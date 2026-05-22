"Anda telah menjadikan saya orang yang lebih baik": Alvaro Arbeloa mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Real Madrid - dan memberikan komentarnya tentang Jose Mourinho

Di liga Spanyol, Los Blancos tertinggal sebelas poin dari juara baru sekaligus juara bertahan FC Barcelona menjelang pekan terakhir. Pada laga penutup yang tak lagi menentukan, mereka akan menjamu Athletic Bilbao pada Sabtu mendatang. Di Liga Champions, Real tersingkir di perempat final oleh FC Bayern, sedangkan di Copa del Rey, mereka tersingkir di babak 16 besar oleh tim underdog Albacete.

Di luar lapangan, Real sering kali dilanda kekacauan di bawah kepemimpinan Arbeloa. Baru-baru ini, antara lain, superstar Kylian Mbappe secara terbuka berselisih dengan pelatihnya.

Arbeloa sendiri pernah bermain untuk Real antara tahun 2009 dan 2016. Pada 2018, mantan bek ini bergabung dengan dewan direksi klub setelah mengakhiri karier bermainnya, sebelum kemudian bertugas di sektor pemuda dan tim cadangan Real mulai tahun 2020. "Mengenai masa depanku, aku akan memikirkannya mulai Senin," kata Arbeloa. "Aku harap ini hanya 'sampai jumpa'. Aku selalu menganggap ini sebagai rumahku, aku telah menjadi bagian dari Madrid dalam berbagai peran selama 20 tahun."