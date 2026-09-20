Nicolo Campo
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'Anda tidak bisa bermain hanya dalam satu babak!' - Claude Makelele dan Steve McManaman melontarkan vonis keras untuk Real Madrid
Ikon Galactico memasang taruhan tinggi untuk derby Madrid
Legenda Real Madrid Steve McManaman dan Claude Makelele bergabung dengan ESPN FC untuk mengulas tantangan taktis yang dihadapi Real Madrid jelang derby hari Minggu melawan Atletico Madrid di Riyadh Air Metropolitano. Dengan Barcelona yang memimpin klasemen liga unggul enam poin, kedua mantan bintang itu menyatakan kekalahan sama sekali tidak bisa diterima.
Tuan rumah asuhan Diego Simeone hanya tertinggal dua poin dari Real Madrid, sehingga kemenangan menjadi sangat penting bagi kedua klub ibu kota.
Dua mantan anggota Galactico itu menegaskan bahwa menjaga momentum perburuan gelar membutuhkan penampilan yang langsung menjadi pernyataan tegas dalam laga tandang.
- Bernd Müller
Makelele mendesak serangan proaktif alih-alih kehati-hatian defensif
Menanggapi pilihan taktik di ESPN FC, Makelele dengan tegas berargumen bahwa Real Madrid harus meninggalkan sikap defensif yang terlalu hati-hati dan mengadopsi susunan permainan menyerang yang proaktif. Ia mendesak staf pelatih untuk menurunkan profil pemain yang berorientasi menyerang dan mampu memaksakan dominasi sejak peluit awal.
Makelele menegaskan bahwa mundur ke bentuk permainan pasif saat menghadapi lawan level atas menciptakan kerentanan yang tidak perlu.
"Real Madrid harus menunjukkan penampilan dominan selama 90 menit dan bermain lebih ofensif, bukan defensif," kata Makelele. "Anda harus berani dan menurunkan pemain-pemain menyerang."
Para pengamat menyoroti inkonsistensi performa yang berbahaya
McManaman dan Makelele mengungkapkan kekhawatiran atas kecenderungan Real Madrid menampilkan performa yang tidak konsisten, hanya bagus di salah satu babak, musim ini. Tim itu berulang kali kesulitan mempertahankan kontrol taktis sepanjang 90 menit penuh, dan lebih mengandalkan keajaiban individu pada menit-menit akhir.
Penyerang muda Carlos Espi sudah mencetak dua gol kemenangan pada masa injury time musim ini, termasuk aksi heroik telat saat menghadapi Elche pada laga terakhir.
"Anda tidak bisa hanya bermain satu babak sepakbola di level ini," peringatan McManaman dalam siaran tersebut. "Mengandalkan momen-momen akhir itu berbahaya saat melawan tim seperti Atletico."
- Pressinphoto
Mantan jenderal lapangan tengah memprediksi Real Madrid menang 3-2
Meski menyoroti kelemahan struktural, Makelele tetap yakin daya ledak individu kelas atas milik Real Madrid akan menjadi penentu dalam pertarungan berintensitas tinggi. Legenda Prancis itu memprediksi kemenangan 3-2 yang mendebarkan untuk Real Madrid di Metropolitano.
Kemenangan akan memperkecil jarak dengan Barcelona sekaligus memberikan momentum penting sebelum kompetisi domestik berlanjut.
"Saya pikir Real Madrid akan memenangi pertandingan ini 3-2," pungkas Makelele.
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