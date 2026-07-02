Ancaman Keruntuhan... Apa Rencana Aksi untuk Membangun Kembali Identitas Tim Nasional Arab Saudi?

Kepergian Yasser Al-Meshal mungkin menandai awal babak baru, dan mungkin akan diikuti oleh pergantian staf teknis atau sejumlah nama di dalam tim nasional, namun semua itu tidak akan cukup jika cara kerja tetap seperti semula.
Timnas Saudi membutuhkan proyek jangka panjang yang dimulai dari kelompok usia muda, mengevaluasi kembali sistem pemain lokal, memberikan mereka menit bermain yang nyata, serta mendorong mereka untuk berkarier di luar negeri, disertai dengan pembentukan identitas teknis yang konsisten dan tidak berubah setiap turnamen atau setiap pelatih.
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Sebab, kesuksesan dalam sepak bola modern tidak dicapai melalui keputusan cepat atau reaksi sesaat, melainkan dengan membangun proyek terpadu yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dan jika Arab Saudi ingin mengembalikan posisinya di tingkat benua dan dunia, langkah awalnya bukanlah dengan mengganti orang-orang, melainkan dengan merombak sistem secara keseluruhan, karena apa yang terjadi di Piala Dunia hanyalah hasil alami dari masalah-masalah yang menumpuk selama bertahun-tahun.