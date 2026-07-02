Tidak dapat disangkal bahwa Liga Roshen telah mencatatkan lompatan bersejarah dalam beberapa tahun terakhir, setelah berhasil menarik sejumlah besar bintang dunia, yang sejalan dengan visi Kerajaan untuk mengembangkan sektor olahraga dan menempatkan liga ini di jajaran yang terbaik di dunia.

Namun, revolusi finansial ini sekaligus membawa dampak samping bagi tim nasional. Meningkatnya nilai kontrak para pemain lokal, ditambah dengan gaji besar yang diterima banyak di antara mereka, telah menciptakan rasa puas diri di kalangan beberapa pemain, sehingga mereka mencapai stabilitas finansial lebih cepat dari sebelumnya, bahkan sebelum meraih prestasi besar bersama tim nasional.

Meskipun kontrak-kontrak ini mencerminkan kekuatan ekonomi liga, kelanjutan situasi ini dapat mengurangi motivasi sebagian pemain untuk mengembangkan diri atau mencari tantangan yang lebih besar di luar batas-batas Liga Saudi.