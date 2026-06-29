Ancelotti dan kemenangan-kemenangan di menit-menit akhir, termasuk saat melawan Brasil di Piala Dunia: ketenangannya, reaksinya terhadap gol, dan pergantian pemain yang menentukan juga kali ini

Carlo Ancelotti melakukannya lagi. Di usia 67 tahun, pelatih Brasil ini memenangkan pertandingan sistem gugur pertamanya sejak memimpin tim Verdeoro, dan ia melakukannya dengan caranya sendiri. Sekali lagi, ia bertindak bertentangan dengan pendapat banyak orang Brasil yang menginginkan Neymar turun ke lapangan (dan Casemiro dicadangkan), memilih Martinelli dari bangku cadangan—yang kemudian menjadi pahlawan malam itu—serta mendapat sedikit keberuntungan, seperti yang sering terjadi sepanjang kariernya sebagai pelatih.
Kemenangan pada menit ke-95 di babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Jepang yang tangguh hanyalah yang terbaru dari daftar panjang pertandingan hidup-mati yang berhasil dimenangkan oleh tim-tim yang dipimpinnya: ada 10 kemenangan di menit-menit akhir bersama klub-klubnya di Liga Champions, yang kini ditambah dengan kemenangan pertamanya bersama Brasil yang membuka lebar pintu bagi tim Sela Hijau untuk melaju ke babak 16 besar.