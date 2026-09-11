Ruben Aguilar menjadi pahlawan utama saat RC Lens meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague di UEFA Champions League di Fortuna Arena. Tim asuhan Dino Toppmoller tampak akan menelan kekalahan yang membuat frustrasi ketika Sturm membawa Prague yang bermain dengan 10 orang unggul 2-1 pada menit ke-89.

Namun, Florian Thauvin menyamakan kedudukan pada menit ke-91 sebelum Aguilar melepaskan penyelesaian brilian ke sisi dalam tiang dua menit kemudian.

Hasil dramatis itu memastikan kemenangan tandang pertama Lens di kompetisi utama Eropa sejak 1998.