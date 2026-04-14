Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Andoni Iraola akan meninggalkan Bournemouth musim panas ini, sementara klub-klub rival di Liga Premier bersiap-siap
Akhir dari sebuah era di Pantai Selatan
Iraola akan meninggalkan Bournemouth saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, demikian dikonfirmasi oleh klub. Kepergiannya akan menandai berakhirnya era transformatif bagi The Cherries, yang telah menjadi salah satu tim paling menarik untuk disaksikan di kasta tertinggi sepak bola Inggris di bawah bimbingannya.
The Athletic mengklaim bahwa klub telah mencoba segala cara untuk mempertahankan Iraola setelah 15 bulan negosiasi dan, meskipun kecewa kehilangan dirinya, mereka menghormati keputusannya dan tetap menjalin hubungan yang baik. Bournemouth berada dalam posisi yang baik meskipun kepergiannya sudah di depan mata, saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Liga Premier dan menikmati rekor tak terkalahkan dalam 12 pertandingan berturut-turut.
- Getty Images Sport
'Merupakan suatu kehormatan'
Iraola mengatakan dalam siaran pers: "Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melatih AFC Bournemouth dan saya bangga dengan apa yang telah kita raih bersama. Saya berterima kasih kepada para pemain dan staf yang telah bekerja sama dengan saya, serta Bill, yang semuanya telah membuat masa-masa saya di sini begitu istimewa. Saya merasa ini adalah saat yang tepat bagi saya untuk mundur, tetapi saya akan selalu menyimpan kenangan indah tentang klub ini."
Ketua Bournemouth, Bill Foley, menambahkan: "Andoni telah berperan penting dalam membentuk arah klub sepak bola ini selama tiga musim terakhir. Ia membawa intensitas, inovasi, dan filosofi yang jelas yang mengangkat AFC Bournemouth baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami sangat berterima kasih atas kepemimpinannya dan akan selalu memiliki kenangan indah tentang waktu kita bekerja bersama, serta hal-hal yang telah kita capai."
- Getty Images Sport
Para pesaing di Liga Premier mengincar Iraola
The Athletic juga mencatat bahwa Iraola menjadi salah satu incaran Crystal Palace, setelah manajer Oliver Glasner mengonfirmasi bahwa ia akan meninggalkan klub asal London Selatan itu pada akhir musim di bulan Januari. Palace sedang mencari arah taktis baru dan meyakini bahwa gaya agresif sang pelatih asal Spanyol itu akan sangat cocok dengan profil skuad mereka.
Iraola sebelumnya menjadi incaran Tottenham Hotspur pada Maret 2025, yang harus membayar klausul pelepasannya sebesar £10 juta ($13 juta) untuk mendapatkan jasanya. Tottenham akhirnya menunjuk Thomas Frank dari Brentford setelah memecat Ange Postecoglou pada bulan Juni. Athletic Club juga dikabarkan tertarik untuk menunjuk Iraola, setelah Ernesto Valverde mengumumkan kepergiannya bulan lalu, namun langkah tersebut kini dianggap tidak mungkin terjadi. Iraola juga dikaitkan dengan Man Utd, dengan keputusan belum diambil mengenai apakah Michael Carrick akan ditunjuk sebagai manajer permanen mereka.
Pencarian calon pengganti pun dimulai
The Athletic melaporkan bahwa Kieran McKenna dari Ipswich Town masuk dalam daftar calon pengganti Iraola di Bournemouth. Ipswich, yang kembali bersaing untuk promosi ke Liga Premier, ingin mempertahankan McKenna, namun kontrak pelatih asal Irlandia Utara itu di Portman Road memang memuat klausul pelepasan.
Siapa pun yang datang akan menghadapi tugas berat. Iraola bergabung dengan Bournemouth dari Rayo Vallecano pada Juni 2023 dan membawa klub tersebut finis di peringkat ke-12 Liga Premier pada musim pertamanya sebagai manajer. The Cherries kemudian finis di peringkat kesembilan musim lalu, sembilan poin di luar zona kualifikasi Eropa. Iraola bisa saja pergi dengan hasil yang memuaskan, mengingat Bournemouth saat ini hanya terpaut dua poin dari tujuh besar.