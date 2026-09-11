PRESSE SPORTS
Diterjemahkan oleh
'Anda tidak bisa menulis skenario seperti ini!' - Ruben Aguilar tak bisa berkata-kata saat sahabat masa kecil Florian Thauvin memicu comeback liar
Aguilar menuntaskan comeback gila di Praha
Ruben Aguilar menjadi pahlawan utama saat RC Lens meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Slavia Prague di UEFA Champions League di Fortuna Arena. Tim asuhan Dino Toppmoller tampak akan menelan kekalahan yang membuat frustrasi ketika Sturm membawa Prague yang bermain dengan 10 orang unggul 2-1 pada menit ke-89.
Namun, Florian Thauvin menyamakan kedudukan pada menit ke-91 sebelum Aguilar melepaskan penyelesaian brilian ke sisi dalam tiang dua menit kemudian.
Hasil dramatis itu memastikan kemenangan tandang pertama Lens di kompetisi utama Eropa sejak 1998.
- NurPhoto
Bek sayap memuji semangat emosional unik di Lens
Berbicara seusai pertandingan kepada Canal+, Aguilar mengakui bahwa tidak ada yang bisa menuliskan akhir pertandingan yang sekacau ini. Bek tersebut menegaskan adanya ikatan emosional yang sangat dalam di dalam skuad, seraya menegaskan bahwa menderita bersama tetap menjadi kunci persatuan mereka.
Ia mengungkapkan kebanggaan yang sangat besar bisa mewakili klub di panggung terbesar Eropa.
"Ketika Anda mengenakan lambang ini, Anda harus memberikan 100 persen," kata Aguilar. "Kami memberikan segalanya untuk masyarakat Lens, dan hanya di klub ini Anda bisa merasakan emosi seperti ini. Saya sangat bangga malam ini. Kami tidak mungkin bisa menulis skenario ini."
Ikatan dengan sahabat Thauvin membuahkan hasil
Pencetak gol penentu kemenangan itu juga meluangkan waktu untuk merayakan kedekatannya dengan sesama pencetak gol, Thauvin. Setelah berlatih bersama pada awal karier mereka, Aguilar mengungkapkan kegembiraan luar biasa karena melihat mereka berdua sama-sama mencetak gol di Liga Champions pada malam yang sama.
Ia memuji seluruh skuad, termasuk para pemain pengganti, karena tetap menjaga kebersamaan sepenuhnya dalam setiap pasang surut pertandingan.
"Kami dilatih bersama dan malam ini kami berdua mencetak gol di Liga Champions," tambah Aguilar. "Teman saya Flo mendapatkan trofi man of the match, dan saya sangat senang untuknya. Kami berteman sangat baik, kami bersenang-senang, kami menderita bersama, dan kami semua mendapatkan ganjarannya."
- PRESSE SPORTS
Fokus kembali beralih ke tugas di Ligue 1
Setelah memastikan awal yang mendebarkan di Eropa, Lens harus segera mengalihkan momentum mereka kembali ke kompetisi domestik. Pasukan Toppmoller kembali beraksi di Ligue 1 pada Minggu saat mereka menjamu Le Mans FC.
Tim Prancis itu berharap dapat membawa ketangguhan yang baru terbentuk dan semangat tim yang tak tergoyahkan ke kampanye domestik mereka setelah malam yang tak terlupakan di Praha.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami