Berbicara kepada media menjelang laga mereka di Liga Champions, Iraola menanggapi sorotan besar terhadap Wirtz. Pemain timnas Jerman itu, yang bergabung dengan Liverpool pada Juli 2025 dengan kontrak hingga Juni 2030, mendapat kritik tajam setelah gagal mencetak gol dalam sembilan penampilan di semua kompetisi musim ini, meski menyumbang tiga assist.

Secara keseluruhan, mantan bintang Bayer Leverkusen itu mencatatkan tujuh gol dan 13 assist dalam 58 pertandingan sejak tiba di Anfield. Angka-angka tersebut jauh di bawah standar luar biasa yang sebelumnya ia tunjukkan, sehingga performanya terus menjadi sorotan.