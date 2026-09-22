ZUMA Press Wire
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‘Anda tak pernah terlalu tua!’: Kiper Como berusia 31 tahun pecahkan rekor Prancis berusia 50 tahun setelah panggilan mengejutkan dari Zidane
Pengganti dadakan mencetak sejarah 50 tahun sepakbola Prancis
Kiper Como Jean Butez menerima panggilan perdana yang mengejutkan ke tim nasional Prancis pada usia 31 tahun tiga bulan. Pemasukan namanya di saat-saat akhir terjadi setelah penjaga gawang RC Lens Robin Risser mundur dari skuad karena masalah fisik menyusul konsultasi antara staf medis.
Butez menjadi pemain tertua yang mendapat panggilan pertamanya untuk Prancis sejak Gerard Farison pada 1976.
Panggilan yang datang terlambat ini menutup perjalanan luar biasa bagi mantan kiper Lille, Mouscron, dan Royal Antwerp tersebut.
- ABACAPRESS
Pesan teks saat pesawat mendarat mewujudkan panggilan impian dari Zidane
Berbicara setelah tiba di markas CNF Clairefontaine, Butez mengungkap momen surealis saat ia mengetahui dirinya masuk dalam skuad Zinedine Zidane. Kiper itu menerima kabar tersebut segera setelah mendarat sepulang dari laga tandang bersama rekan setimnya di Como, Lucas Da Cunha.
Butez menyampaikan simpatinya kepada Risser yang cedera sambil menyambut peluang tak terduga yang datang kepadanya di level tertinggi.
"Kami pulang dari laga tandang, khususnya bersama Lucas. Pesan yang saya terima saat mendarat itu menyenangkan," jelas Butez. "Saya melihat statistik itu, cukup keren bahwa sayalah yang memecahkan rekor itu. Tetapi Anda tidak pernah terlalu tua untuk mendapatkan panggilan pertama. Jelas, saya tidak mengharapkannya."
Butez berlatih di bawah Barthez jelang maraton Nations League
Butez menuntaskan sesi latihan perdananya bersama timnas Prancis di bawah arahan pelatih kiper yang baru ditunjuk, Fabien Barthez. Kiper berusia 31 tahun itu membawa pengalaman senior yang luas ke dalam skuad, setelah terkenal membantu Royal Antwerp meraih treble domestik pada 2023 dengan 27 clean sheet.
Ia mengungkapkan kegembiraan luar biasa saat merasakan lingkungan tim nasional bersama para pemain elite Eropa.
"Sekarang, saya di sini untuk menggantikannya dan mengenal sedikit dunia ini, grup ini," tambah Butez. "Dan saya adalah yang paling bahagia."
- PRESSE SPORTS
Prancis bersiap menjalani empat pertandingan dalam 11 hari
Butez bergabung dengan tim nasional menjelang kampanye UEFA Nations League yang berat, dengan empat pertandingan hanya dalam 11 hari. Prancis akan menghadapi Turki, Italia, dan dua laga melawan Belgia selama jeda internasional yang intens ini.
Kiper Como itu akan memberikan kedalaman skuad dan persaingan yang vital sepanjang rangkaian pertandingan mendatang.
Skuad Zidane ingin memulai kampanye Nations League mereka dengan performa yang kuat.
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