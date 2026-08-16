Getty Images Sport
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"Anda akan dipecat besok pagi" - fans Arsenal tanpa ampun mengejek Enzo Maresca saat Riccardo Calafiori mencetak sejarah
Calafiori cetak rekor baru
Maresca mengalami awal yang katastrofik dalam masa baktinya di Manchester City. Arsenal langsung menyerang sejak kick-off, dengan Myles Lewis-Skelly melepaskan umpan terobosan brilian. Bola mengarah kepada Calafiori, yang menggulirkannya melewati Gianluigi Donnarumma setelah hanya 24 detik.
Gol kilat ini resmi menjadi gol tercepat dalam sejarah Community Shield, dan menempati peringkat sebagai gol tercepat keempat dalam seluruh sejarah Arsenal.
- Getty Images Sport
Havertz memperlebar keunggulan
Arsenal terus mendominasi penguasaan bola dan menekan keunggulan mereka, yang berujung pada gol kedua pada menit ke-28. Martin Odegaard melepaskan umpan silang inswing berbahaya dari sayap kanan yang melewati pertahanan. Debutan Christos Tzolis dengan cerdik menanduk bola ke bawah di tiang jauh, memungkinkan Havertz dengan percaya diri menyundul bola ke gawang dari jarak enam yard.
Klub London itu mempertahankan kendali penuh atas pertandingan hingga wasit meniup peluit, memastikan babak pertama berakhir dengan keunggulan nyaman 2-0. Lini tengah, yang diperkuat rekrutan senilai £75 juta Bruno Guimaraes, sepenuhnya membuat City kewalahan dan memperlihatkan kedalaman serangan tangguh yang dimiliki Mikel Arteta.
Fans tanpa ampun mengejek Maresca yang tengah terpuruk
Kesulitan yang terlihat jelas dari kubu Manchester itu tak luput dari perhatian para pendukung Arsenal yang sedang bergembira di dalam stadion. Saat pertandingan semakin menjauh dari jangkauan anak asuh Maresca, suporter tandang mulai tanpa ampun mengejek bangku cadangan lawan.
Pada menit ke-31, nyanyian keras dan kompak berbunyi "Besok pagi Anda akan dipecat" menggema di seluruh venue, secara langsung ditujukan kepada Maresca. City terlihat seperti bayangan dari diri mereka yang dulu, kesulitan merangkai umpan atau mengancam David Raya. Tanpa figur-figur kunci yang absen, tim itu tampak benar-benar kehabisan ide, membuat manajer baru mereka harus menerima sambutan yang memalukan dan penuh permusuhan.
- Getty Images Sport
Menatap ke depan bagi kedua klub
Memasuki babak kedua, Maresca menghadapi tantangan besar untuk memicu kebangkitan dan membangun kembali moral timnya yang hancur sebelum kampanye Premier League mereka dimulai. Ia harus segera menerapkan cetak biru taktiknya untuk menghindari krisis pada awal musim. Sebaliknya, Arsenal akan berupaya menuntaskan pekerjaan dalam 45 menit tersisa, dengan target membawa momentum dominan ini ke upaya sukses mempertahankan gelar Premier League mereka.
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