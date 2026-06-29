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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Ancelotti dan kemenangan-kemenangan di menit-menit akhir, termasuk saat melawan Brasil di Piala Dunia: ketenangannya, reaksinya terhadap gol, dan pergantian pemain yang menentukan juga kali ini

Brazil
Brazil vs Japan
Japan
World Cup
C. Ancelotti

Berperan penting dalam kemenangan timnya, Carlo Ancelotti melaju ke babak 16 besar.

Carlo Ancelotti melakukannya lagi. Di usia 67 tahun, pelatih Brasil ini memenangkan pertandingan sistem gugur pertamanya sejak memimpin tim Verdeoro, dan ia melakukannya dengan caranya sendiri. Sekali lagi, ia bertindak bertentangan dengan pendapat banyak orang Brasil yang menginginkan Neymar turun ke lapangan (dan Casemiro dicadangkan), memilih Martinelli dari bangku cadangan—yang kemudian menjadi pahlawan malam itu—serta mendapat sedikit keberuntungan, seperti yang sering terjadi sepanjang kariernya sebagai pelatih.


Kemenangan pada menit ke-95 di babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Jepang yang tangguh hanyalah yang terbaru dari daftar panjang pertandingan hidup-mati yang berhasil dimenangkan oleh tim-tim yang dipimpinnya: ada 10 kemenangan di menit-menit akhir bersama klub-klubnya di Liga Champions, yang kini ditambah dengan kemenangan pertamanya bersama Brasil yang membuka lebar pintu bagi tim Sela Hijau untuk melaju ke babak 16 besar.

  • Lagipula, jika Federasi Sepak Bola Brasil memilihnya, pasti ada alasannya. Juara lima kali ini untuk pertama kalinya mempercayakan tim kepada seorang pelatih asing, dan mereka melakukannya justru karena pengalamannya yang luar biasa, kemampuannya dalam mengambil keputusan yang tepat pada waktu yang tepat, serta ketidakpengaruhannya terhadap situasi dan lingkungan sekitar, sehingga ia tetap fokus pada jalannya sendiri. Di bawah tekanan, pelatih Brasil ini justru tampil maksimal, meningkatkan performa, dan—seperti dalam sebuah meme terkenal—tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di sekelilingnya. Begitulah cara dia meraih prestasi gemilang bersama Milan, dan begitu pula saat menjuarai Liga Champions bersama Real Madrid.


    Saat jeda, setelah babak pertama yang sulit bagi timnya, Ancelotti membalikkan keadaan dengan menarik Paquetà dan memasukkan Endrick, mengubah formasi, serta tepat dalam menentukan pergantian pemain dan sikap yang harus diambil di babak kedua. Menderita, terkadang tidak bermain dengan sangat baik, tetapi, dengan satu atau lain cara, menang. Ia sering melakukannya dengan Real Madrid, dan melakukannya lagi bersama Brasil. Tidak ada yang baru baginya; memang, seperti yang terekam oleh kamera saat Martinelli mencetak gol menjadi 2-1, ia menunjukkan reaksi yang sangat tenang, seolah-olah ia tahu bahwa Brasil akan segera mencetak gol.


    Semuanya terkendali, termasuk situasi Neymar. Bahkan, dia sendiri, di akhir pertandingan, mengatakan bahwa dia akan memasukkannya sekitar menit ke-60 jika saja tidak terjadi gol penyama kedudukan. Sebuah keputusan yang seimbang, dan kemenangan dramatis di menit-menit akhir, seperti saat melawan Milan, seperti saat melawan Real Madrid.

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