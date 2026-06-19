Ancelotti: Saya tidak menyangka performa seperti ini saat melawan Maroko... dan kami akan menyesuaikan susunan pemain Brasil

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, bersiap untuk melakukan perubahan pada susunan pemain tim nasional Brasil menjelang pertandingan kedua mereka di Piala Dunia melawan Haiti.

Ancelotti mengakui bahwa timnas Brasil perlu menampilkan performa yang lebih baik, setelah bermain imbang 1-1 dengan Maroko.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Ancelotti selama konferensi pers yang digelar di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Pelatih asal Italia itu mengatakan, “Kami akan melakukan beberapa perubahan; mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada pemain yang memiliki kondisi fisik yang lebih prima.”

Ia menambahkan, “Kami harus meningkatkan keseimbangan dan kualitas permainan serta mengurangi kesalahan dalam operan. Kami memiliki pemain yang memiliki kualitas cukup untuk mewujudkan hal itu dan menampilkan pertandingan yang lebih baik.”

Ancelotti menegaskan bahwa ia telah menentukan susunan pemain inti untuk menghadapi Haiti, namun ia memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada media.

“Saya tidak keberatan mengumumkan susunan pemain, karena sepak bola tidak mengenal rahasia, tetapi saya ingin memberitahukannya kepada para pemain terlebih dahulu,” ujarnya.