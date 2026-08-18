Saat perdebatan memanas, Guardiola berusaha meredakan situasi dengan menjelaskan bahwa nama Walker sering disebut hanya karena ia adalah kapten tim. Namun, penjelasan itu justru makin memperkeruh keadaan. Walker langsung membalas dengan mempertanyakan ketulusan manajernya dengan berkata, "Anda tidak ingin saya menjadi kapten." Bek kanan yang frustrasi itu kemudian berargumen bahwa ia berulang kali dijadikan kambing hitam atas kerusakan taktik yang lebih luas di lapangan, dengan menambahkan: "Saya bereaksi terhadap orang lain, saya kehilangan bola, entah bagaimana Anda membawa nama saya ke dalamnya."

Konfrontasi itu kemudian memasuki babak yang mengejutkan ketika Guardiola, yang biasanya dikenal dengan fokus taktisnya yang intens, tampak emosional di depan seluruh skuad tim utama. Berjuang menahan air mata, sang manajer menyampaikan pidato penuh emosi, secara terbuka mempertanyakan posisinya sendiri jika ia telah menjadi sumber gesekan bagi para pemain.

"Jika saya adalah masalahnya, Anda harus memberi tahu saya," kata Guardiola sambil menahan tangis. "Saya tidak akan bertahan di sini demi uang atau hanya demi tetap bertahan. Saya memperpanjang kontrak karena saya ingin bersama kalian, saya ingin berjuang di posisi itu.

"Saya tidak ingin kalian merasa seperti saya pergi dan lari dari kalian. Saya tidak ingin memiliki perasaan bahwa kepingannya berjatuhan. Dan saya merasa, 'Tidak, saya ingin membantu kalian.'

"Tetapi jika kalian merasa, para kapten lebih dulu lalu yang lain, bahwa ada masalah? Katakan kepada saya. Itu tidak akan mengubah rasa cinta yang saya miliki untuk kalian semua. Tidak satu detik pun. Tetapi saya ingin berjuang. Itu saja. Maaf."







