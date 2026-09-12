Getty Images Sport
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'Anda harus beradaptasi!' - bos Man City Enzo Maresca menyampaikan pesan blak-blakan kepada Michael Carrick jelang derby melawan Manchester United
Jeda persiapan pada hari derby
Jelang derby Manchester didominasi pembicaraan soal padatnya jadwal pertandingan. Manchester United memasuki duel krusial Premier League pada Minggu dengan kerugian besar dari segi waktu istirahat, setelah menghadapi tim Azerbaijan, Sabah, di Liga Champions pada Kamis malam.
Sebaliknya, Manchester City menunaikan kewajiban mereka di Eropa pada Selasa. Meski menghadapi ujian berat saat tandang ke markas Porto, skuad Maresca akan mendapat keuntungan berupa tambahan dua hari pemulihan dibanding rival sekota mereka. Carrick mengungkapkan frustrasinya atas jeda singkat itu, dengan menyebut penjadwalan UEFA "tidak ideal" untuk skuadnya.
- AFP
Maresca tak memberi simpati
Menanggapi kesenjangan persiapan tersebut, Maresca tidak banyak memberi penghiburan kepada sejawatnya. Juru taktik asal Italia itu menyoroti bahwa Manchester City menghadapi situasi yang sama musim lalu, saat menjamu Napoli pada Kamis sebelum bertandang ke Arsenal pada Minggu.
"Sejujurnya, klub memberi tahu saya bahwa hal yang persis sama terjadi tahun lalu ketika klub memainkan laga melawan Napoli dan kemudian dua hari setelahnya menghadapi Arsenal. Terkadang itu terjadi dalam sepakbola," jelas Maresca. "Saya sama sekali tidak ragu bahwa Manchester United akan siap untuk itu."
Pelatih City itu menegaskan bahwa rintangan semacam itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari persaingan level elite. Ia meminta Manchester United menerima keadaan tersebut, seraya menambahkan: "Itu terjadi dan Anda harus beradaptasi. Itu terjadi pada kami tahun lalu, musim ini pada mereka, musim depan itu akan terjadi pada tim yang berbeda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah itu terjadi dan Anda harus beradaptasi."
Pujian di tengah tekanan
Terlepas dari pesan penjadwalan yang tegas itu, Maresca tetap menjadi pengagum berat pekerjaan Carrick di Old Trafford. Kedua manajer sebelumnya sempat berhadapan tiga tahun lalu ketika Leicester City asuhan Maresca menghadapi Middlesbrough asuhan Carrick, dan bos City itu mengikuti perkembangan rivalnya dengan saksama.
United mengalahkan City musim lalu tak lama setelah Carrick mengambil alih perannya secara interim. Mengakui dampak tersebut, Maresca berkata: "Saya pikir dia melakukan pekerjaan yang fantastis sejak musim lalu. Dia mengambil alih dalam situasi yang rumit, menyelesaikannya dengan sangat baik. Musim ini kurang lebih dimulai dengan cara yang sama jadi dia melakukan pekerjaan yang sangat baik."
- Getty Images Sport
Manchester United mencari konsistensi
Laga hari Minggu menjadi ujian signifikan bagi United yang masih kesulitan menemukan stabilitas di awal musim. Pasukan Carrick sudah berada dalam sorotan setelah kekalahan mengejutkan pada laga pembuka dari tim promosi baru Hull City dan hasil imbang 2-2 yang membuat frustrasi melawan Everton, ketika mereka dua kali menyia-nyiakan keunggulan.
Namun, ancaman serangan mereka di Old Trafford tetap kuat, dengan sembilan gol dicetak hanya dalam dua laga kandang musim ini. City harus mewaspadai daya gedor itu saat mereka berupaya memanfaatkan keunggulan fisik dan mengamankan gengsi derby.
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