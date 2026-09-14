Saat Bouaddi bersiap menjalani kehidupannya di Manchester, Meunier juga sedang menikmati kepindahan terbarunya ke sepakbola Inggris. Transfer ke Sunderland dari Lille sempat gagal setahun lalu karena krisis cedera, tetapi bek tersebut akhirnya merampungkan kepindahannya dan kini tampil menonjol. “Ini sepakbola Inggris, persis seperti yang saya tonton ketika saya masih muda,” jelasnya. “Stadion penuh, atmosfer bagus, level sangat baik, intensitas tinggi, semua yang Anda cari ada di sini. Saya suka kekacauan yang terorganisasi ini, kalau saya boleh menyebutnya seperti itu.”

Mantan pemain Borussia Dortmund itu mengakui satu-satunya penyesalannya adalah tidak merasakan sepakbola Inggris lebih cepat. “Ketika saya memikirkannya, saya sedikit sedih tidak menandatangani kontrak dengan klub Inggris lebih awal. Tapi akhirnya saya melakukannya,” tambahnya.

"Dan saya sangat senang telah menandatangani kontrak dengan Sunderland secara khusus, karena mereka mewakili semua yang saya sukai, bahkan semua yang saya cintai, dalam sepakbola. Gairah yang membumi ini. Kota ini, kota yang bisa dijelajahi dengan berjalan kaki, seperti tempat asal saya. Sejujurnya, saya menemukan sedikit diri saya di Sunderland.”



