Cantona mengungkapkan kemarahannya atas infrastruktur yang membusuk di SO Caillols. Penyerang ikonik itu baru-baru ini mengunjungi tim amatir Marseille tempat ia pertama kali menimba ilmu saat masih muda.

Namun, pria Prancis itu dibuat ngeri oleh kondisi ruang ganti tim muda dan permukaan lapangan mereka. Lapangan sintetis berusia 15 tahun itu telah memburuk sedemikian drastis sehingga kini dianggap berbahaya bagi anak-anak untuk menggunakannya.

Melalui media sosial, Cantona merekam ruang ganti yang kebanjiran dan fasilitas yang rusak. Ia secara langsung meminta para politikus lokal untuk turun tangan sebelum fasilitas yang rapuh itu menyebabkan cedera serius.