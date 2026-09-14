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'Anda bisa membeli seekor keledai seharga £200 juta!' - Thomas Meunier mengecam pasar transfer yang 'tidak masuk akal' setelah mantan rekan setimnya Ayyoub Bouaddi bergabung dengan Manchester City seharga €100 juta
Manchester City amankan tanda tangan Bouaddi seharga €100 juta
Manchester City baru-baru ini mengamankan tanda tangan sensasi remaja Bouaddi dari Lille dengan nilai fantastis €100 juta. Gelandang berusia 18 tahun itu telah muncul sebagai salah satu prospek teratas di Prancis, yang mendorong tim asuhan Enzo Maresca membuat komitmen finansial besar untuk membawanya ke Stadion Etihad.
Biaya transfer yang sangat besar itu memicu kritik tajam dari mantan rekan setim Bouaddi, Meunier. Bek veteran Belgia itu, yang berbagi ruang ganti dengan sang pemain muda di Lille selama dua musim terakhir, merasa bahwa banderol harga telah sepenuhnya terlepas dari realitas. Meski mengakui bakat luar biasa sang remaja, Meunier meyakini iklim finansial saat ini telah kehilangan semua rasa proporsionalitas.
- APL
Meunier mengecam logika pasar yang tak masuk akal
Berbicara dalam wawancara luas dengan The Athletic, Meunier menjelaskan perasaannya dengan gamblang soal ekses finansial dalam sepakbola modern. Bek kanan Sunderland itu cepat melontarkan pujian kepada mantan rekannya, tetapi ia menolak membenarkan biaya transfer besar yang melekat pada kepindahan tersebut.
"Dia baru saja ditransfer dengan nilai £100 juta," kata Meunier saat ditanya mengenai valuasi Bouaddi. "Ayyoub luar biasa. Tapi, maksud saya, kita tidak perlu membicarakan uang, karena tidak ada lagi logika."
Ia kemudian melontarkan penilaian keras tentang bagaimana klub-klub papan atas saat ini menjalankan bisnis mereka. "Anda bisa membeli seekor keledai seharga £200 juta dan seorang pemain yang sangat bagus seharga £20 juta," tambahnya. "Sudah tidak masuk akal lagi."
Mimpi sepak bola Inggris yang tertunda
Saat Bouaddi bersiap menjalani kehidupannya di Manchester, Meunier juga sedang menikmati kepindahan terbarunya ke sepakbola Inggris. Transfer ke Sunderland dari Lille sempat gagal setahun lalu karena krisis cedera, tetapi bek tersebut akhirnya merampungkan kepindahannya dan kini tampil menonjol. “Ini sepakbola Inggris, persis seperti yang saya tonton ketika saya masih muda,” jelasnya. “Stadion penuh, atmosfer bagus, level sangat baik, intensitas tinggi, semua yang Anda cari ada di sini. Saya suka kekacauan yang terorganisasi ini, kalau saya boleh menyebutnya seperti itu.”
Mantan pemain Borussia Dortmund itu mengakui satu-satunya penyesalannya adalah tidak merasakan sepakbola Inggris lebih cepat. “Ketika saya memikirkannya, saya sedikit sedih tidak menandatangani kontrak dengan klub Inggris lebih awal. Tapi akhirnya saya melakukannya,” tambahnya.
"Dan saya sangat senang telah menandatangani kontrak dengan Sunderland secara khusus, karena mereka mewakili semua yang saya sukai, bahkan semua yang saya cintai, dalam sepakbola. Gairah yang membumi ini. Kota ini, kota yang bisa dijelajahi dengan berjalan kaki, seperti tempat asal saya. Sejujurnya, saya menemukan sedikit diri saya di Sunderland.”
- Getty Images Sport
Reuni besar menanti Sunderland
Meunier menghadapi jadwal yang melelahkan saat Sunderland menjalani rangkaian laga berat. Setelah baru-baru ini menghadapi Arsenal dan bersiap untuk AZ Alkmaar pada Rabu, bek tersebut akan berhadapan dengan Bouaddi ketika mereka menghadapi Manchester City Minggu depan.
Laga bergengsi itu juga akan mempertemukan kembali Meunier dengan mantan rekan setimnya di Dortmund, Erling Haaland. Seperti diakui pemain Belgia itu secara blak-blakan, striker tajam asal Norwegia tersebut tidak perlu diperkenalkan lagi, yang memastikan Sunderland menghadapi ujian berat melawan wajah-wajah yang sudah dikenalnya pada akhir pekan.
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