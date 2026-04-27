Analisis tajam dari orang kepercayaan pelatih: Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk segera menjual Nick Woltemade

Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran pada musim panas lalu, The Magpies menjalani musim yang mengecewakan, di mana mereka saat ini hanya menempati peringkat ke-14 di Liga Premier. Woltemade sendiri memulai musim dengan gemilang dan mencetak gol baik di liga maupun di Liga Champions. Namun, dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, ia mengalami kesulitan - juga karena Howe tidak lagi menempatkannya sebagai penyerang, melainkan di lini tengah pada posisi yang tidak biasa bagi pemain asal Jerman itu.

Dalam kekalahan 0-1 melawan Arsenal FC akhir pekan lalu, Woltemade kembali hanya masuk sebagai pemain pengganti. Namun, setelah peluit akhir berbunyi, Howe memujinya: "Kreativitasnya adalah kekuatan utamanya, dia memiliki bakat yang sangat istimewa di bidang itu. Jika dia bermain seperti hari ini, dia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kesempatan untuk tampil mengesankan," katanya.