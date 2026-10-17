Pelatih kepala Liverpool Andoni Iraola akan mengubah susunan pemain intinya untuk laga Liga Primer melawan Brentford di Gtech Community Stadium, Sabtu. Liverpool menghadapi laga ini kurang dari 72 jam setelah meraih kemenangan dramatis 6-3 atas LASK pada laga tengah pekan di Liga Champions.

Dengan laga penting di kompetisi Eropa melawan Villarreal menyusul pada Selasa, Iraola menegaskan bahwa pemain yang lebih bugar diperlukan untuk menjaga level permainan.

Gelandang Ryan Gravenberch tidak dapat bermain karena menjalani skorsing satu pertandingan di kompetisi domestik setelah menerima kartu merah dalam kekalahan dari Manchester City.