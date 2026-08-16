'Anda akan menyukai pemain ini' - Christos Tzolis bersinar dengan dua assist impresif dalam debut kompetitifnya untuk Arsenal melawan Manchester City

Juara bertahan Premier League itu menemukan pahlawan baru setelah kemenangan dominan 3-0 pada hari Minggu. Tzolis, yang menuntaskan transfer senilai £34 juta dari Club Brugge, menjalani starter kompetitif pertamanya untuk Arsenal. Winger itu datang saat klub tersebut dilaporkan sedang memburu Vinicius Junior dari Real Madrid, tetapi Tzolis dengan cepat membuktikan bahwa ia lebih dari mampu mengisi peran itu.

Ia menciptakan gol kedua ketika Martin Odegaard melepaskan umpan silang melengkung ke dalam dari sisi kanan. Tzolis menanduk bola ke bawah di tiang jauh kepada Kai Havertz, yang menyundul bola masuk dari jarak enam yard, membuat Gianluigi Donnarumma tak berdaya meski sempat menyentuhnya.