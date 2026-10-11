Sassuolo-Milan, yang dimulai pukul 18.00, merupakan laga yang bisa berdampak besar pada posisi kedua klub di klasemen. Karena itu, tekanan besar tertuju pada tim wasit yang dipimpin Michael Fourneau. Mereka mengeluarkan 5 kartu kuning, sementara dua keputusan yang diperdebatkan dikonfirmasi oleh Santoro dan Meraviglia dari ruang VAR di Lissone. Calciomercato mengulas seluruh insiden yang paling banyak diperdebatkan dalam laga tersebut.
Analisis Wasit Sassuolo-AC Milan: Dua Klaim Penalti dalam Insiden De Winter dan Ramos, VAR Periksa Kedua Gol, Laurienté Terancam Kartu Merah
Penunjukan lengkap
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
91' KARTU KUNING UNTUK PAVLOVIC
Bowie lebih dulu mencapai bola daripada pemain Serbia itu, yang tetap menjulurkan kakinya dan menjatuhkan Bowie. Fourneau berada di dekat kejadian dan mengambil keputusan tepat dengan mengeluarkan kartu kuning.
88': Thorstvedt mencetak gol, tetapi Fourneau meniup peluit tanda pelanggaran
Berawal dari tendangan bebas melengkung Berardi, Ramos terjatuh di tepi kotak penalti akibat hadangan ilegal Bowie. Bola kemudian sampai kepada Thorstvedt di dalam kotak penalti dan ia menaklukkan Maignan, tetapi Fourneau langsung meniup peluit karena pelanggaran yang dilakukan pemain Sassuolo saat menyerang.
87' Kartu kuning untuk Ramos
Kartu akibat frustrasi murni bagi penyerang asal Portugal itu. Setelah Fourneau meniup peluit tanda pelanggaran, ia melancarkan protes keras hingga diganjar kartu.
Menit ke-68, posisi Bowie dipertanyakan saat gol Odenthal.
VAR memeriksa gol Odenthal yang membuat skor menjadi 1-1. Bowie berada di depan Maignan dalam posisi yang diduga offside, tetapi belum diverifikasi. Bola tidak menyentuhnya, jaraknya dekat, dan Maignan tampaknya tetap bisa melihat bola. Namun, pada akhirnya gol tersebut disahkan.
Begini komentar Marelli: "Terkait posisi Bowie, kami tidak bisa memastikan apakah dia offside. Namun, sekalipun dia offside, Maignan tetap bisa melihat bola yang melintas cukup jauh di sebelah kanan Bowie. Jika memang ada, itu adalah offside pasif."
Setelah itu, Marelli menjelaskan: "Kami sudah memeriksa rekaman kamera dari samping dan posisi Bowie tetap tidak offside."
63' VAR memeriksa gol Rabiot
Rabiot menerima umpan terobosan dari Modric dan melepaskan tembakan keras kaki kiri yang menaklukkan Muric, yang melakukan kesalahan. VAR memeriksa posisi awal pemain asal Prancis itu, tetapi gol tetap disahkan karena ia tidak offside.
KOMENTAR MARELLI
Begini komentar Marelli mengenai dua insiden tersebut: "Tindakan Laurienté terhadap Gila tergolong buruk. Dalam kasus ini, permainan dibiarkan berlanjut dan kartu kuning seharusnya diberikan, meski tidak ada kecepatan benturan antara telapak sepatu penyerang itu dan Gila. Sementara itu, aksi Caleta Car menarik Ramos merupakan keputusan berdasarkan penilaian wasit di lapangan."
Menit ke-52: Laurientè terancam kartu merah
Laurienté berlari menusuk ke depan dan melewati Gila lewat kontrol bola saat melayang, tetapi Gila kemudian menghentikannya. Tekel pemain sayap asal Prancis itu dalam duel tersebut sangat berbahaya hingga menjatuhkan bek asal Spanyol tersebut. VAR menghentikan permainan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak merekomendasikan kartu merah bagi Laurienté.
52' Caleta-Car menahan Ramos saat bola berada jauh dari keduanya.
Goncalo Ramos terjatuh di kotak penalti saat bola berada jauh darinya dan meminta penalti. Bola diarahkan ke sisi kiri lapangan, tempat Moreira berada. Namun, di tengah kotak penalti, bek tengah lawan menahan dan menjatuhkan penyerang asal Portugal itu saat bola berada jauh. Wasit dan para asistennya membiarkan permainan berlanjut, tetapi tindakan itu sangat berisiko. VAR tidak melakukan intervensi dalam kasus seperti ini karena insiden tersebut merupakan insiden kepala.
45+8' DE WINTER MEMINTA PENALTI
De Winter mengambil posisi di kotak penalti saat bola muntah dari sepak pojok dan terjatuh setelah berkontak dengan Van der Brempt. Fourneau menilai kontak antara kaki mantan bek Como itu dan kaki bek tengah AC Milan bukan pelanggaran. VAR, yang menunda dimulainya kembali permainan pada penghentian pertama, menilai insiden tersebut tidak melanggar aturan atau tidak cukup untuk melakukan intervensi. Pemeriksaan selesai dan keputusan tidak berubah.
45+3 KARTU KUNING UNTUK DE WINTER
Chukwueze kehilangan bola dan Laurienté bisa melesat lurus ke depan. Setelah dua kali menggiring bola melewati lawan, De Winter terpaksa menjatuhkannya dengan menariknya untuk menghentikan serangan balik. Kartu kuning yang sudah jelas.
41' ESTUPINAN mendapat kartu kuning
Rabiot kehilangan bola secara ceroboh, memaksa Estupinan melanggar Berardi. Ia menahan Berardi dan langsung diganjar kartu kuning pertama dalam pertandingan ini.
Menit ke-40, Moreira terancam mendapat kartu kuning
Setelah lebih dulu diprovokasi Van der Brempt, Moreira tidak menghiraukan bola dan menjatuhkan bek itu dengan hantaman tubuh. Sang bek terjatuh hingga kepalanya membentur tanah. Fourneau tidak menilai tindakan itu sebagai pelanggaran, tetapi risikonya sangat tinggi.
Menit ke-31: Bakola seharusnya mendapat kartu kuning.
Saat berusaha menahan Gila, Bakola menginjak tumitnya dengan pul sepatu. Pelanggarannya jelas dan Fourneau meniup peluit, tetapi kali ini pun ia memilih bersikap lunak dan tidak mengeluarkan kartu kuning. Padahal, kartu kuning layak diberikan.
Menit ke-2, kartu kuning untuk Musah tidak diberikan.
Yunus Musah seharusnya mendapat kartu kuning. Gelandang AC Milan itu terlambat melakukan tekel dan melanggar Bakola, sehingga menghentikan potensi serangan balik Sassuolo. Fourneau memilih berbicara dengan pemain, padahal pelanggaran itu jelas layak diganjar kartu kuning.
Begini komentar Marelli: "Meski pertandingan baru dimulai, tindakan lancang itu layak diganjar kartu kuning."
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