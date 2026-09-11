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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Ancaman bagi tim mana pun!' - Harry Kane melontarkan peringatan besar Bayern Munich setelah membantai lawan dengan lima gol di Liga Champions

H. Kane
Bayern Munich
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Champions League

Harry Kane melontarkan peringatan keras kepada para rival Bayern Munich di Liga Champions setelah kemenangan meyakinkan 5-0 atas Bodo/Glimt pada Kamis. Penyerang produktif itu meyakini raksasa Jerman tersebut kini menjadi favorit kuat untuk menjuarai kompetisi itu karena mereka sudah sepenuhnya memahami visi taktis pelatih mereka.

  • Bayern kirim pernyataan besar di Liga Champions

    Bayern memulai kampanye Liga Champions terbaru mereka dengan cara yang menghancurkan. Raksasa Jerman itu mengamankan kemenangan telak 5-0 atas Bodo/Glimt pada Kamis malam.

    Kane menjadi pusat pembicaraan setelah peluit akhir dibunyikan. Striker berusia 33 tahun itu sudah mencatatkan tiga gol dalam lima penampilan pertamanya di semua kompetisi musim ini.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Kane beri peringatan kepada para rival di Eropa

    Sifat dominan dari kemenangan tersebut memberi Kane kepercayaan diri penuh terhadap rekan-rekan setimnya. Ia sangat yakin bahwa raksasa Bavaria itu harus dianggap sebagai salah satu favorit utama untuk mengangkat trofi bergengsi tersebut.

    Setelah menghancurkan lawannya dengan lima gol, kapten Inggris itu menegaskan kekuatan kolektif timnya. Ia melontarkan peringatan langsung kepada calon lawan mana pun di kompetisi ini.

    "Kami menjadi ancaman bagi tim mana pun," tegas penyerang veteran itu setelah pertandingan. "Kami harus tetap rendah hati, tetapi tim-tim akan kesulitan menghadapi kami, baik saat menguasai bola maupun tidak."

  • Evolusi taktik mendorong Bayern melangkah maju

    Faktor kunci di balik kepercayaan diri yang kembali muncul ini adalah perkembangan taktik skuad yang terus berlanjut. Para pemain Bayern mendapat manfaat besar dari tambahan satu tahun bekerja di bawah manajer mereka.

    Sinergi antara staf pelatih dan ruang ganti kini mulai membuahkan hasil di lapangan. Menurut Kane, skuad telah sepenuhnya menyerap cetak biru taktik yang dibutuhkan untuk mendominasi pertandingan. Ia berkata: "Kami memiliki tambahan satu tahun bersama manajer, sekarang kami sepenuhnya memahami ide-idenya."

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  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-BODO/GLIMTAFP

    Para favorit membidik kejayaan tertinggi di Liga Champions

    Dengan kampanye Liga Champions mereka yang dimulai dengan sempurna, Bayern langsung menegaskan diri sebagai tim yang harus dikalahkan. Klub Jerman itu kini akan berusaha membawa momentum besar ini ke laga-laga domestik dan Eropa mereka berikutnya. Jika mereka mempertahankan level performa ini, melaju jauh hingga fase-fase akhir kompetisi tampak tak terelakkan.

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