan terakhir. Ketiganya mengalami cedera selama jeda internasional dan tidak bermain melawan Manchester City serta LASK.
“Kami harus menunggu dan melihat,” kata Iraola mengenai kemungkinan mereka tampil. “Saya pikir masih terlalu dini, tetapi seperti yang saya katakan bahwa mereka tidak bisa tampil dalam pertandingan sebelumnya, kali ini saya tetap membuka peluang itu, ya.”
Federico Chiesa dan Wataru Endo juga bisa dimainkan setelah absen dalam laga kompetisi Eropa pada tengah pekan karena aturan kelayakan tampil. Sementara itu, Conor Bradley, Hugo Ekitike, dan Giovanni Leoni masih harus absen dalam jangka panjang.
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Brentford pantau para pemain bintang yang kembali bugar jelang sepak mula
Lawan Liverpool, Brentford, juga menghadapi masalah kebugaran pemain. Pelatih kepala Keith Andrews memantau kondisi Kevin Schade dan Jannik Schuster setelah keduanya mengalami benturan dalam hasil imbang 2-2 di kandang Aston Villa. "Jannik dan Kev sudah berlatih di lapangan pekan ini. Kami akan melihat sejauh mana mereka bisa berlatih besok," kata Andrews.
Mantan bek Liverpool Sepp van den Berg, Nathan Collins, dan Mikkel Damsgaard juga semakin dekat dengan kondisi bugar sepenuhnya.
Setelah pertandingan Sabtu di London Barat, Liverpool akan langsung kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa untuk bersiap menjamu Villarreal pada Selasa.
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