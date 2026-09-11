Sifat dominan dari kemenangan tersebut memberi Kane kepercayaan diri penuh terhadap rekan-rekan setimnya. Ia sangat yakin bahwa raksasa Bavaria itu harus dianggap sebagai salah satu favorit utama untuk mengangkat trofi bergengsi tersebut.

Setelah menghancurkan lawannya dengan lima gol, kapten Inggris itu menegaskan kekuatan kolektif timnya. Ia melontarkan peringatan langsung kepada calon lawan mana pun di kompetisi ini.

"Kami menjadi ancaman bagi tim mana pun," tegas penyerang veteran itu setelah pertandingan. "Kami harus tetap rendah hati, tetapi tim-tim akan kesulitan menghadapi kami, baik saat menguasai bola maupun tidak."