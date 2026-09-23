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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Ancelotti meminta menit bermain untuk Endrick: "Jika dia tidak bermain, dia tidak berkembang." Roma dan AC Milan menekan untuk peminjaman

AC Milan
Roma
Endrick
C. Ancelotti
Real Madrid
Brazil

Pelatih tim nasional Italia untuk Brasil menekankan perlunya banyak talenta muda, termasuk Endrick, untuk mendapatkan ruang agar "berkembang".

Kasus Endrick di Brasil kembali memanaskan perdebatan soal pilihan banyak talenta muda untuk meninggalkan tanah air sangat cepat demi bergabung dengan klub-klub top Eropa, tempat mereka kini semakin sering kesulitan mendapatkan ruang dan kontinuitas untuk benar-benar bersinar.

Penekanan itu disampaikan hari ini dalam konferensi pers oleh pelatih timnas Carlo Ancelotti yang, saat berbicara tentang contoh pemain Real Madrid tersebut, menegaskan bahwa sang penyerang, juga talenta-talenta muda Brasil lainnya, membutuhkan lebih banyak ruang untuk menjadi pemain penting.

Dan di Spanyol, pemikiran bahwa pada Januari nanti eks-Palmeiras itu bisa mengambil jalan yang menjauhkannya dari rumah Los Blancos kian menguat, dengan AC Milan dan Roma berada di barisan terdepan untuk mencoba membawanya ke Italia.

  • "Jika dia tidak bermain, dia tidak berkembang"

    Ancelotti, yang tetap memanggil Endrick, berbicara dalam konferensi pers menjelang debut fase baru masa kepemimpinannya, yang akan membuat Brasil lebih dulu menghadapi Australia lalu India dalam laga persahabatan, menjelaskan bahwa Endrick, begitu juga Estevao, perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain untuk berkembang:

    "Masalah para pemain muda Brasil adalah mereka tidak berkembang karena tidak bermain. Itu terjadi pada Endrick, tetapi juga pada talenta lain seperti Estevao: mereka pergi ke Eropa pada usia 18 atau 19 tahun, bergabung dengan klub-klub besar, dan tidak mendapatkan ruang. Tanpa bermain mereka tidak bisa berkembang. Kami memiliki pemain-pemain muda yang sangat menjanjikan dan kami harus mengikuti perkembangan mereka. Endrick akan menjadi pemain penting bagi Timnas Brasil pada masa depan".

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  • Janji yang tidak ditepati

    Kepada Endrick, Real Madrid dan José Mourinho telah menjanjikan pada musim panas lalu sebuah prospek yang berbeda dibanding hanya 4 menit bermain yang sejauh ini ia dapatkan pada musim ini. Memang sempat ada sedikit masalah otot, tetapi ekspektasi pemain Brasil itu bukanlah untuk selalu menjadi starter, melainkan setidaknya menjadi pelapis utama di belakang Mbappé dan Vinicius. Karena itu pula, semua rumor transfer yang sudah beredar tentang dirinya telah diredam dan ditepis baik oleh Real Madrid maupun oleh sang pemain sendiri.

  • Pergi pada Januari? AC Milan dan Roma mencoba mendapatkannya

    Mendengarkan Ancelotti dan merasakan ketidakpuasan talenta kelahiran 2006 itu, tak terhindarkan untuk melihat jendela transfer berikutnya sebagai momen untuk sekali lagi menyelesaikan masalah minimnya waktu bermain. Setahun lalu, peminjaman ke Lyon mengangkat kembali kariernya (41 penampilan dan 7 gol) dan peminjaman lain (kali ini dengan opsi pembelian) bisa menjadi solusi yang tepat untuk jendela transfer musim dingin berikutnya.

    AC Milan dengan Gerry Cardinale sudah mencoba merekrutnya pada musim panas lalu dan akan kembali menemui agen sang pemain. Klub Italia lainnya, yang dalam beberapa hari terakhir sudah bergerak lewat kerja direktur olahraga Tony D'Amico, adalah Roma yang masih berusaha menghadirkan kepada Gian Piero Gasperini sosok gelandang serang yang secara teori seharusnya menggantikan Matias Soulé.

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