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'Anda mulai meragukan diri sendiri' - Marc-Andre ter Stegen buka suara soal mimpi buruk cedera brutal dan 'pasang surut' rehabilitasi saat ia merebut kembali posisi No.1 Jerman di bawah asuhan Jurgen Klopp
Mengatasi masa kelam akibat cedera
Jalan menuju pemulihan jarang berjalan lurus, dan bagi Ter Stegen, jalur untuk kembali ke lapangan dipenuhi rintangan mental. Mantan pemain Barcelona itu mengakui bahwa masalah fisik yang datang berulang kali menguji keteguhannya. Ter Stegen, yang bergabung dengan raksasa Belanda Ajax dengan status pinjaman pada awal musim ini, menuturkan bahwa rasa rapuh secara fisik sering kali berujung pada hilangnya kepercayaan diri.
"Saya tidak bisa bilang bahwa saya tidak pernah ragu pada beberapa kesempatan, terutama setelah cedera, khususnya ketika satu cedera disusul cedera lain. Anda mulai meragukan diri sendiri, dan tidak ada yang terasa benar. Tetapi selama rehabilitasi, Anda juga menyadari bahwa tubuh Anda merespons dan berterima kasih kepada Anda karena kembali ke jalur yang benar. Dan tentu saja, saya tidak pernah ragu bahwa saya akan kembali karena itulah pola pikir saya dan bagaimana saya memandang diri saya sebagai pribadi. Meski begitu, selalu ada naik turun dalam rehabilitasi. Dan ya, saya senang bahwa semuanya benar-benar berjalan seperti yang saya bayangkan. Bahwa saya sehat saat ini, dan saya sangat menghargai itu," kata pemain berusia 34 tahun itu kepada Sky Germany.
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Apresiasi baru terhadap kebugaran penuh
Antusiasme untuk kembali ke dalam skuad begitu terasa bagi sang kiper, yang belum lagi tampil untuk negaranya sejak kalah 2-0 dari Prancis pada Juni 2025. Setelah sekian lama menyaksikan dari tribun, penjaga gawang itu mengakui ia mendapat perspektif baru tentang kariernya. Ia tidak lagi menganggap kesehatannya sebagai sesuatu yang pasti, dan memandang setiap sesi latihan serta pertandingan sebagai sebuah privilese.
"Bagi saya, selalu ada sesuatu yang spesial saat kembali ke sini. Terutama setelah periode ketika segalanya tidak berjalan sesuai rencana, ketika tubuh Anda tidak bekerja sama, maka Anda akan lebih menghargai semuanya. Saya yakin saya telah bekerja keras untuk kembali ke titik ini," ujarnya.
"Dan karena itu, saya sangat bahagia dan saya juga menantikan bertemu banyak wajah baru: kenalan lama, teman-teman lama yang ada di sini, dan sekadar memulai lagi serta memberikan yang terbaik untuk tim, untuk diri kami sendiri, dan untuk Anda. Saya benar-benar senang, dan itulah mengapa saya tersenyum lebar. Saya hanya bahagia bisa kembali 100 persen, bersama tim nasional, dan bisa berada di lapangan serta semoga memainkan sepakbola yang sukses. Itulah yang kami semua inginkan."
Kembali ke puncak bersama Klopp
Lanskap tim nasional Jerman telah berubah signifikan selama absennya Ter Stegen, terutama dengan kedatangan Jurgen Klopp di kursi pelatih. Pelatih baru itu tidak membuang banyak waktu untuk menetapkan hierarkinya, dengan menegaskan bahwa kiper Ajax itu akan menjadi nomor satu pada jeda internasional kali ini. Kepercayaan tersebut menjadi dorongan besar bagi Ter Stegen, yang kerap berada di bawah bayang-bayang Manuel Neuer sepanjang karier internasionalnya.
"Yang selalu Anda harapkan dari pemain yang lebih berpengalaman hanyalah adanya ketenangan tertentu dalam situasi ketika keadaan mungkin menjadi sulit. Itu akan ada, 100 persen! Lalu kami hanya harus mempercayai pemain yang mungkin telah memainkan beberapa laga internasional lebih banyak, seperti Jo [Kimmich] dan Kai [Havertz], misalnya, atau seperti saya. Lalu ada wajah-wajah baru. Saya pikir mereka akan membawa kesegaran, dan bagi pelatih, tentu fantastis melihat banyak wajah baru dan melihat apa yang kemudian bisa mereka tawarkan kepada kami untuk tim nasional," tambah Ter Stegen.
- Getty Images Sport
Menatap tantangan Belanda di depan
Takdir menghadirkan latar yang puitis untuk kembalinya Ter Stegen, saat Jerman bersiap menghadapi Belanda di Amsterdam. Mengingat status klubnya saat ini di Ajax, venue tersebut terasa seperti rumah kedua, meski taruhannya tetap sangat tinggi di Nations League. Sang kiper menggambarkan kebetulan menjalani comeback di kota barunya di level domestik itu dengan mengatakan: "Gila, harus saya akui. Saya tidak membayangkan akan seperti ini."
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