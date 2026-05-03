Ancaman perpisahan yang memalukan dan tersingkir dari Piala Dunia: Apakah ikon klub ini tidak akan pernah lagi bermain untuk Real Madrid?

Meskipun pihak Real Madrid tidak memberikan rincian mengenai lamanya masa pemulihannya, tampaknya masih diragukan apakah Carvajal akan kembali bermain di akhir musim ini mengingat cedera retak halus yang menyakitkan pada jari kelingking kakinya. Demikian pula, masih belum jelas apakah ia akan kembali mengenakan seragam Real Madrid.

Pasalnya, kontrak Carvajal akan berakhir pada musim panas ini setelah 13 tahun dan 448 pertandingan resmi, termasuk beberapa kali sebagai kapten. Sebagai bagian penting dari tim, ia memenangkan, antara lain, enam kali Liga Champions, lima kali UEFA Super Cup, dan empat kali kejuaraan Spanyol selama periode tersebut.

Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh beberapa media Spanyol baru-baru ini, ikon klub ini ingin memperpanjang kontraknya satu tahun lagi. Namun, menurut kabar yang beredar, kecenderungannya mengarah pada perpisahan, setidaknya di kalangan petinggi Real. Terlebih lagi karena Carvajal kini telah kehilangan posisi starternya yang tak tergantikan.