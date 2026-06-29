Ancelotti dan kemenangan-kemenangan di menit-menit akhir, termasuk saat melawan Brasil di Piala Dunia: ketenangannya, reaksinya terhadap gol, dan pergantian pemain yang menentukan juga kali ini

Lagipula, jika Federasi Sepak Bola Brasil memilihnya, pasti ada alasannya. Juara lima kali ini untuk pertama kalinya mempercayakan tim kepada seorang pelatih asing, dan mereka melakukannya justru karena pengalamannya yang luar biasa, kemampuannya dalam mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, serta ketidakpengaruhannya terhadap situasi dan lingkungan sekitar, sehingga ia tetap fokus pada jalannya sendiri. Di bawah tekanan, pelatih Brasil ini justru tampil maksimal, meningkatkan performa, dan—seperti dalam sebuah meme terkenal—tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekelilingnya. Begitulah cara dia meraih prestasi gemilang bersama Milan, dan begitu pula saat menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid.





Saat jeda, setelah babak pertama yang sulit bagi timnya, Ancelotti membalikkan keadaan dengan menarik Paquetà dan memasukkan Endrick, mengubah formasi, serta tepat dalam menentukan pergantian pemain dan sikap yang harus diambil di babak kedua. Menderita, terkadang tidak bermain dengan sangat baik, tetapi, dengan satu atau lain cara, menang. Ia sering melakukannya dengan Real Madrid, dan melakukannya lagi bersama Brasil. Tidak ada yang baru baginya; memang, seperti yang terekam oleh kamera saat Martinelli mencetak gol menjadi 2-1, ia menunjukkan reaksi yang sangat tenang, seolah-olah ia tahu bahwa Brasil akan segera mencetak gol.





Semuanya terkendali, termasuk situasi Neymar. Bahkan, dia sendiri, di akhir pertandingan, mengatakan bahwa dia akan memasukkannya sekitar menit ke-60 jika saja tidak terjadi gol penyama kedudukan. Sebuah keputusan yang seimbang, dan kemenangan dramatis di menit-menit akhir, seperti saat melawan Milan, seperti saat melawan Real Madrid.