VAR memeriksa gol Odenthal yang membuat skor menjadi 1-1. Bowie berada di depan Maignan dalam posisi yang diduga offside, tetapi belum diverifikasi. Bola tidak menyentuhnya, jaraknya dekat, dan Maignan tampaknya tetap bisa melihat bola. Namun, pada akhirnya gol tersebut disahkan.





Begini komentar Marelli: "Terkait posisi Bowie, kami tidak bisa memastikan apakah dia offside. Namun, sekalipun dia offside, Maignan tetap bisa melihat bola yang melintas cukup jauh di sebelah kanan Bowie. Jika memang ada, itu adalah offside pasif."





Setelah itu, Marelli menjelaskan: "Kami sudah memeriksa rekaman kamera dari samping dan posisi Bowie tetap tidak offside."