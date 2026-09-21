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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola balas Jamie Carragher setelah legenda Liverpool itu MENGHANCURKAN Florian Wirtz senilai £116 juta usai kemenangan tipis Bournemouth

F. Wirtz
Liverpool
AFC Bournemouth
J. Carragher
A. Iraola
AFC Bournemouth vs Liverpool
Premier League

Manajer Liverpool Andoni Iraola membela Florian Wirtz setelah mendapat penilaian pedas dari legenda klub Jamie Carragher. Meski menjalani sore yang sulit di Vitality Stadium, bos Liverpool itu menegaskan rekrutan besar mereka pada musim panas memainkan peran vital dalam mengamankan kemenangan yang diraih dengan susah payah.

  • Wirtz kesulitan sebelum Isak mencetak gol

    Liverpool meraih kemenangan susah payah 1-0 atas Bournemouth di Vitality Stadium, dengan Alexander Isak mencetak gol penentu. Meski membawa pulang tiga poin, Liverpool menjalani babak pertama yang membuat frustrasi karena kesulitan menunjukkan dominasi.

    Wirtz mengalami 45 menit pembuka yang sangat sulit. Pemain yang didatangkan dengan nilai £116 juta itu gagal memberi pengaruh pada jalannya pertandingan sejak awal, kesulitan membongkar pertahanan Bournemouth yang tangguh. Penampilannya langsung menjadi sorotan, terutama mengingat banderol mahalnya dan besarnya ekspektasi yang dibebankan kepadanya.

    Pemain berusia 23 tahun itu pada akhirnya menemukan ritmenya setelah jeda. Wirtz memainkan peran penting dalam momen penentu kemenangan, menarik bek James Hill keluar dari posisinya untuk menciptakan ruang yang dibutuhkan Isak untuk mencetak gol.

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    Iraola membela playmaker Liverpool

    Carragher tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap pemain timnas Jerman itu. Legenda Liverpool itu tidak terkesan dengan kontribusi sang gelandang, dengan menyoroti akurasi umpannya yang buruk, yakni hanya 63 persen.

    "Wirtz kembali benar-benar buruk," kata Carragher. "Tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada yang terjadi di sana. Secara umum, orang-orang memahami situasinya. Dia baru di liga ini dan Liverpool buruk musim lalu. Ketika Anda datang dengan nilai transfer seperti itu, orang-orang menginginkan gol dan assist."

    Setelah ditarik keluar pada menit ke-73, Carragher mengeklaim Wirtz tidak bisa "mengeluh" karena diganti. Pundit itu kemudian mendesak Iraola untuk mencadangkan rekrutan marquee tersebut sepenuhnya. "Saya pikir ke depannya Iraola punya keputusan yang harus dibuat di sini. Wirtz tidak akan ada di tim Liverpool saya," tambahnya.

    Namun, Iraola dengan cepat membela pemainnya. Sang manajer mengakui start yang lambat itu, tetapi memuji Wirtz atas perannya dalam kemenangan pada akhirnya, dengan mengatakan kepada Sky Sports: "Dia memulai pertandingan dengan lambat, saya setuju. Pada menit pertama mereka bermain cukup intens dan kami tidak benar-benar bersama kami. Duel-duel di tengah. Setelah fase pertama itu, saya pikir kami membaik. Florian juga membantu kami untuk berkembang."


  • Lolos dari ujian tandang yang berat

    Iraola menyoroti penyesuaian taktik yang membuat Wirtz bisa bersinar seiring pertandingan berjalan. "Di babak kedua dia bermain jauh lebih baik, dia menemukan ruang yang lebih bagus untuk menerima bola dan berbalik," jelas sang manajer, seraya menambahkan bahwa ia jauh lebih puas dengan penampilan gelandang itu setelah jeda.

    Melihat lebih luas dari penampilan individu, Iraola mengungkapkan kelegaan setelah melewati laga tandang yang rumit. Sang manajer mengakui timnya kesulitan selama 20 menit awal, gagal memenangi bola kedua atau menyamai intensitas Bournemouth.

    "Saya jelas senang dengan hasil ini. Saya tahu ini tempat yang sulit untuk didatangi, tempat yang sangat sulit untuk meraih tiga poin," kata Iraola. Ia mencatat bahwa ketika Bournemouth mulai kelelahan di babak kedua, Liverpool mengambil alih jalannya pertandingan dan menciptakan peluang untuk benar-benar mengunci kemenangan.


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    Laga krusial kontra City di depan mata

    Liverpool akan menghadapi ujian besar berikutnya dengan menjamu pemuncak klasemen Manchester City di Anfield pada 11 Oktober. Laga akbar ini akan memaksa Iraola membuat keputusan penting dalam pemilihan pemain di lini tengah dan lini serang.

    Carragher bersikeras bahwa Wirtz seharusnya absen dalam duel besar tersebut. "Manchester City di kandang, bagi saya, dia tidak bisa ada di tim," tegas sang pundit. Iraola kini harus memutuskan apakah akan mempercayai rekrutan andalannya itu di panggung terbesar atau mengikuti saran ikon klub tersebut.

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