Andoni Iraola angkat bicara soal langkah selanjutnya menjelang kepergiannya dari Bournemouth di tengah kabar yang mengaitkannya dengan Crystal Palace dan La Liga
Kabar kepergian manajer berusia 43 tahun itu secara resmi diumumkan pada hari Selasa, menandai berakhirnya masa jabatan tiga tahun yang sangat sukses di Vitality Stadium. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada musim panas nanti, berbagai laporan menyebutkan bahwa Crystal Palace telah mengajukan tawaran kontrak bernilai jutaan poundsterling untuk mengikat jasanya. Namun, Iraola dengan tegas membantah spekulasi bahwa kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya menjadi pemicu kepergiannya.
"Keputusan ini bukan tentang klub lain mana pun. Tidak ada klub lain yang terlibat, ini hanya soal melanjutkan di sini atau tidak melanjutkan di sini," katanya, membantah rumor tentang perpindahan segera.
Ketidakpastian menyelimuti tujuan selanjutnya
Meskipun berhasil membawa Cherries finis di peringkat kesembilan musim lalu dan saat ini berada di posisi ke-11 dengan hanya enam pertandingan tersisa, sang pelatih masih belum memutuskan apa pun mengenai masa depannya.
"Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan musim depan. Saya tidak tahu apakah saya akan melatih sebuah tim, sebuah klub, melatih tim nasional, melatih di benua ini, atau tidak melatih sama sekali. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi," jelasnya. "Saya tidak terburu-buru untuk mengetahuinya. Saya telah mengambil keputusan besar bagi diri saya saat ini. Sekarang saya ingin fokus pada apa yang akan terjadi dalam enam pertandingan ini. Ini akan sangat penting bagi kami. Akan ada waktu untuk memikirkan hal lain, jika memang perlu dipikirkan."
Menutup perjalanan istimewa di pesisir selatan
Berbicara menjelang pertandingan krusial hari Sabtu melawan Newcastle, manajer yang akan hengkang itu mengakui bahwa meninggalkan Bournemouth merupakan keputusan yang sangat sulit.
"Ini adalah keputusan yang membutuhkan waktu lama bagi saya untuk mengambilnya, ini bukanlah keputusan yang mudah," katanya. "Selama proses ini, sepanjang musim ini, saya telah berbicara dengan klub mengenai situasi ini, mereka sangat menyadari bahwa hal ini bisa terjadi. Tidak selalu ada satu alasan utama. Keputusan yang saya ambil ini mungkin karena saya tidak ingin mengambil risiko kehilangan rasa kepuasan yang saya rasakan saat ini atas tiga musim ini. Anda mencoba membayangkan diri Anda di musim keempat yang mungkin, musim kelima yang mungkin, dan semuanya menjadi lebih berat. Kita sebagai manusia bosan melihat fase yang sama. Saya kira saya memutuskan ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri perjalanan ini yang bagi saya sangat istimewa."
Menentukan calon pengganti untuk kampanye mendatang
Saat Iraola bersiap untuk pamit, Bournemouth telah mulai merencanakan masa depan. Klub tersebut dilaporkan hampir menunjuk mantan manajer RB Leipzig, Marco Rose, sebagai penggantinya. Sementara itu, Iraola akan mempertimbangkan berbagai tawaran menggiurkan yang datang dari berbagai penjuru Eropa sebelum mengambil keputusan akhir terkait karier kepelatihannya.