Kiper Como Jean Butez menerima panggilan perdana yang mengejutkan ke tim nasional Prancis pada usia 31 tahun tiga bulan. Pemasukan namanya di saat-saat akhir terjadi setelah penjaga gawang RC Lens Robin Risser mundur dari skuad karena masalah fisik menyusul konsultasi antara staf medis.

Butez menjadi pemain tertua yang mendapat panggilan pertamanya untuk Prancis sejak Gerard Farison pada 1976.

Panggilan yang datang terlambat ini menutup perjalanan luar biasa bagi mantan kiper Lille, Mouscron, dan Royal Antwerp tersebut.