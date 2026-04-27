Hal itu dilaporkan oleh surat kabar harian Inggris, The Telegraph, yang dalam analisis tajamnya mengkritik habis-habisan penyerang asal Jerman tersebut, yang saat ini tidak termasuk dalam skuad inti pelatih Eddie Howe. "Musim Newcastle hancur karena penyerang yang lemah," demikian judul artikel tersebut, yang tidak hanya mengemukakan kemungkinan kepergian Woltemade pada musim panas nanti, tetapi juga menuntut hal itu. Newcastle harus mengakui kesalahannya dalam merekrut pemain baru seharga 75 juta euro dari VfB Stuttgart itu — dan bertindak secepatnya.
Analisis tajam dari orang kepercayaan pelatih: Newcastle United dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk segera menjual Nick Woltemade
Surat kabar tersebut mencantumkan kelemahan-kelemahan yang diduga dimiliki Woltemade: Pemain tim nasional Jerman itu dianggap terlalu lambat, bukan penyerang sejati, tidak bisa mengontrol bola dengan baik, tidak menimbulkan ancaman dari jarak jauh, dan tidak konsisten dalam perebutan bola di udara.
Yang membuat artikel ini sangat kontroversial adalah fakta bahwa penulisnya, Luke Edwards, dianggap sebagai orang kepercayaan pelatih Newcastle, Eddie Howe. Setelah artikel tersebut terbit, Woltemade menghapus referensi ke klubnya saat ini dari bio Instagram-nya.
Eddie Howe tentang Nick Woltemade: "Dia memiliki bakat yang sangat istimewa"
Meskipun telah melakukan investasi besar-besaran pada musim panas lalu, The Magpies menjalani musim yang mengecewakan, di mana mereka saat ini hanya menempati peringkat ke-14 di Liga Premier. Woltemade sendiri memulai musim dengan gemilang dan mencetak gol baik di liga maupun di Liga Champions. Namun, dalam beberapa minggu dan bulan terakhir, ia mengalami kesulitan - juga karena Howe tidak lagi menempatkannya sebagai penyerang, melainkan di lini tengah pada posisi yang tidak biasa bagi pemain asal Jerman itu.
Dalam kekalahan 0-1 melawan Arsenal FC akhir pekan lalu, Woltemade kembali hanya masuk sebagai pemain pengganti. Namun, setelah peluit akhir berbunyi, Howe memujinya: "Kreativitasnya adalah kekuatan utamanya, dia memiliki bakat yang sangat istimewa di bidang itu. Jika dia bermain seperti hari ini, dia akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kesempatan untuk tampil mengesankan," katanya.
Statistik Nick Woltemade pada musim 25/26:
Permainan: 51 Menit bermain: 3042 Gol: 11 Assist: 5