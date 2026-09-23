Ancelotti meminta menit bermain untuk Endrick: "Jika dia tidak bermain, dia tidak berkembang." Roma dan AC Milan menekan untuk peminjaman

Kasus Endrick di Brasil kembali memanaskan perdebatan soal pilihan banyak talenta muda untuk meninggalkan tanah air sangat cepat demi bergabung dengan klub-klub top Eropa, tempat mereka kini semakin sering kesulitan mendapatkan ruang dan kontinuitas untuk benar-benar bersinar.

Penekanan itu disampaikan hari ini dalam konferensi pers oleh pelatih timnas Carlo Ancelotti yang, saat berbicara tentang contoh pemain Real Madrid tersebut, menegaskan bahwa sang penyerang, juga talenta-talenta muda Brasil lainnya, membutuhkan lebih banyak ruang untuk menjadi pemain penting.

Dan di Spanyol, pemikiran bahwa pada Januari nanti eks-Palmeiras itu bisa mengambil jalan yang menjauhkannya dari rumah Los Blancos kian menguat, dengan AC Milan dan Roma berada di barisan terdepan untuk mencoba membawanya ke Italia.