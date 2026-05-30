Andoni Iraola akan ditunjuk sebagai manajer Liverpool berikutnya, karena The Reds bergerak cepat setelah memecat Arne Slot
Liverpool bertindak cepat setelah pergantian manajer
Liverpool telah memutuskan untuk berpisah dengan Slot setelah musim yang tidak sesuai harapan di Anfield. Pelatih asal Belanda itu hengkang efektif segera setelah musim di mana The Reds kesulitan membangun momentum yang konsisten dan gagal memenuhi standar yang diharapkan oleh para pendukung serta jajaran petinggi klub.
Keputusan ini menandakan perubahan arah yang signifikan saat klub berupaya kembali bersaing di level tertinggi. Menurut Fabrizio Romano, Liverpool telah mengidentifikasi Iraola sebagai calon pengganti yang diprioritaskan. Pengalaman sang pelatih asal Spanyol di Liga Premier serta reputasinya dalam menerapkan gaya sepak bola yang agresif dan progresif menjadikannya kandidat terkuat untuk posisi tersebut.
Iraola ditetapkan sebagai calon penerus yang terpilih
Romano melaporkan bahwa Liverpool telah mengambil keputusan dan sedang mempercepat rencana untuk menunjuk Iraola. Jurnalis tersebut menulis di X: "Andoni Iraola, dipastikan akan menjadi manajer Liverpool berikutnya seperti yang diungkap tadi pagi! Negosiasi akan berjalan cepat untuk menyelesaikan proses formalnya, namun keputusan Liverpool sudah final. Iraola akan menjadi manajer berikutnya."
Liverpool mencari arah taktis yang baru
Keputusan ini diambil setelah musim 2025-26 yang sulit, di mana Liverpool kesulitan mempertahankan konsistensi, baru memastikan lolos ke Liga Champions pada hari terakhir musim, dan finis 25 poin di belakang Arsenal di klasemen. Meskipun sesekali menampilkan performa positif di bawah asuhan Slot, serta fakta bahwa ia memenangkan gelar pada musim pertamanya di klub, tim gagal membangun momentum yang berkelanjutan selama musim penuh keduanya sebagai pelatih. Stagnasi tersebut pada akhirnya meyakinkan para pengambil keputusan di Anfield bahwa perubahan diperlukan.
Profil Iraola dilaporkan sangat sesuai dengan keinginan Liverpool akan pendekatan berintensitas tinggi. Kemampuannya dalam menerapkan sistem pressing yang energik dan memaksimalkan sumber daya telah menjadikannya pilihan yang menarik saat klub ini berusaha membangun identitas baru.
Masih ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan sebelum penunjukan
Liverpool diperkirakan akan melanjutkan negosiasi dalam beberapa hari ke depan, dengan beberapa langkah formal yang masih harus dilalui sebelum penunjukan tersebut dapat diselesaikan dan diumumkan secara resmi. Jika kesepakatan itu tercapai, Iraola akan segera fokus pada penyusunan rencana Liverpool untuk musim panas. Menunjuk manajer lebih awal akan memungkinkan klub untuk memulai proses perombakan skuad dan mempersiapkan diri menghadapi musim yang krusial, yang bertujuan mengembalikan Liverpool ke puncak sepak bola Inggris.