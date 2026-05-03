Seperti yang diumumkan oleh pihak klub pada hari Sabtu, bek kanan tersebut didiagnosis mengalami "patah tulang falang distal jari kelima kaki kanan."
Ancaman perpisahan yang memalukan dan tersingkir dari Piala Dunia: Apakah ikon klub ini tidak akan pernah lagi bermain untuk Real Madrid?
Meskipun pihak Real Madrid tidak memberikan rincian mengenai lamanya masa pemulihannya, tampaknya masih diragukan apakah Carvajal akan kembali bermain di akhir musim ini mengingat cedera retak halus yang menyakitkan pada jari kelingking kakinya. Demikian pula, masih belum jelas apakah ia akan kembali mengenakan seragam Real Madrid.
Pasalnya, kontrak Carvajal akan berakhir pada musim panas ini setelah 13 tahun dan 448 pertandingan resmi, termasuk beberapa kali sebagai kapten. Sebagai bagian penting dari tim, ia memenangkan, antara lain, enam kali Liga Champions, lima kali UEFA Super Cup, dan empat kali kejuaraan Spanyol selama periode tersebut.
Seperti yang dilaporkan secara serempak oleh beberapa media Spanyol baru-baru ini, ikon klub ini ingin memperpanjang kontraknya satu tahun lagi. Namun, menurut kabar yang beredar, kecenderungannya mengarah pada perpisahan, setidaknya di kalangan petinggi Real. Terlebih lagi karena Carvajal kini telah kehilangan posisi starternya yang tak tergantikan.
Carvajal tidak lagi menjadi pemain inti di Real Madrid
Namun, pelatih Alvaro Arbeloa baru-baru ini justru menyatakan sebaliknya. "Dia telah tampil sebagai starter dalam beberapa pertandingan, termasuk beberapa laga bergengsi seperti melawan Atletico Madrid. Dia bermain bagus, saya sangat puas dengan penampilannya. Dia adalah pemain kunci bagi kami, baik di dalam maupun di luar lapangan." Namun, catatan penampilannya dengan 20 penampilan - sebagian karena cedera - selama total 885 menit pertandingan terbilang minim.
Hubungan antara Arbeloa dan Carvajal dikabarkan tegang - seperti halnya hubungan di antara beberapa pemain lainnya. Namun, pengganti Xabi Alonso ini tampaknya akan kembali terpinggirkan di tengah musim yang kemungkinan besar tanpa gelar. Pencarian pelatih baru kabarnya sudah berjalan kencang, dan favorit Presiden Florentino Perez untuk posisi tersebut dikabarkan adalah Jose Mourinho. Mungkin saja, di bawah pelatih baru Real Madrid, posisi Carvajal pun akan berubah.
Carvajal harus cemas soal tiket ke Piala Dunia
Meskipun demikian, cedera yang dialaminya membuat Carvajal semakin cemas akan peluangnya untuk lolos ke Piala Dunia. Sejak dimulainya kualifikasi Piala Dunia pada September 2025, ia hanya sekali tampil untuk Spanyol, dan sebagian besar pertandingan juga ia lewatkan karena cedera.
Pada bulan Maret, pemain berusia 34 tahun ini tidak masuk dalam skuad juara Eropa. Sebaliknya, Pedro Porro (Tottenham Hotspur) lebih diutamakan. Selain itu, Marcos Llorente (Atletico Madrid) bermain sebagai bek kanan.