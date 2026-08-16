"Anda akan dipecat besok pagi" - fans Arsenal tanpa ampun mengejek Enzo Maresca saat Riccardo Calafiori mencetak sejarah

Maresca mengalami awal yang katastrofik dalam masa baktinya di Manchester City. Arsenal langsung menyerang sejak kick-off, dengan Myles Lewis-Skelly melepaskan umpan terobosan brilian. Bola mengarah kepada Calafiori, yang menggulirkannya melewati Gianluigi Donnarumma setelah hanya 24 detik.

Gol kilat ini resmi menjadi gol tercepat dalam sejarah Community Shield, dan menempati peringkat sebagai gol tercepat keempat dalam seluruh sejarah Arsenal.