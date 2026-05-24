Sebelum pertandingan dimulai, terjadi bentrokan antara kelompok suporter kedua tim rival tersebut; menurut Gazzetta dello Sport, delapan pendukung Juventus ditangkap oleh polisi. Dilaporkan ada beberapa orang yang terluka, termasuk satu orang yang mengalami luka parah.
Ancaman pembatalan dan penyerbuan lapangan! Kekacauan total di Juventus Turin menjelang pertandingan penentu Liga Champions
Kick-off Derby yang semula dijadwalkan pada pukul 20.45 malam Minggu itu harus ditunda karena pertimbangan keamanan akibat bentrokan antar-suporter. Selama sesi pemanasan, para pendukung Juventus meminta tim mereka untuk tidak turun ke lapangan akibat insiden tersebut.
Sebagian besar pemain awalnya kembali ke ruang ganti, sementara kapten Juve, Manuel Locatelli, berusaha menenangkan para pendukung. Dalam situasi tersebut, para pendukung Juventus dilaporkan memberi isyarat kepada gelandang tersebut bahwa mereka akan menyerbu lapangan jika pertandingan dimulai.
Juventus ingin lolos ke Liga Champions lewat kemenangan di laga derby
Sekitar pukul 21.30, para pemain akhirnya kembali ke lapangan di Stadion Torino dan melakukan pemanasan lagi. Sekitar pukul 21.50, pertandingan yang sangat penting bagi Juve itu akhirnya dimulai. Blok penonton tim tamu sebelumnya telah dikosongkan.
Di akhir musim Serie A, Bianconeri bersaing dengan AC Milan, AS Roma, dan Como untuk memperebutkan dua tempat terakhir di Liga Champions, yaitu posisi ketiga dan keempat. Sebelum hari pertandingan, Juventus berada di peringkat keenam klasemen dan sangat membutuhkan kemenangan agar bisa menyalip setidaknya dua dari tiga pesaingnya untuk lolos ke kompetisi bergengsi tersebut.
Klasemen Serie A menjelang pekan ke-38
Tempat
Klub
Poin
Gol
1
Inter Milan
86
86:32
2
SSC Napoli
73
57:36
3
AC Milan
70
52:33
4
AS Roma
70
57:31
5
Como
68
61:28
6
Juventus Turin
68
59:32