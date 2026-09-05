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'Anda mempertaruhkan kesehatan anak-anak!' - Eric Cantona murka kecam kondisi 'memprihatinkan' klub masa kecilnya, SO Caillols
Cantona mengecam otoritas Marseille
Cantona mengungkapkan kemarahannya atas infrastruktur yang membusuk di SO Caillols. Penyerang ikonik itu baru-baru ini mengunjungi tim amatir Marseille tempat ia pertama kali menimba ilmu saat masih muda.
Namun, pria Prancis itu dibuat ngeri oleh kondisi ruang ganti tim muda dan permukaan lapangan mereka. Lapangan sintetis berusia 15 tahun itu telah memburuk sedemikian drastis sehingga kini dianggap berbahaya bagi anak-anak untuk menggunakannya.
Melalui media sosial, Cantona merekam ruang ganti yang kebanjiran dan fasilitas yang rusak. Ia secara langsung meminta para politikus lokal untuk turun tangan sebelum fasilitas yang rapuh itu menyebabkan cedera serius.
Sang Raja menuntut tindakan lokal segera
Cantona sangat geram dengan standar kebersihan di area ruang ganti klub. Dalam tur bangunan itu, ia menyoroti pemanas air yang bocor, toilet yang tidak bisa digunakan, dan kepala shower yang hilang.
"Apakah Anda melihat kondisi lantainya?" tanya Cantona dalam videonya. "Ada air di mana-mana meski tempat ini dibersihkan tiga hari lalu. Ada risiko jamur. Anda mempertaruhkan kesehatan anak-anak, sesuatu harus dilakukan!"
Pria 58 tahun itu juga menekankan peran sosial krusial yang dimainkan sepak bola akar rumput di wilayah tersebut. Ia menambahkan: "Sepak bola sering menjadi perantara bagi pendidikan, bahkan 100 persen dari pendidikan. Kami juga membentuk laki-laki di lapangan sepak bola klub amatir."
Perselisihan politik menghentikan renovasi penting klub
Situasi memprihatinkan di SO Caillols sayangnya kini ikut terseret dalam perselisihan politik lokal. Wakil Wali Kota Marseille untuk bidang olahraga, Eric Mery, menyalahkan wali kota sektor sebelumnya karena gagal merawat fasilitas yang terdesentralisasi.
Pertikaian politik ini membuat klub terkatung-katung tanpa pendanaan vital. Presiden klub Christine Crimi mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir ia telah memperingatkan pihak berwenang soal kondisi yang terus memburuk, tetapi tidak membuahkan hasil.
Crimi menjelaskan bahwa balai kota saat ini memprioritaskan pembangunan stadion di kawasan utara. Meski ia mendukung peningkatan infrastruktur di tempat lain, ia menegaskan hal itu tidak boleh mengorbankan keselamatan komunitasnya sendiri.
- Getty Images Entertainment
Balai kota menjanjikan peninjauan fasilitas yang akan datang
Menyusul intervensi Cantona yang sangat terekspos ke publik, tekanan kini benar-benar mengarah kepada pemerintah daerah Marseille untuk bertindak. Sebagai respons atas gelombang reaksi yang terus membesar, balai kota pusat Marseille secara terbuka berjanji untuk meninjau krisis SO Caillols. Para pejabat berjanji akan mengkaji persoalan struktural itu dalam beberapa pekan ke depan.
Untuk saat ini, tim-tim usia muda di klub masa kecil Cantona itu harus terus berjuang dengan lapangan berbahaya dan ruang ganti yang kebanjiran. Komunitas setempat akan berharap pesan kuat dari ikon Manchester United itu akhirnya memaksa terciptanya solusi permanen.
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