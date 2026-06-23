"Ancaman keamanan" dan "kapten tim yang lemah": Antonio Rüdiger dan Jonathan Tah juga membangkitkan kenangan akan malam yang mengerikan

Sembilan bulan setelah penampilan yang mengecewakan itu, Rüdiger dan Tah diharapkan dapat memperkuat barisan pertahanan Jerman dalam upaya merebut bintang kelima. Setelah Nico Schlotterbeck harus mundur dari Piala Dunia karena cedera ligamen medial pada pergelangan kaki, Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann mempercayakan tugas tersebut kepada para pemainnya yang berusia di atas 30 tahun dan bertubuh tegap. Apakah ini menjadi masalah? Rudi Völler menenangkan situasi.

Rüdiger memang “tipe yang berbeda” dari Schlotterbeck yang memiliki kemampuan bermain hebat, tetapi ia memiliki “kualitas dalam duel udara dan duel satu lawan satu berkat kecepatannya,” kata Direktur Olahraga DFB itu kepada MagentaTV. Selain itu, ia memuji “pengalaman yang luas” dari pemain berusia 33 tahun tersebut, yang baru saja memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid, pemegang rekor juara Liga Champions.

Namun, apakah kerja sama dengan Tah yang tiga tahun lebih muda masih berjalan sebaik yang terlihat di sebagian besar pertandingan saat Euro di kandang dua tahun lalu? Pembagian peran kini telah berubah. "Dia adalah pemimpin baru," kata Rüdiger: "Setiap orang punya masanya masing-masing, sekarang giliran dia." Tah, yang akan memainkan pertandingan internasional ke-50-nya pada Kamis dalam laga penutup fase grup melawan Ekuador di East Rutherford, telah "mendapatkan dorongan yang signifikan" saat bermain di FC Bayern.

Rüdiger (84 penampilan internasional) juga diharapkan mendapat manfaat dari kualitas kepemimpinan baru Tah. Babak kedua melawan Pantai Gading (2:1) menjadi sumber motivasi. Meskipun Tah dan Rüdiger belum sepenuhnya selaras, timnas Jerman tetap tidak kebobolan dan berhasil membalikkan keadaan.