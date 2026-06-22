AFP
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Ancaman kutukan Harry Kane! Dukun asal Ghana yang mengaku bertanggung jawab atas cedera Cristiano Ronaldo berjanji akan 'menghentikan' kapten Inggris itu dalam laga Piala Dunia
Dukun mengincar Kane
Bonsam kembali menjadi sorotan menjelang pertandingan Piala Dunia antara Inggris dan Ghana. Dukun tersebut, yang sebelumnya mengaku bertanggung jawab atas cedera lutut yang dialami Ronaldo selama turnamen 2014, mengatakan bahwa kini ia mengincar Kane. Penyerang Bayern Munich ini tampil dalam performa terbaiknya menjelang pertandingan tersebut setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia. Kane juga semakin mendekati pencapaian penting, hanya tinggal satu gol lagi untuk melampaui rekor Gary Lineker sebagai pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak di Piala Dunia.
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Bonsam memaparkan niatnya
Bonsam mengklaim ingin melemahkan pengaruh Kane saat melawan Ghana, meski ia menegaskan tidak bermaksud menyebabkan cedera serius. Dalam wawancara dengan Daily Star, dukun tersebut menyatakan: "Saya sedang mengincar Harry Kane. Saya sudah membuktikan kemampuan saya sebelumnya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya. Saya sangat terkenal karena ramalan-ramalan saya. Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup sekadar untuk menghentikannya saat melawan negara saya. Saya akan melakukan tugas saya agar hal itu dapat membantu Ghana."
Mengenai pengaruhnya terhadap Ronaldo, Bonsam menegaskan bahwa metodenya melampaui pengobatan tradisional. Ia mengatakan pada tahun 2014: "Saya tahu apa yang menjadi penyebab cedera Cristiano Ronaldo, saya sedang mengerjakannya. Saya sangat serius mengenai hal ini. Empat bulan lalu saya sudah mengatakan bahwa saya akan menangani Cristiano Ronaldo dengan serius dan mengeluarkannya dari Piala Dunia atau setidaknya mencegahnya bermain melawan Ghana, dan hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah membuatnya absen akibat cedera.
"Cedera ini tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh dokter mana pun; mereka tidak akan pernah bisa melihat apa yang menyebabkan cedera tersebut karena ini bersifat spiritual. Hari ini lututnya, besok paha, dan hari berikutnya bagian tubuh lainnya."
Standar tinggi Tuchel selama pemusatan latihan
Di tengah ancaman-ancaman yang mengintai di luar kamp, Tuchel fokus mempertahankan lingkungan yang profesional saat timnya berupaya mengamankan tempat di babak gugur. Bek sayap Djed Spence menyoroti sifat tegas sang pelatih asal Jerman itu sebagai faktor kunci di balik kesuksesan mereka.
"Dia manajer yang hebat. Dia menginginkan yang terbaik dari para pemainnya," kata Spence kepada talkSPORT. "Dia menuntut standar yang tinggi dan untuk turnamen ini, kami harus siap, kami harus fokus.
"Setiap sesi latihan harus berkualitas tertinggi. Itulah yang dia tuntut. Itu bagus. Menurut saya, dia manajer yang hebat, orang yang luar biasa. Sangat detail dalam apa yang ingin dia lakukan. Saya sangat menghormatinya.
"Seperti yang selalu dia katakan, kami sedang membangun sebuah keluarga, kami telah membangun persaudaraan di dalam tim, semua orang memiliki satu mimpi, satu pikiran. Saya pikir semua orang berada di jalur yang sama. Kami bisa melakukan hal-hal istimewa. Saya pikir dia telah membangun lingkungan seperti itu bersama skuad ini."
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Berusaha lolos ke babak gugur
Tim Tiga Singa akan menghadapi Ghana pada pertandingan kedua Grup L di Boston Stadium pada hari Selasa. Saat ini mereka memimpin grup dengan tiga poin, unggul atas lawan mereka berkat selisih gol. Kemenangan akan semakin memperbesar peluang Inggris untuk lolos ke babak gugur sebelum pertandingan terakhir fase grup, sehingga Tuchel dapat melakukan beberapa perubahan untuk pertandingan terakhir melawan Panama.