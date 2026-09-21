Carragher tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap pemain timnas Jerman itu. Legenda Liverpool itu tidak terkesan dengan kontribusi sang gelandang, dengan menyoroti akurasi umpannya yang buruk, yakni hanya 63 persen.

"Wirtz kembali benar-benar buruk," kata Carragher. "Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada yang terjadi di sana. Secara umum, orang-orang memahami situasinya. Dia baru di liga ini dan Liverpool buruk musim lalu. Ketika Anda datang dengan nilai transfer seperti itu, orang-orang menginginkan gol dan assist."

Setelah ditarik keluar pada menit ke-73, Carragher mengeklaim Wirtz tidak bisa "mengeluh" karena diganti. Pundit itu kemudian mendesak Iraola untuk mencadangkan rekrutan marquee tersebut sepenuhnya. "Saya pikir ke depannya Iraola punya keputusan yang harus dibuat di sini. Wirtz tidak akan ada di tim Liverpool saya," tambahnya.

Namun, Iraola dengan cepat membela pemainnya. Sang manajer mengakui start yang lambat itu, tetapi memuji Wirtz atas perannya dalam kemenangan pada akhirnya, dengan mengatakan kepada Sky Sports: "Dia memulai pertandingan dengan lambat, saya setuju. Pada menit pertama mereka bermain cukup intens dan kami tidak benar-benar bersama kami. Duel-duel di tengah. Setelah fase pertama itu, saya pikir kami membaik. Florian juga membantu kami untuk berkembang."



