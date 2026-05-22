"Saya meninggalkan Real Madrid dengan rasa syukur yang tak terhingga. Para pemain telah membuat saya menjadi orang yang lebih baik dan memberi saya kebahagiaan setiap hari," kata Arbeloa dalam konferensi pers. Mantan pelatih tim cadangan berusia 43 tahun itu mengambil alih jabatan tersebut pada pertengahan Januari dari Xabi Alonso yang dipecat. Ia tidak berhasil membalikkan keadaan di bidang olahraga, Real tetap tanpa gelar pada musim 2025/26. Kontrak Arbeloa sebenarnya masih berlaku hingga 2027.
"Anda telah menjadikan saya orang yang lebih baik": Alvaro Arbeloa mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Real Madrid - dan memberikan komentarnya tentang Jose Mourinho
Mourinho, yang pernah melatih Real Madrid dengan sukses antara tahun 2010 dan 2013, kini diharapkan dapat memberikan angin segar. Awal pekan ini, beberapa media mengabarkan bahwa kepindahan pelatih asal Portugal berusia 63 tahun itu dari Benfica Lisbon ke Madrid sudah pasti, namun konfirmasi resmi belum dikeluarkan. Meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027, Mourinho dapat meninggalkan Benfica melalui klausul pelepasan senilai tiga juta euro. Di Real, ia diperkirakan akan mendapatkan kontrak dua tahun. Belakangan ini, sudah beredar rumor mengenai keinginan transfernya.
Arbeloa mengatakan: "Mou memiliki tim pelatih yang fantastis, dia dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Jika dia datang, dia akan melakukannya dengan orang-orangnya sendiri, sebagaimana mestinya." Dalam hal ini, Arbeloa juga menampik kemungkinan dirinya menjadi bagian dari tim pelatih Mourinho.
Real Madrid mengecewakan baik di dalam maupun di luar lapangan
Di liga Spanyol, Los Blancos tertinggal sebelas poin dari juara baru sekaligus juara bertahan FC Barcelona menjelang pekan terakhir. Pada laga penutup yang tak lagi menentukan, mereka akan menjamu Athletic Bilbao pada Sabtu mendatang. Di Liga Champions, Real tersingkir di perempat final oleh FC Bayern, sedangkan di Copa del Rey, mereka tersingkir di babak 16 besar oleh tim underdog Albacete.
Di luar lapangan, Real sering kali dilanda kekacauan di bawah kepemimpinan Arbeloa. Baru-baru ini, antara lain, superstar Kylian Mbappe secara terbuka berselisih dengan pelatihnya.
Arbeloa sendiri pernah bermain untuk Real antara tahun 2009 dan 2016. Pada 2018, mantan bek ini bergabung dengan dewan direksi klub setelah mengakhiri karier bermainnya, sebelum kemudian bertugas di sektor pemuda dan tim cadangan Real mulai tahun 2020. "Mengenai masa depanku, aku akan memikirkannya mulai Senin," kata Arbeloa. "Aku harap ini hanya 'sampai jumpa'. Aku selalu menganggap ini sebagai rumahku, aku telah menjadi bagian dari Madrid dalam berbagai peran selama 20 tahun."