AFP
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'Anda akan menyukai pemain ini' - Christos Tzolis bersinar dengan dua assist impresif dalam debut kompetitifnya untuk Arsenal melawan Manchester City
Melampaui Vinicius Junior
Juara bertahan Premier League itu menemukan pahlawan baru setelah kemenangan dominan 3-0 pada hari Minggu. Tzolis, yang menuntaskan transfer senilai £34 juta dari Club Brugge, menjalani starter kompetitif pertamanya untuk Arsenal. Winger itu datang saat klub tersebut dilaporkan sedang memburu Vinicius Junior dari Real Madrid, tetapi Tzolis dengan cepat membuktikan bahwa ia lebih dari mampu mengisi peran itu.
Ia menciptakan gol kedua ketika Martin Odegaard melepaskan umpan silang melengkung ke dalam dari sisi kanan. Tzolis menanduk bola ke bawah di tiang jauh kepada Kai Havertz, yang menyundul bola masuk dari jarak enam yard, membuat Gianluigi Donnarumma tak berdaya meski sempat menyentuhnya.
- AFP
Statistik brilian menyoroti penampilan yang eksplosif
Tzolis tidak berhenti di situ, menuntaskan 90 menit penuh dan terus-menerus meneror pertahanan lawan. Dalam pertandingan itu, ia mencatatkan 42 sentuhan, menciptakan dua peluang besar, dan melepaskan tiga umpan kunci.
Untuk gol ketiga, Tzolis melepaskan umpan brilian kepada Odegaard. Sang kapten dengan mulus melewati Josko Gvardiol, mengeksekusi gerak tipu tembakan yang memukau untuk membuat Donnarumma jatuh, lalu dengan santai menggulirkan bola ke gawang. Mantan winger Everton Pat Nevin memuji rangkaian itu di BBC Radio 5 Live, dengan mengatakan: "Bola diarahkan kepada Tzolis dan umpannya kepada Odegaard brilian, yang kemudian alih-alih panik, memperlambat permainan."
Pujian tinggi dari Arteta dan para pendukung yang sangat gembira
Para pendukung Arsenal meluapkan pujian di media sosial setelah penampilan tersebut. Seorang fan mencatat: "Christos Tzolis mungkin salah satu perekrutan kami yang paling cerdas dan terbaik dalam beberapa waktu terakhir. Beri saya setengah saja dari apa yang Anda lakukan di Club Brugge musim lalu." Yang lain menambahkan: "Saya tahu semua orang bilang jangan terlalu memperhatikan pramusim, tetapi Tzolis terlihat seperti permata sungguhan. Bukan perekrutan yang heboh, tetapi bisa memberi dampak besar."
Mikel Arteta sama puasnya dengan rekrutan barunya. Sang manajer menyatakan: "Saya sangat senang dengannya. Pertama-tama, cara dia beradaptasi dengan klub, dengan tim, koneksi yang sudah dia bangun dengan para pemain. Saya pikir Anda akan menyukai pemain ini."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Arsenal dan Manchester City?
Ke depan, Arsenal berharap Tzolis bisa membawa momentum ini ke upaya mereka mempertahankan gelar Premier League. Saat sang juara bertahan merayakan awal musim yang meyakinkan, sore itu menjadi mimpi buruk bagi Enzo Maresca. Sang manajer gagal total dalam pertandingan resmi pertamanya sejak menggantikan Pep Guardiola di Manchester City, membuatnya menghadapi masalah besar yang harus diselesaikan sebelum liga dimulai.
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