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Sunderland v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Andoni Iraola angkat bicara mengenai masa depan Harvey Elliott di Liverpool setelah masa peminjaman yang 'aneh' di Aston Villa

Liverpool
H. Elliott
A. Iraola
Aston Villa
Premier League

Andoni Iraola telah menanggapi masa depan Harvey Elliott yang masih belum pasti di Liverpool, menyusul masa peminjaman yang sulit yang dialami gelandang tersebut di Aston Villa. Pemain berusia 23 tahun itu telah kembali ke Merseyside lebih awal dari jadwal semula setelah menjalani musim yang lebih didominasi oleh birokrasi kontrak daripada aksi di lapangan.

  • Iraola mendukung Elliott untuk membangkitkan kembali Anfield

    Iraola telah membuka peluang bagi Elliott untuk menghidupkan kembali kariernya di Liverpool setelah musim yang "aneh" di luar Anfield. Pelatih asal Spanyol itu, yang mengambil alih kendali di Merseyside setelah pemecatan Arne Slot, memuji sikap gelandang tersebut sejak kembali ke klub lebih awal dari jadwal untuk memulai persiapan pramusim.

    "Tentu saja," jawab Iraola ketika ditanya apakah pemain berusia 23 tahun itu masih memiliki masa depan di Anfield. "Harvey ada di sini bersama kami, saya telah melihatnya dengan semangat untuk hadir, mempersiapkan diri dengan sangat baik, dia akan mendapat kesempatan di pramusim, kami akan membutuhkannya dan itu pertanda baik." Komentar manajer tersebut menunjukkan perubahan nada yang signifikan dari rezim sebelumnya, memberikan harapan kepada seorang pemain yang kariernya tampak berada dalam ketidakpastian hanya beberapa bulan yang lalu.


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  • Harvey Elliott Unai EmeryGetty

    Momen memalukan di Villa Park

    Masa Elliott di Aston Villa ternoda oleh perjanjian peminjaman yang rumit, yang pada akhirnya membuatnya tersingkir dari skuad Unai Emery. Kesepakatan tersebut mencakup klausul kewajiban pembelian senilai £30 juta yang akan berlaku begitu gelandang tersebut mencapai jumlah penampilan yang telah ditentukan. Khawatir akan dampak finansialnya, Villa menghentikan penampilan Elliott untuk menghindari kewajiban merekrutnya secara permanen, yang membuat Emery menyampaikan permintaan maaf yang jujur atas apa yang ia gambarkan sebagai situasi yang "memalukan".

    Kebuntuan taktis dan finansial tersebut membuat Elliott terpinggirkan selama sebagian besar paruh kedua musim tersebut. Merenungkan hal ini, Iraola menyatakan: “Saya harap kita bisa melihatnya berada dalam kondisi yang baik. Saya rasa musim lalu pasti sulit baginya, situasi yang aneh, mereka bahkan tidak bisa memainkannya, dan saya pikir ia memanfaatkan pengalaman ini – situasi yang buruk – untuk membuat dirinya semakin bersemangat menjadi pemain Liverpool.”


  • Kesepakatan yang merugikan bagi sang pemain

    Dari sudut pandang profesional, kepindahannya ke Villa Park dianggap sebagai transfer paling bencana di musim Liga Premier bagi sang pemain. Setelah tampil gemilang di Kejuaraan Eropa U-21 2025, Elliott diharapkan dapat terus berkembang, namun sebaliknya, ia hanya bermain selama 109 menit di kasta tertinggi selama berada di bawah asuhan Emery. Meskipun kurang mendapatkan kesempatan bermain, pemain berusia 23 tahun ini telah kembali ke AXA Training Centre dengan tekad yang diperbarui.


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    Peluang di masa pramusim

    Dengan jadwal pramusim yang padat di depan mata, Iraola bertekad memberikan kesempatan kepada para pemain cadangan dan bintang-bintang yang kembali untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Pelatih asal Spanyol itu menekankan bahwa minggu pertamanya dihabiskan untuk mengevaluasi tim U-21 dan para pemain yang kembali lebih awal, guna memastikan ia memiliki gambaran lengkap mengenai bakat-bakat yang tersedia di skuad.

    "Saya punya waktu satu minggu untuk mengamati para pemain U-21, serta beberapa pemain tim utama yang sebelumnya juga pernah bermain di sana, sehingga kondisi fisik mereka lebih baik," tambah Iraola. "Hari ini saya melihat beberapa pemain di sini yang siap untuk menjalani tes besok, jadi saya menjalin komunikasi dengan setiap pemain, dan memberikan menit bermain lebih banyak kepada para pemain muda, pemain pinjaman, serta pemain akademi. Mungkin biasanya saya tidak mengenal mereka, tetapi sekarang saya bisa mengenal mereka lebih baik."

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