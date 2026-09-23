Penyiar Spanyol Movistar, melalui program El Dia Despues, menangkap dialog panas antara dua bintang tersebut. Konfrontasi dimulai ketika Romero mengeluh kepada Huijsen dari Real Madrid soal kepemimpinan wasit, dengan mengatakan: "Mustahil melawan kalian. Semua [pelanggaran] selalu ditiup." Bellingham langsung ikut campur dengan menjawab, "Cuti, kamu tahu itu," yang kemudian dibalas Romero: "Berhenti menangis. Tutup mulutmu."

Pertukaran itu dengan cepat memanas. Bellingham membalas dengan: "Persetan denganmu. Kamu pengecut, kamu pengecut." Romero menolak mundur, merujuk pada tersingkirnya Inggris secara menyakitkan dari Piala Dunia dengan mengejek air mata Bellingham setelah pertandingan. "Menangislah, terus menangis," ejek pemain Argentina itu, sebelum menambahkan, "Kamu menangis di sana [di Piala Dunia]."

Tak ingin membiarkan mantan bek Tottenham itu mendapatkan kata terakhir, Bellingham melontarkan sindiran keras terhadap kesuksesan internasional Romero. "Kamu banyak bicara saat bersama [Lionel] Messi, tapi tidak di sini," tegas pemain internasional Inggris itu. "Kamu banyak bicara dengan Messi." Romero kemudian menutup perselisihan itu dengan menyebut gelandang Madrid tersebut sebagai "bayi cengeng."



