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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancelotti: Saya tidak menyangka performa seperti ini saat melawan Maroko... dan kami akan menyesuaikan susunan pemain Brasil

Brazil vs Haiti
Brazil
Haiti
World Cup
Brazil vs Morocco
Morocco
C. Ancelotti
Brasil
Maroko

Pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, bersiap untuk melakukan perubahan pada susunan pemain tim nasional Brasil menjelang pertandingan kedua mereka di Piala Dunia melawan Haiti.

Ancelotti mengakui bahwa timnas Brasil perlu menampilkan performa yang lebih baik, setelah bermain imbang 1-1 dengan Maroko.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Ancelotti selama konferensi pers yang digelar di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia.

Pelatih asal Italia itu mengatakan, “Kami akan melakukan beberapa perubahan; mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada pemain yang memiliki kondisi fisik yang lebih prima.”

Ia menambahkan, “Kami harus meningkatkan keseimbangan dan kualitas permainan serta mengurangi kesalahan dalam operan. Kami memiliki pemain yang memiliki kualitas cukup untuk mewujudkan hal itu dan menampilkan pertandingan yang lebih baik.”

Ancelotti menegaskan bahwa ia telah menentukan susunan pemain inti untuk menghadapi Haiti, namun ia memilih untuk tidak mengungkapkannya kepada media.

“Saya tidak keberatan mengumumkan susunan pemain, karena sepak bola tidak mengenal rahasia, tetapi saya ingin memberitahukannya kepada para pemain terlebih dahulu,” ujarnya.

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    Kekecewaan Ancelotti setelah pertandingan melawan Maroko

    Pelatih asal Italia itu juga tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap penampilan tim Samba dalam pertandingan pembuka mereka, sambil mengakui bahwa ia tidak mengharapkan performa yang kurang memuaskan pada babak pertama saat melawan Maroko.

    Ia menyebutkan bahwa tekanan pada pertandingan pertama dan beban mengenakan seragam timnas Brasil mungkin menjadi salah satu penyebabnya.

    "Pertandingan itu tidak bagus, dan saya mengkritik tim. Kita harus menemukan solusinya," katanya.

    Ia menegaskan, “Selama beberapa hari terakhir, kami telah berupaya memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, dan saya tetap yakin bahwa kami akan menjadi tim yang mampu bersaing di Piala Dunia edisi ini.”

    Ketika ditanya mengenai identitas sepak bola yang diinginkannya untuk timnas Brasil, Ancelotti menolak membatasi timnya pada satu gaya permainan saja, sambil menjelaskan bahwa tujuannya adalah agar timnas mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi pertandingan, baik dalam aspek serangan maupun pertahanan, sambil memanfaatkan potensi individu yang besar yang dimiliki para pemainnya.

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    Ancelotti memperingatkan tentang Haiti

    Mengenai Haiti, lawan Brasil berikutnya, Ancelotti memuji organisasi, disiplin, dan kekuatan fisik yang ditunjukkan tim nasional Haiti meskipun mereka kalah tipis dari Skotlandia.

    “Haiti adalah tim yang seimbang, terorganisir dengan baik, dan memiliki konsep permainan yang sangat jelas,” katanya.

    Karena itu, pelatih asal Italia ini meminta para pemainnya untuk tetap fokus sepenuhnya, sambil menegaskan bahwa di Piala Dunia tidak ada pertandingan yang mudah.

    Ia menambahkan, “Kita harus menghormati semua lawan, karena ini adalah Piala Dunia, dan semua tim yang lolos ke sini berada dalam kondisi motivasi tertinggi.”

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