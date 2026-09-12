Menanggapi kesenjangan persiapan tersebut, Maresca tidak banyak memberi penghiburan kepada sejawatnya. Juru taktik asal Italia itu menyoroti bahwa Manchester City menghadapi situasi yang sama musim lalu, saat menjamu Napoli pada Kamis sebelum bertandang ke Arsenal pada Minggu.

"Sejujurnya, klub memberi tahu saya bahwa hal yang persis sama terjadi tahun lalu ketika klub memainkan laga melawan Napoli dan kemudian dua hari setelahnya menghadapi Arsenal. Terkadang itu terjadi dalam sepakbola," jelas Maresca. "Saya sama sekali tidak ragu bahwa Manchester United akan siap untuk itu."

Pelatih City itu menegaskan bahwa rintangan semacam itu adalah bagian yang tak terhindarkan dari persaingan level elite. Ia meminta Manchester United menerima keadaan tersebut, seraya menambahkan: "Itu terjadi dan Anda harus beradaptasi. Itu terjadi pada kami tahun lalu, musim ini pada mereka, musim depan itu akan terjadi pada tim yang berbeda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah itu terjadi dan Anda harus beradaptasi."



