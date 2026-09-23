Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Anda tidak bicara tanpa Messi!' - Bintang Real Madrid Jude Bellingham mengejek Cristian Romero dalam cekcok panas di derby saat perseteruan Piala Dunia kembali memanas
Kekalahan di derby picu cekcok panas
Atletico Madrid meraih kemenangan kontroversial 2-1 atas rivalnya Real Madrid di Metropolitano, tetapi pertandingan itu dibayangi perseteruan sengit di lapangan antara Bellingham dan Romero. Permusuhan antara kedua pemain, yang berawal saat bentrokan dramatis semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina, kembali meledak di ibu kota Spanyol.
Ketegangan memuncak ketika Romero terhindar dari kartu merah setelah melakukan tekel keras terhadap Bellingham, dan hanya menerima kartu kuning usai tinjauan VAR. Frustrasi Real Madrid makin bertambah ketika Dean Huijsen kemudian diusir keluar lapangan, memaksa tim Jose Mourinho menuntaskan laga dengan sepuluh pemain. Gol-gol dari Alejandro Grimaldo dan Jonathan David memastikan kemenangan bagi tuan rumah, sehingga gol Antonio Rudiger pada akhir laga hanya menjadi hiburan semata.
- PsnewZ
Saling melontarkan hinaan brutal di lapangan
Penyiar Spanyol Movistar, melalui program El Dia Despues, menangkap dialog panas antara dua bintang tersebut. Konfrontasi dimulai ketika Romero mengeluh kepada Huijsen dari Real Madrid soal kepemimpinan wasit, dengan mengatakan: "Mustahil melawan kalian. Semua [pelanggaran] selalu ditiup." Bellingham langsung ikut campur dengan menjawab, "Cuti, kamu tahu itu," yang kemudian dibalas Romero: "Berhenti menangis. Tutup mulutmu."
Pertukaran itu dengan cepat memanas. Bellingham membalas dengan: "Persetan denganmu. Kamu pengecut, kamu pengecut." Romero menolak mundur, merujuk pada tersingkirnya Inggris secara menyakitkan dari Piala Dunia dengan mengejek air mata Bellingham setelah pertandingan. "Menangislah, terus menangis," ejek pemain Argentina itu, sebelum menambahkan, "Kamu menangis di sana [di Piala Dunia]."
Tak ingin membiarkan mantan bek Tottenham itu mendapatkan kata terakhir, Bellingham melontarkan sindiran keras terhadap kesuksesan internasional Romero. "Kamu banyak bicara saat bersama [Lionel] Messi, tapi tidak di sini," tegas pemain internasional Inggris itu. "Kamu banyak bicara dengan Messi." Romero kemudian menutup perselisihan itu dengan menyebut gelandang Madrid tersebut sebagai "bayi cengeng."
Mourinho murka saat Real Madrid tertinggal
Ketegangan berlanjut bahkan setelah peluit akhir, dengan Bellingham yang murka mendatangi wasit Miguel Angel Ortiz Arias. Gelandang itu berulang kali berteriak, "dua kartu merah, dua!" kepada sang pengadil, merujuk pada tekel Romero dan tekel setinggi pergelangan kaki dari Lee Kang-in terhadap Federico Valverde.
Mourinho menyuarakan kemarahan pemain bintangnya itu dalam konferensi pers usai laga yang teatrikal. Ahli taktik asal Portugal itu membawa cetakan tangkapan layar dari kedua tekel tersebut, dengan mengatakan kepada para reporter bahwa mereka bisa "melewatkan konferensi pers ini" karena gambar-gambar itu sudah menceritakan keseluruhan kisah. Atletico Madrid kemudian mengejek Mourinho di media sosial, dengan mengunggah video printer yang mencetak tangkapan layar miliknya disertai keterangan: "Hentikan intimidasi terhadap wasit sekarang juga."
- Getty Images Sport
Real Madrid berusaha bangkit kembali
Kekalahan derby yang merugikan itu membuat Real Madrid tertahan di peringkat keempat, sudah terpaut enam poin dari pemuncak awal Barcelona. Mourinho kini harus menemukan cara untuk membangkitkan skuadnya dan mengatasi masalah disiplin serta pertahanan mereka menjelang laga berikutnya.
Sementara itu, Atletico akan berusaha memanfaatkan momentum dari kemenangan emosional ini untuk melancarkan tantangan serius dalam perebutan gelar. Dengan Romero mulai menyatu di lini belakang mereka dan membawa agresivitas khasnya, tuan rumah jelas telah mengirimkan sinyal kekuatan fisik untuk sisa musim ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami