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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

'Anda harus beradaptasi!' - bos Man City Enzo Maresca menyampaikan pesan blak-blakan kepada Michael Carrick jelang derby melawan Manchester United

E. Maresca
Manchester United
M. Carrick
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Premier League

Pelatih Manchester City Enzo Maresca memberikan tanggapan tegas kepada Michael Carrick terkait jadwal pertandingan yang timpang menjelang derby Manchester pada hari Minggu. Sementara Manchester United menghadapi waktu pemulihan yang sempit, Maresca menegaskan bahwa tim elite harus menemukan cara untuk mengatasi tuntutan kompetisi Eropa.

  • Jeda persiapan pada hari derby

    Jelang derby Manchester didominasi pembicaraan soal padatnya jadwal pertandingan. Manchester United memasuki duel krusial Premier League pada Minggu dengan kerugian besar dari segi waktu istirahat, setelah menghadapi tim Azerbaijan, Sabah, di Liga Champions pada Kamis malam.

    Sebaliknya, Manchester City menunaikan kewajiban mereka di Eropa pada Selasa. Meski menghadapi ujian berat saat tandang ke markas Porto, skuad Maresca akan mendapat keuntungan berupa tambahan dua hari pemulihan dibanding rival sekota mereka. Carrick mengungkapkan frustrasinya atas jeda singkat itu, dengan menyebut penjadwalan UEFA "tidak ideal" untuk skuadnya.


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    Maresca tak memberi simpati

    Menanggapi kesenjangan persiapan tersebut, Maresca tidak banyak memberi penghiburan kepada sejawatnya. Juru taktik asal Italia itu menyoroti bahwa Manchester City menghadapi situasi yang sama musim lalu, saat menjamu Napoli pada Kamis sebelum bertandang ke Arsenal pada Minggu.

    "Sejujurnya, klub memberi tahu saya bahwa hal yang persis sama terjadi tahun lalu ketika klub memainkan laga melawan Napoli dan kemudian dua hari setelahnya menghadapi Arsenal. Terkadang itu terjadi dalam sepakbola," jelas Maresca. "Saya sama sekali tidak ragu bahwa Manchester United akan siap untuk itu."

    Pelatih City itu menegaskan bahwa rintangan semacam itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari persaingan level elite. Ia meminta Manchester United menerima keadaan tersebut, seraya menambahkan: "Itu terjadi dan Anda harus beradaptasi. Itu terjadi pada kami tahun lalu, musim ini pada mereka, musim depan itu akan terjadi pada tim yang berbeda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah itu terjadi dan Anda harus beradaptasi."


  • Pujian di tengah tekanan

    Terlepas dari pesan penjadwalan yang tegas itu, Maresca tetap menjadi pengagum berat pekerjaan Carrick di Old Trafford. Kedua manajer sebelumnya sempat berhadapan tiga tahun lalu ketika Leicester City asuhan Maresca menghadapi Middlesbrough asuhan Carrick, dan bos City itu mengikuti perkembangan rivalnya dengan saksama.

    United mengalahkan City musim lalu tak lama setelah Carrick mengambil alih perannya secara interim. Mengakui dampak tersebut, Maresca berkata: "Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang fantastis sejak musim lalu. Dia mengambil alih dalam situasi yang rumit, menyelesaikannya dengan sangat baik. Musim ini kurang lebih dimulai dengan cara yang sama jadi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik."


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    Manchester United mencari konsistensi

    Laga hari Minggu menjadi ujian signifikan bagi United yang masih kesulitan menemukan stabilitas di awal musim. Pasukan Carrick sudah berada dalam sorotan setelah kekalahan mengejutkan pada laga pembuka dari tim promosi baru Hull City dan hasil imbang 2-2 yang membuat frustrasi melawan Everton, ketika mereka dua kali menyia-nyiakan keunggulan.

    Namun, ancaman serangan mereka di Old Trafford tetap kuat, dengan sembilan gol dicetak hanya dalam dua laga kandang musim ini. City harus mewaspadai daya gedor itu saat mereka berupaya memanfaatkan keunggulan fisik dan mengamankan gengsi derby.

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