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Ancelotti disorot! Pelatih Italia itu menyamai awal terburuk dalam sejarah Brasil saat Brasil menyelamatkan hasil imbang melawan Australia
Tekanan meningkat pada Ancelotti setelah hasil imbang melawan Australia
Perjalanan menuju Piala Dunia 2030 dimulai dengan catatan buruk bagi Brasil, yang kesulitan memberi dampak dalam laga persahabatan internasional melawan Australia pada JumatCarlo Ancelotti mencatat awal terburuk bersama bagi seorang pelatih Brasil dalam sejarah setelah bermain imbang 1-1 melawan Australia di Townsville.. Bermain di Townsville, raksasa Amerika Selatan itu tampak menuju kekalahan yang menguras moral hingga Rayan muncul pada momen-momen akhir pertandingan.
Setelah tersingkir secara mengecewakan di babak 16 besar Piala Dunia 2026, ekspektasi tinggi mengiringi penampilan dominan sebagai penanda awal yang baru. Namun, penampilan loyo tersebut memicu gelombang kritik di berbagai platform media sosial, dengan para pendukung mempertanyakan apakah pelatih legendaris asal Italia itu merupakan sosok yang tepat untuk memimpin pembangunan ulang.
- AFP
Secara statistik, ini adalah start terburuk dalam sejarah Brasil
Data yang disediakan oleh DataESPN menyoroti besarnya kesulitan yang dialami mantan pelatih Real Madrid dan AC Milan itu. Setelah 18 pertandingan menangani tim nasional Brasil, Ancelotti hanya memiliki tingkat efektivitas 63 persen, menyamai Carlos Alberto Parreira sebagai pelatih dengan start 18 laga terburuk dalam sejarah Selecao.
Catatan Ancelotti saat ini adalah sepuluh kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan. Meski sepuluh kemenangan mungkin terlihat cukup terhormat dalam konteks lain, bobot seragam Brasil menuntut jauh lebih besar. Sebagai perbandingan, Parreira mencapai catatan 18 pertandingannya dalam dua periode berbeda pada 1983 dan 1991, dengan membukukan sembilan kemenangan, tujuh hasil imbang, dan hanya dua kekalahan.
Jurang antara Ancelotti dan para legenda besar masa lalu
Saat melihat peringkat historis pelatih Brasil setelah 18 pertandingan, selisih antara Ancelotti dan para pendahulunya terlihat mencolok. Vanderlei Luxemburgo memegang rekor untuk start paling klinis, dengan catatan tingkat keberhasilan 87 persen lewat 15 kemenangan dan hanya satu kekalahan.
Bahkan pelatih-pelatih yang lebih baru pun tampil jauh lebih baik daripada sosok yang kini menjabat. Tite, yang memimpin tim melalui siklus 2018 dan 2022, mencatat tingkat efisiensi 83,3 persen dalam 18 laga pertamanya, dengan 14 kemenangan. Ancelotti juga tertinggal dari Dunga, Luiz Felipe Scolari, dan Mano Menezes. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Brasil saat ini sedang menjalani salah satu periode yang paling tidak produktif dalam hal hasil, yang semakin menguatkan narasi 'Ancelotti dalam tekanan'.
- Getty Images Sport
Jalan sulit menanti Italia
Dengan para suporter yang mulai gelisah, Ancelotti harus segera menemukan cara untuk meningkatkan performa timnya. Jadwal juga tidak memberikan banyak jeda karena Brasil melanjutkan tur luar negeri mereka dengan sejumlah laga persahabatan yang sudah menanti. Mereka dijadwalkan menghadapi Australia lagi pada 29 September, sebelum bertandang untuk melawan India pada 3 Oktober. Laga-laga ini kini dipandang sebagai peluang vital bagi sang pelatih untuk menunjukkan perkembangan taktis dan keluar dari catatan terburuk dalam sejarah para pelatih Brasil.
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