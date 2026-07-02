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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Ancaman Keruntuhan... Apa Rencana Aksi untuk Membangun Kembali Identitas Tim Nasional Arab Saudi?

FEATURES
Cape Verde vs Saudi Arabia
Cape Verde
Saudi Arabia
World Cup
Spain vs Saudi Arabia
Spain
S. Al-Dawsari
Tanjung Verde
Arab Saudi
AS
Spanyol

Sepak bola Saudi membutuhkan revolusi baru

Kegagalan tim nasional Arab Saudi lolos dari babak penyisihan grup di Piala Dunia 2026 bukan sekadar kekalahan dalam turnamen besar, melainkan mengungkap krisis yang lebih dalam di dalam sistem sepak bola secara keseluruhan.

Kegagalan terbaru ini membuktikan bahwa masalahnya bukan terletak pada pelatih atau ketua federasi, melainkan pada sebuah proyek yang memerlukan evaluasi menyeluruh, terutama menjelang ajang-ajang penting seperti Piala Teluk dan Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Revolusi keuangan... senjata bermata dua

    Tidak dapat disangkal bahwa Liga Roshen telah mencatatkan lompatan bersejarah dalam beberapa tahun terakhir, setelah berhasil menarik sejumlah besar bintang dunia, yang sejalan dengan visi Kerajaan untuk mengembangkan sektor olahraga dan menempatkan liga ini di jajaran yang terbaik di dunia.

    Namun, revolusi finansial ini sekaligus membawa dampak samping bagi tim nasional. Meningkatnya nilai kontrak para pemain lokal, ditambah dengan gaji besar yang diterima banyak di antara mereka, telah menciptakan rasa puas diri di kalangan beberapa pemain, sehingga mereka mencapai stabilitas finansial lebih cepat dari sebelumnya, bahkan sebelum meraih prestasi besar bersama tim nasional.

    Meskipun kontrak-kontrak ini mencerminkan kekuatan ekonomi liga, kelanjutan situasi ini dapat mengurangi motivasi sebagian pemain untuk mengembangkan diri atau mencari tantangan yang lebih besar di luar batas-batas Liga Saudi.

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  • Keterlibatan lebih penting daripada gaji

    Seiring dengan meningkatnya jumlah pemain asing di Liga Roshen, menit bermain banyak pemain Saudi pun berkurang, terutama di posisi penyerang dan pengatur serangan—posisi-posisi yang paling dibutuhkan oleh tim nasional.

    Di sinilah letak masalah sebenarnya; seorang pemain yang hanya bermain dalam waktu terbatas bersama klubnya, seberapa pun tinggi kualitas teknisnya, tidak akan mampu mempertahankan kebugarannya untuk kompetisi internasional.

    Yang lebih mengkhawatirkan, beberapa pemain kini menerima gaji besar, padahal mereka hanya bermain sesekali, yang menyebabkan hilangnya rasa persaingan dan tekanan terus-menerus untuk membuktikan diri.

    Oleh karena itu, meninjau kembali struktur gaji dan mengaitkannya dengan partisipasi serta kontribusi di lapangan mungkin merupakan langkah penting untuk mengembalikan semangat persaingan di antara para pemain lokal.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bermain di luar negeri adalah suatu keharusan, bukan sekadar kemewahan

    Jika kita melihat pengalaman sukses di Asia, kita akan menemukan bahwa Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Australia membangun kekuatan mereka dengan mengirimkan para pemainnya ke Eropa, di mana mereka memperoleh pengalaman teknis dan taktis yang secara langsung tercermin pada level tim nasional mereka.

    Sedangkan di Arab Saudi, karier profesional di luar negeri masih sangat terbatas, meskipun banyak pemain yang memiliki potensi untuk menjalani pengalaman tersebut.

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    Oleh karena itu, sistem sepak bola perlu mendorong talenta-talenta Saudi untuk berkarier di Eropa, meskipun di liga-liga menengah, karena pemain yang keluar dari zona nyaman dan berinteraksi setiap hari dengan level yang lebih tinggi, pasti akan kembali dengan kesiapan yang lebih baik untuk mewakili tim nasional.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    Proyek lebih penting daripada pergantian orang

    Kepergian Yasser Al-Meshal mungkin menandai awal babak baru, dan mungkin akan diikuti oleh pergantian staf teknis atau sejumlah nama di dalam tim nasional, namun semua itu tidak akan cukup jika cara kerja tetap seperti semula.

    Timnas Saudi membutuhkan proyek jangka panjang yang dimulai dari kelompok usia muda, mengevaluasi kembali sistem pemain lokal, memberikan mereka menit bermain yang nyata, serta mendorong mereka untuk berkarier di luar negeri, disertai dengan pembentukan identitas teknis yang konsisten dan tidak berubah setiap turnamen atau setiap pelatih.

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    Sebab, kesuksesan dalam sepak bola modern tidak dicapai melalui keputusan cepat atau reaksi sesaat, melainkan dengan membangun proyek terpadu yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan jika Arab Saudi ingin mengembalikan posisinya di tingkat benua dan dunia, langkah awalnya bukanlah dengan mengganti orang-orang, melainkan dengan merombak sistem secara keseluruhan, karena apa yang terjadi di Piala Dunia hanyalah hasil alami dari masalah-masalah yang menumpuk selama bertahun-tahun.