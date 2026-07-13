Andoni Iraola angkat bicara mengenai masa depan Harvey Elliott di Liverpool setelah masa peminjaman yang 'aneh' di Aston Villa

Iraola telah membuka peluang bagi Elliott untuk menghidupkan kembali kariernya di Liverpool setelah musim yang "aneh" di luar Anfield. Pelatih asal Spanyol itu, yang mengambil alih kendali di Merseyside setelah pemecatan Arne Slot, memuji sikap gelandang tersebut sejak kembali ke klub lebih awal dari jadwal untuk memulai persiapan pramusim.

"Tentu saja," jawab Iraola ketika ditanya apakah pemain berusia 23 tahun itu masih memiliki masa depan di Anfield. "Harvey ada di sini bersama kami, saya telah melihatnya dengan semangat untuk hadir, mempersiapkan diri dengan sangat baik, dia akan mendapat kesempatan di pramusim, kami akan membutuhkannya dan itu pertanda baik." Komentar manajer tersebut menunjukkan perubahan nada yang signifikan dari rezim sebelumnya, memberikan harapan kepada seorang pemain yang kariernya tampak berada dalam ketidakpastian hanya beberapa bulan yang lalu.



