Mantan bek Chelsea Frank Leboeuf meyakini penampilan Sanchez yang tak menentu di bawah mistar secara aktif merugikan lini belakang tim dalam tiga tahun terakhir. Ia berpendapat bahwa sikap Martinez yang penuh wibawa akan sangat menguntungkan bek tengah seperti Levi Colwill dan Maxence Lacroix.

"Angka-angka yang kita lihat tidak berarti apa-apa," klaim Leboeuf, seperti dikutip Metro. "Anda harus memasukkan persentase kepercayaan yang dimiliki para bek musim lalu kepada Martinez dan kepercayaan yang dimiliki bek tengah kepada Sanchez. Itu akan memberi Anda angka yang tepat.

"Saya cukup yakin Aston Villa punya kepercayaan 100% kepada Emi Martinez dan saya memberi 10% tingkat kepercayaan dari bek tengah mana pun yang bermain untuk Chelsea. Itulah angka yang tepat. Anda tahu, sangat krusial jika Anda memiliki penjaga gawang yang Anda percayai di belakang Anda, Anda bisa memberikan 100%. Jika Anda tidak percaya, Anda harus waspada terhadap segalanya dan ragu dalam setiap keputusan yang harus Anda buat."