Antonio Rüdiger dan Jonathan Tah pasti ingin menghapus dari ingatan mereka penampilan terakhir mereka sebagai starter bersama di tim nasional. Dalam awal yang buruk pada kualifikasi Piala Dunia di Slovakia (0:2), kedua bek tengah itu mengalami malam yang mengerikan. Di media, keduanya dicap sebagai “ancaman keamanan” setelah kekalahan memalukan di Bratislava, bahkan Rüdiger diejek sebagai “kapten pertahanan yang lemah”.
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"Ancaman keamanan" dan "kapten tim yang lemah": Antonio Rüdiger dan Jonathan Tah juga membangkitkan kenangan akan malam yang mengerikan
Sembilan bulan setelah penampilan yang mengecewakan itu, Rüdiger dan Tah diharapkan dapat memperkuat barisan pertahanan Jerman dalam upaya merebut bintang kelima. Setelah Nico Schlotterbeck harus mundur dari Piala Dunia karena cedera ligamen medial pada pergelangan kaki, Pelatih Tim Nasional Jerman Julian Nagelsmann mempercayakan tugas tersebut kepada para pemainnya yang berusia di atas 30 tahun dan bertubuh tegap. Apakah ini menjadi masalah? Rudi Völler menenangkan situasi.
Rüdiger memang “tipe yang berbeda” dari Schlotterbeck yang memiliki kemampuan bermain hebat, tetapi ia memiliki “kualitas dalam duel udara dan duel satu lawan satu berkat kecepatannya,” kata Direktur Olahraga DFB itu kepada MagentaTV. Selain itu, ia memuji “pengalaman yang luas” dari pemain berusia 33 tahun tersebut, yang baru saja memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid, pemegang rekor juara Liga Champions.
Namun, apakah kerja sama dengan Tah yang tiga tahun lebih muda masih berjalan sebaik yang terlihat di sebagian besar pertandingan saat Euro di kandang dua tahun lalu? Pembagian peran kini telah berubah. "Dia adalah pemimpin baru," kata Rüdiger: "Setiap orang punya masanya masing-masing, sekarang giliran dia." Tah, yang akan memainkan pertandingan internasional ke-50-nya pada Kamis dalam laga penutup fase grup melawan Ekuador di East Rutherford, telah "mendapatkan dorongan yang signifikan" saat bermain di FC Bayern.
Rüdiger (84 penampilan internasional) juga diharapkan mendapat manfaat dari kualitas kepemimpinan baru Tah. Babak kedua melawan Pantai Gading (2:1) menjadi sumber motivasi. Meskipun Tah dan Rüdiger belum sepenuhnya selaras, timnas Jerman tetap tidak kebobolan dan berhasil membalikkan keadaan.
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Jürgen Klopp: Absennya Nico Schlotterbeck mengubah gaya permainan tim DFB
Padahal, Nagelsmann tidak lagi menurunkan duo tersebut secara bersamaan sejak awal setelah kekalahan di Slovakia. Tiga hari setelah penampilan yang sangat mengecewakan itu, Rüdiger kembali diturunkan sebagai starter melawan Irlandia Utara (3:1) dan digantikan oleh Tah yang masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan. Setelah itu, mantan pemain Stuttgart tersebut mengalami cedera yang cukup lama, dan pada bulan Maret, pelatih timnas Jerman memutuskan untuk mengandalkan Tah dan Schlotterbeck di lini tengah.
Rüdiger menerima peran barunya tanpa mengeluh, sehingga menuai banyak rasa hormat di kubu DFB dan melimpahkan pujian kepada “penggantinya”. Meskipun ia mengakui bahwa “duduk di bangku cadangan” bukanlah hal yang mudah. Tah, kata Rüdiger, “memang menonjol”, terutama dari segi fisik. Dan Schlotterbeck memiliki “kaki kiri yang luar biasa”.
Justru di situlah Jürgen Klopp kini melihat adanya masalah. “Kami terbiasa melihat Schlotterbeck menggiring bola ke lini tengah lalu mengoper ke sayap kiri atau memberikan umpan diagonal. Itu adalah elemen penting dalam permainan. Namun, tanpa dia, kami tidak bisa lagi memainkan umpan diagonal tersebut,” katanya.
Rüdiger “benar-benar tampil bagus” saat langsung diturunkan. Dia “cukup berpengalaman” dan telah bermain “di level tertinggi selama bertahun-tahun”. Namun, “kaki kiri” yang luar biasa itu tidak bisa disematkan padanya.
Pola permainan tim empat kali juara dunia ini akan berubah sejak pertandingan melawan Ekuador. Karena timnas Jerman telah mencapai target awal mereka di Piala Dunia sebagai juara grup, Tah dan Rüdiger dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyesuaikan diri menjelang babak gugur. Lagipula, mereka tentu tidak ingin mengalami malam seperti di Bratislava lagi.