Legenda Real Madrid Steve McManaman dan Claude Makelele bergabung dengan ESPN FC untuk mengulas tantangan taktis yang dihadapi Real Madrid jelang derby hari Minggu melawan Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano. Dengan Barcelona yang memimpin klasemen liga unggul enam poin, kedua mantan bintang itu menyatakan kekalahan sama sekali tidak bisa diterima.

Tuan rumah asuhan Diego Simeone hanya tertinggal dua poin dari Real Madrid, sehingga kemenangan menjadi sangat penting bagi kedua klub ibu kota.

Dua mantan anggota Galactico itu menegaskan bahwa menjaga momentum perburuan gelar membutuhkan penampilan yang langsung menjadi pernyataan tegas dalam laga tandang.



