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"Anda bertanya kepada saya setiap hari": Pelatih Liverpool Andoni Iraola menuntut agar Florian Wirtz dihormati
Kesulitan di bawah sorotan tajam
Berbicara kepada media menjelang laga mereka di Liga Champions, Iraola menanggapi sorotan besar terhadap Wirtz. Pemain timnas Jerman itu, yang bergabung dengan Liverpool pada Juli 2025 dengan kontrak hingga Juni 2030, mendapat kritik tajam setelah gagal mencetak gol dalam sembilan penampilan di semua kompetisi musim ini, meski menyumbang tiga assist.
Secara keseluruhan, mantan bintang Bayer Leverkusen itu mencatatkan tujuh gol dan 13 assist dalam 58 pertandingan sejak tiba di Anfield. Angka-angka tersebut jauh di bawah standar luar biasa yang sebelumnya ia tunjukkan, sehingga performanya terus menjadi sorotan.
- Getty Images Sport
Membela talenta yang telah terbukti
Sebelum pindah ke Inggris, gelandang itu menjalani karier fenomenal di negara asalnya dengan meraih dua gelar domestik serta beberapa penghargaan Pemain Terbaik Musim Ini. Dalam 197 pertandingan, ia mencetak 57 gol dan menyumbang 65 assist.
Membela pemainnya, Iraola mengatakan: "Saya rasa ia baru saja menjalani dua pertandingan yang sangat bagus. Ia bermain sangat baik saat bertandang ke LASK dan beberapa hari lalu melawan Brentford. Ia banyak membantu tim, baik saat menguasai bola maupun tidak, dan saya harap kami bisa mempertahankannya di level itu, ya?"
Memuji Munoz dan fleksibilitas taktik
Menanggapi pertanyaan yang terus-menerus muncul, Iraola menambahkan: "Pada dasarnya, Anda bertanya kepada saya tentang dia setiap hari. Kami menganalisis dan mengamati segala hal tentang dirinya secara berlebihan, tetapi ketika dia tampil bagus, itu juga patut dikatakan."
Pelatih asal Spanyol itu juga memuji Victor Munoz, yang mencetak gol melawan Brentford setelah menerima umpan dari pemain bernomor punggung tujuh. Bermain sebagai bek kanan, posisi yang tidak biasa baginya, Munoz menunjukkan bahwa kemampuannya bermain di berbagai posisi sangat penting. Iraola mengatakan: "Victor adalah pemain yang sangat kami kenal... Dari segi sikap, dia siap membantu. Dia bermain di kanan, di kiri, dan tempo hari dia bermain sebagai bek kanan."
- Getty Images Sport
Apa langkah Liverpool selanjutnya?
Liverpool berpeluang meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Champions saat menjamu Villarreal pada Selasa. Iraola harus menghadapi jadwal padat dengan skuad yang kehilangan sejumlah pemain setelah Dominik Szoboszlai dan Jeremie Frimpong mengalami cedera. Klub itu akan sangat bergantung pada kreator serangan andalannya untuk kembali menemukan sentuhan terbaiknya.
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