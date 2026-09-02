Mantan bintang Chelsea lainnya, Clinton Morrison, sebelumnya mengatakan kepada GOAL ketika ditanya soal Bellingham mengikuti jejak kembali ke Birmingham dengan stadion baru yang menakjubkan sedang dalam rencana: "Yah, mungkin. Anda tidak pernah tahu. Tapi saat ini dia bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia, Real Madrid. Saya pikir Jude Bellingham suatu hari akan kembali ke Birmingham, Anda tidak pernah tahu, karena Birmingham punya ambisi finansial untuk naik ke level yang berbeda. Itulah yang akan disukai para penggemar Birmingham City.

"Tapi tidak pada saat ini. Dia bermain di Real Madrid, klub sepak bola yang sangat besar. Dan nanti dalam kariernya, jika Jude Bellingham memutuskan ingin kembali ke klub lamanya, dia akan selalu disambut di Birmingham City. Anak itu adalah sensasi bagi klub bahkan di usia muda. Tapi ya, saya pikir itu bisa terjadi suatu hari nanti, hanya saja bukan sekarang."

Ia menambahkan: "Itu hanya bergantung, bukan? Anda tidak pernah tahu. Dia masih berada di usia yang bagus. Birmingham harus mencapai Premier League lebih dulu. Mereka perlu sampai ke sana dan kemudian berada di Premier League. Dan bahkan setelah itu, Anda harus melakukan konsolidasi. Itu sangat berbeda dari Championship. Anda bisa punya semua uang di dunia, tetapi jika para pemain tidak padu atau Anda tidak punya manajer yang tepat, Anda akan kesulitan.

"Jadi saya pikir fokus Jude adalah bertahan di Real Madrid selama mungkin. Dan jika waktunya tiba saat dia berusia 30, 31, 32 tahun dan dia ingin pulang, saya yakin Birmingham City akan menerima Jude Bellingham kembali."