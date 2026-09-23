Antusiasme untuk kembali ke dalam skuad begitu terasa bagi sang kiper, yang belum lagi tampil untuk negaranya sejak kalah 2-0 dari Prancis pada Juni 2025. Setelah sekian lama menyaksikan dari tribun, penjaga gawang itu mengakui ia mendapat perspektif baru tentang kariernya. Ia tidak lagi menganggap kesehatannya sebagai sesuatu yang pasti, dan memandang setiap sesi latihan serta pertandingan sebagai sebuah privilese.

"Bagi saya, selalu ada sesuatu yang spesial saat kembali ke sini. Terutama setelah periode ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, ketika tubuh Anda tidak bekerja sama, maka Anda akan lebih menghargai semuanya. Saya yakin saya telah bekerja keras untuk kembali ke titik ini," ujarnya.

"Dan karena itu, saya sangat bahagia dan saya juga menantikan bertemu banyak wajah baru: kenalan lama, teman-teman lama yang ada di sini, dan sekadar memulai lagi serta memberikan yang terbaik untuk tim, untuk diri kami sendiri, dan untuk Anda. Saya benar-benar senang, dan itulah mengapa saya tersenyum lebar. Saya hanya bahagia bisa kembali 100 persen, bersama tim nasional, dan bisa berada di lapangan serta semoga memainkan sepakbola yang sukses. Itulah yang kami semua inginkan."