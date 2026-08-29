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'Anda membutuhkan sosok yang punya kehadiran' - Xabi Alonso dengan tanpa ampun menyingkirkan Robert Sanchez saat Chelsea menyepakati kesepakatan untuk Emiliano Martinez
Alonso bergerak cepat untuk merekrut Martinez
Alonso memulai hidupnya sebagai manajer Chelsea dengan kejam setelah menyetujui kepindahan Aston Villa Martinez senilai £7,5 juta. Transfer dramatis itu membuat pemain internasional Argentina yang berpengalaman tersebut menggantikan Sanchez di Stamford Bridge.
Alonso sebelumnya bersikeras bahwa ia puas dengan opsi penjaga gawang yang dimilikinya, termasuk Sanchez dan pelapis minim pengalaman Mike Penders. Namun, pelatih asal Spanyol itu dengan cepat berubah pikiran setelah dua kesalahan mencolok Sanchez saat kemenangan atas Fulham pada Senin. Chelsea bergerak cepat untuk menyepakati biaya murah bagi kiper veteran itu. Martinez kini siap mengambil alih sebagai nomor satu utama Chelsea.
- Getty
Para pengamat memuji peningkatan luar biasa Chelsea
Perbandingan statistik dari musim lalu menunjukkan hanya sedikit perbedaan antara Martinez dan Sanchez, dengan kiper asal Argentina itu memperlihatkan tanda-tanda keausan. Namun, mantan kiper Premier League Shaka Hislop dengan tegas menepis angka-angka tersebut. Berbicara kepada ESPNFC, Hislop menyatakan bahwa Martinez adalah peningkatan yang tak terbantahkan.
"Anda membutuhkan seseorang yang punya wibawa dan Emi Martinez tanpa diragukan memilikinya. Dia sangat bagus dengan bola di kakinya dan saya pikir dia memenuhi banyak kriteria untuk Chelsea," jelas Hislop.
"Emi Martinez adalah peningkatan dari Sanchez, angka-angka itu menutupi retakan dan kebenarannya. Emi Martinez adalah penjaga gawang yang jauh lebih baik. Anda akan memilih Emi Martinez, bahkan pada tahap kariernya saat ini, sepuluh kali dari sepuluh dibandingkan Sanchez. Ini bahkan bukan bahan perdebatan."
Memulihkan kepercayaan di lini pertahanan Chelsea
Mantan bek Chelsea Frank Leboeuf meyakini penampilan Sanchez yang tak menentu di bawah mistar secara aktif merugikan lini belakang tim dalam tiga tahun terakhir. Ia berpendapat bahwa sikap Martinez yang penuh wibawa akan sangat menguntungkan bek tengah seperti Levi Colwill dan Maxence Lacroix.
"Angka-angka yang kita lihat tidak berarti apa-apa," klaim Leboeuf, seperti dikutip Metro. "Anda harus memasukkan persentase kepercayaan yang dimiliki para bek musim lalu kepada Martinez dan kepercayaan yang dimiliki bek tengah kepada Sanchez. Itu akan memberi Anda angka yang tepat.
"Saya cukup yakin Aston Villa punya kepercayaan 100% kepada Emi Martinez dan saya memberi 10% tingkat kepercayaan dari bek tengah mana pun yang bermain untuk Chelsea. Itulah angka yang tepat. Anda tahu, sangat krusial jika Anda memiliki penjaga gawang yang Anda percayai di belakang Anda, Anda bisa memberikan 100%. Jika Anda tidak percaya, Anda harus waspada terhadap segalanya dan ragu dalam setiap keputusan yang harus Anda buat."
- Getty Images Sport
Martinez bersiap untuk hidup di Stamford Bridge
Kepindahan Martinez ke Chelsea kini tampaknya hanya tinggal menunggu waktu, dengan pengumuman resmi diperkirakan akan dilakukan dalam beberapa jam atau hari ke depan. Setelah itu, sang kiper akan beradaptasi dengan lingkungan barunya saat Chelsea berupaya membangun momentum di bawah Alonso.
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