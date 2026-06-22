Ancaman kutukan Harry Kane! Dukun asal Ghana yang mengaku bertanggung jawab atas cedera Cristiano Ronaldo berjanji akan 'menghentikan' kapten Inggris itu dalam laga Piala Dunia

Bonsam mengklaim ingin melemahkan pengaruh Kane saat melawan Ghana, meski ia menegaskan tidak bermaksud menyebabkan cedera serius. Dalam wawancara dengan Daily Star, dukun tersebut menyatakan: "Saya sedang mengincar Harry Kane. Saya sudah membuktikan kemampuan saya sebelumnya, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menghentikannya. Saya sangat terkenal karena ramalan-ramalan saya. Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup sekadar untuk menghentikannya saat melawan negara saya. Saya akan melakukan tugas saya agar hal itu dapat membantu Ghana."

Mengenai pengaruhnya terhadap Ronaldo, Bonsam menegaskan bahwa metodenya melampaui pengobatan tradisional. Ia mengatakan pada tahun 2014: "Saya tahu apa yang menjadi penyebab cedera Cristiano Ronaldo, saya sedang mengerjakannya. Saya sangat serius mengenai hal ini. Empat bulan lalu saya sudah mengatakan bahwa saya akan menangani Cristiano Ronaldo dengan serius dan mengeluarkannya dari Piala Dunia atau setidaknya mencegahnya bermain melawan Ghana, dan hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah membuatnya absen akibat cedera.

"Cedera ini tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh dokter mana pun; mereka tidak akan pernah bisa melihat apa yang menyebabkan cedera tersebut karena ini bersifat spiritual. Hari ini lututnya, besok paha, dan hari berikutnya bagian tubuh lainnya."