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Andoni Iraola angkat bicara mengenai masa depan Alexis Mac Allister di tengah kabar ketertarikan Real Madrid, serta memberikan informasi terbaru mengenai prioritas transfer Liverpool yang 'jelas'
Menanggapi spekulasi seputar Mac Allister
Mac Allister masih memiliki sisa kontrak dua tahun, namun namanya sering dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Madrid sebagai tujuan potensial. Iraola telah menegaskan sikapnya terkait masa depan Mac Allister, dan dengan cepat memuji kontribusi gelandang tersebut di Merseyside.
Setelah menjalani beban kerja yang berat yang membawanya mencapai final Piala Dunia bersama Argentina, Mac Allister siap bergabung kembali dengan skuad Liverpool setelah jeda. "Saya pikir Alexis adalah salah satu pemain terbaik klub tahun lalu dan tampil sangat baik di Piala Dunia," kata Iraola. "Wajar jika klub lain menginginkan pemain terbaik kami, pemain-pemain bagus kami; hal ini selalu terjadi di pasar transfer lainnya. Namun, sama seperti klub lain yang menginginkannya, saya juga ingin mempertahankan pemain-pemain bagus saya. Mungkin saya lebih menantikan untuk merekrut pemain baru daripada mempertahankan yang sudah ada di sini."
- AFP
Iraola mengidentifikasi kebutuhan transfer yang 'jelas'
Meskipun fokus utama tetap pada mempertahankan aset-aset kunci, Iraola secara luar biasa terbuka mengenai kebutuhan yang “jelas” akan pemain baru menyusul beberapa kepergian pemain ternama. Kepergian Mohamed Salah, Andy Robertson, dan Ibrahima Konate telah meninggalkan lubang signifikan dalam struktur tim utama.
Pencarian pemain sayap baru tampaknya menjadi prioritas utama bagi staf perekrutan. Iraola mencatat: "Saya rasa sulit untuk menyebutkan angka pasti. Saat bursa transfer dibuka, kita harus selalu terbuka terhadap opsi baru untuk memperkuat skuad.
"Ada situasi yang jelas di mana kami perlu merekrut pemain. Pemain sayap, misalnya, kami pasti perlu merekrut pemain sayap, tetapi ada situasi lain di mana kami harus menganalisis apa yang ditawarkan pasar, berapa biayanya, serta bagaimana kami memandang pemain yang sudah kami miliki."
Mengelola daftar pemain yang cedera
Selain pencarian yang sudah direncanakan untuk posisi sayap, manajer Liverpool ini juga memantau dengan cermat kedalaman skuadnya saat ini, yang telah terkendala oleh masalah kebugaran yang berkepanjangan. Iraola mengisyaratkan bahwa pendekatan taktisnya untuk sisa minggu-minggu jendela transfer akan dipengaruhi oleh seberapa cepat pemain-pemain tertentu kembali berlatih penuh.
"Kami memiliki beberapa posisi yang cukup rumit di mana ada pemain andalan yang sedang cedera, namun ini tetap bukan situasi yang ideal, jadi semuanya akan bergantung pada banyak hal," jelas sang pelatih.
- Getty Images
Persiapan pramusim di Amerika Serikat
The Reds saat ini sedang berada di Amerika Serikat untuk tur pramusim Liga Premier, sebuah periode krusial bagi Iraola untuk menerapkan filosofinya serta mengintegrasikan pemain baru Jeremy Jacquet dan Victor Munoz. Tur ini menjadi ajang bagi skuad untuk membangun kebugaran bertanding dan bagi staf pelatih untuk mengevaluasi kemampuan teknis para pemain muda sebelum memutuskan perekrutan selanjutnya. Jadwal Liverpool di Amerika Serikat mencakup pertandingan melawan Sunderland, Leeds United, dan Wrexham. Masih harus dilihat kapan Mac Allister akan kembali ke skuad untuk memulai persiapannya menjelang musim baru.
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