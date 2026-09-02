Getty/GOAL
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'Anda tak pernah tahu' - Steve Bruce tak menutup kemungkinan Jude Bellingham kembali ke Birmingham, dengan jersey No.22 yang sudah dipensiunkan menunggu untuk kembali dikenakan oleh 'Galactico' Real Madrid
Bellingham menjalani debutnya untuk Birmingham pada usia 16 tahun
Bellingham, yang berasal dari West Midlands, menorehkan debut seniornya bersama Birmingham pada usia 16 tahun 38 hari - menjadi debutan tim utama termuda mereka. Kemampuannya sudah menarik banyak perhatian pada saat itu, dengan potensi sebesar itu mustahil terus disembunyikan.
Setelah hanya mencatatkan 44 penampilan untuk Birmingham dalam satu musim, ia pun berkemas ke Jerman untuk bergabung dengan Borussia Dortmund. Pada momen itulah, pada musim panas 2020, keputusan diambil untuk mencoret nomor punggung sang pemain muda dari daftar skuad di masa depan. Banyak pihak terkejut dengan keputusan tersebut, tetapi Birmingham tahu betul apa yang mereka hadapi.
Bellingham kemudian menjadi sosok talismanik bagi England, dengan total 56 caps dan 13 gol di level internasional pada Piala Dunia 2026, sekaligus menjelma menjadi superstar global di Santiago Bernabeu.
- Getty
Mungkinkah Bellingham kembali ke West Midlands dengan mengenakan nomor punggung 22?
Usianya memang masih 23 tahun, tetapi mungkinkah ada kepulangan emosional ke akar sepak bolanya pada suatu saat nanti, mungkin setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-30 dan Birmingham, dengan legenda NFL Tom Brady duduk di dewan yang paling ambisius, kembali memantapkan diri di Premier League?
Menanggapi pertanyaan itu, mantan pemain dan manajer Birmingham Bruce, yang berbicara atas kerja sama dengan Free Bets, rumah bagi situs taruhan Inggris terbaik, mengatakan kepada GOAL: “Jude kembali ke Birmingham? Saya rasa itu tidak akan terjadi dalam waktu yang sangat, sangat lama, harus saya katakan.
“Tapi lihatlah, memensiunkan nomor punggungnya saja sudah mengatakan sesuatu tentang dirinya. Kami semua tahu ada anak ini di Birmingham saat berusia 12, 13 tahun dan tampil luar biasa. Dia adalah pemain fantastis yang saat ini bermain untuk klub yang bisa dibilang terbesar di dunia. Lebih jauh ke depan, Anda tidak pernah tahu.”
Birmingham & Brady menyusun rencana masa depan yang ambisius
Mantan bintang Chelsea lainnya, Clinton Morrison, sebelumnya mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal Bellingham mengikuti jejak kembali ke Birmingham dengan stadion baru yang menakjubkan sedang dalam rencana: "Yah, mungkin. Anda tidak pernah tahu. Tapi saat ini dia bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid. Saya pikir Jude Bellingham suatu hari akan kembali ke Birmingham, Anda tidak pernah tahu, karena Birmingham punya ambisi finansial untuk naik ke level yang berbeda. Itulah yang akan disukai para penggemar Birmingham City.
"Tapi tidak pada saat ini. Dia bermain di Real Madrid, klub sepak bola yang sangat besar. Dan nanti dalam kariernya, jika Jude Bellingham memutuskan ingin kembali ke klub lamanya, dia akan selalu disambut di Birmingham City. Anak itu adalah sensasi bagi klub bahkan di usia muda. Tapi ya, saya pikir itu bisa terjadi suatu hari nanti, hanya saja bukan sekarang."
Ia menambahkan: "Itu hanya bergantung, bukan? Anda tidak pernah tahu. Dia masih berada di usia yang bagus. Birmingham harus mencapai Premier League lebih dulu. Mereka perlu sampai ke sana dan kemudian berada di Premier League. Dan bahkan setelah itu, Anda harus melakukan konsolidasi. Itu sangat berbeda dari Championship. Anda bisa punya semua uang di dunia, tetapi jika para pemain tidak padu atau Anda tidak punya manajer yang tepat, Anda akan kesulitan.
"Jadi saya pikir fokus Jude adalah bertahan di Real Madrid selama mungkin. Dan jika waktunya tiba saat dia berusia 30, 31, 32 tahun dan dia ingin pulang, saya yakin Birmingham City akan menerima Jude Bellingham kembali."
- Getty
Akankah superstar Inggris Bellingham bermain di Premier League?
Bellingham saat ini sedang mengerjakan kontrak hingga 2029. Ia mewarisi jersey nomor 5 di Real Madrid yang pernah dikenakan Zinedine Zidane, dengan karakter penuh percaya diri yang tak pernah gentar menghadapi tekanan dan tanggung jawab.
Potensi kepindahan ke Premier League telah lama dispekulasikan, setelah ia lebih dulu merasakan kesuksesan di Liga Champions di Spanyol dan menjadi kandidat Ballon d'Or, tetapi masih harus dilihat apakah gelandang serbabisa itu akan pulang ke Birmingham atau menuju destinasi lain di sepakbola Inggris.
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