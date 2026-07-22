Andoni Iraola angkat bicara mengenai masa depan Alexis Mac Allister di tengah kabar ketertarikan Real Madrid, serta memberikan informasi terbaru mengenai prioritas transfer Liverpool yang 'jelas'

Mac Allister masih memiliki sisa kontrak dua tahun, namun namanya sering dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Madrid sebagai tujuan potensial. Iraola telah menegaskan sikapnya terkait masa depan Mac Allister, dan dengan cepat memuji kontribusi gelandang tersebut di Merseyside.

Setelah menjalani beban kerja yang berat yang membawanya mencapai final Piala Dunia bersama Argentina, Mac Allister siap bergabung kembali dengan skuad Liverpool setelah jeda. "Saya pikir Alexis adalah salah satu pemain terbaik klub tahun lalu dan tampil sangat baik di Piala Dunia," kata Iraola. "Wajar jika klub lain menginginkan pemain terbaik kami, pemain-pemain bagus kami; hal ini selalu terjadi di pasar transfer lainnya. Namun, sama seperti klub lain yang menginginkannya, saya juga ingin mempertahankan pemain-pemain bagus saya. Mungkin saya lebih menantikan untuk merekrut pemain baru daripada mempertahankan yang sudah ada di sini."







