Perjalanan menuju Piala Dunia 2030 dimulai dengan catatan buruk bagi Brasil, yang kesulitan memberi dampak dalam laga persahabatan internasional melawan Australia pada JumatCarlo Ancelotti mencatat awal terburuk bersama bagi seorang pelatih Brasil dalam sejarah setelah bermain imbang 1-1 melawan Australia di Townsville.. Bermain di Townsville, raksasa Amerika Selatan itu tampak menuju kekalahan yang menguras moral hingga Rayan muncul pada momen-momen akhir pertandingan.

Setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar Piala Dunia 2026, ekspektasi tinggi mengiringi penampilan dominan sebagai penanda awal yang baru. Namun, penampilan loyo tersebut memicu gelombang kritik di berbagai platform media sosial, dengan para pendukung mempertanyakan apakah pelatih legendaris asal Italia itu merupakan sosok yang tepat untuk memimpin pembangunan ulang.