AFP
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'Anda terus menyebut nama saya!' - Pep Guardiola menangis setelah cekcok eksplosif di ruang ganti dengan Kyle Walker di Manchester City
Ledakan di Anfield
Ketegangan di dalam kubu Manchester City mencapai titik pecah setelah kekalahan memukul 2-0 dari Liverpool pada Desember 2024. Menurut cuplikan baru dari dokumenter Amazon Prime Video A Beautiful Obsession, Walker melontarkan serangan pedas kepada manajernya, menuduhnya memperlakukan dirinya secara tidak adil dalam pengarahan tim. Pemain internasional Inggris itu merasa dirinya secara tidak adil dijadikan sasaran kritik meski berstatus sebagai salah satu pemimpin senior di dalam skuad.
"Anda terus menyebut nama saya, di setiap rapat," Walker terlihat meluapkan kemarahannya di ruang ganti. "Di setiap rapat sialan, nama saya terus yang disebut."
Ledakan emosi itu terjadi pada masa yang sensitif bagi klub. Kekalahan di Anfield membuat Manchester City menjalani rentetan buruk tujuh pertandingan beruntun tanpa kemenangan, termasuk enam kekalahan. Kejatuhan mendadak ini menjadi kontras yang mencolok dengan pencapaian bersejarah mereka, yakni memenangi empat gelar Premier League secara beruntun tepat pada musim sebelumnya. Yang kian menambah berat atmosfer tegang itu adalah fakta bahwa Guardiola belum lama ini mengikat masa depannya di City dengan menandatangani perpanjangan kontrak.
- Getty Images Sport
Respons emosional Guardiola
Saat perdebatan memanas, Guardiola berusaha meredakan situasi dengan menjelaskan bahwa nama Walker sering disebut hanya karena ia adalah kapten tim. Namun, penjelasan itu justru makin memperkeruh keadaan. Walker langsung membalas dengan mempertanyakan ketulusan manajernya dengan berkata, "Anda tidak ingin saya menjadi kapten." Bek kanan yang frustrasi itu kemudian berargumen bahwa ia berulang kali dijadikan kambing hitam atas kerusakan taktik yang lebih luas di lapangan, dengan menambahkan: "Saya bereaksi terhadap orang lain, saya kehilangan bola, entah bagaimana Anda membawa nama saya ke dalamnya."
Konfrontasi itu kemudian memasuki babak yang mengejutkan ketika Guardiola, yang biasanya dikenal dengan fokus taktisnya yang intens, tampak emosional di depan seluruh skuad tim utama. Berjuang menahan air mata, sang manajer menyampaikan pidato penuh emosi, secara terbuka mempertanyakan posisinya sendiri jika ia telah menjadi sumber gesekan bagi para pemain.
"Jika saya adalah masalahnya, Anda harus memberi tahu saya," kata Guardiola sambil menahan tangis. "Saya tidak akan bertahan di sini demi uang atau hanya demi tetap bertahan. Saya memperpanjang kontrak karena saya ingin bersama kalian, saya ingin berjuang di posisi itu.
"Saya tidak ingin kalian merasa seperti saya pergi dan lari dari kalian. Saya tidak ingin memiliki perasaan bahwa kepingannya berjatuhan. Dan saya merasa, 'Tidak, saya ingin membantu kalian.'
"Tetapi jika kalian merasa, para kapten lebih dulu lalu yang lain, bahwa ada masalah? Katakan kepada saya. Itu tidak akan mengubah rasa cinta yang saya miliki untuk kalian semua. Tidak satu detik pun. Tetapi saya ingin berjuang. Itu saja. Maaf."
Akhir sebuah era
Dampak dari perselisihan di Anfield berlangsung cepat, karena keterlibatan Walker di starting XI merosot tajam setelah insiden tersebut. Ia hanya tampil dalam tujuh pertandingan lagi untuk klub sebelum mencari awal baru di tempat lain. Pada Januari 2025, bek itu meminta untuk menjajaki opsi di luar negeri, yang berujung pada kepindahan pinjaman ke AC Milan.
Walker akhirnya meninggalkan Manchester City secara permanen pada musim panas 2025, bergabung dengan Burnley setelah mencatatkan lebih dari 300 penampilan untuk Manchester City. Kepergiannya menandai berakhirnya periode tujuh tahun yang sangat sukses, yang membuatnya menjadi salah satu bek sayap dengan koleksi gelar terbanyak dalam sejarah Premier League.
- AFP
Warisan di Etihad
Guardiola sendiri tidak menuntaskan durasi penuh kontrak terakhirnya, memilih meninggalkan klub pada musim panas 2026, setahun lebih cepat dari yang semula direncanakan. Pengumuman kepergiannya datang tak lama setelah Manchester City menyerah dalam perburuan gelar usai bermain imbang dengan Bournemouth. Terlepas dari gejolak yang mewarnai musim-musim terakhirnya, kepergiannya secara resmi menutup tirai era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan selamanya mengubah sepak bola Inggris.
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