Daftar pemain timnas Arab Saudi yang berlaga di Piala Teluk Arab bukan sekadar kumpulan nama yang dipilih Georgios Donis untuk mengarungi sebuah turnamen singkat, melainkan menyimpan di balik detailnya sejumlah isyarat mengenai gagasan-gagasan yang ingin diuji sang pelatih asal Yunani itu pada periode mendatang, terutama menjelang bergulirnya Piala Asia yang tuan rumahnya adalah Arab Saudi.

Dan sementara sebagian pilihan hadir dengan sendirinya berkat penampilan mencolok yang ditunjukkan para pemain bersama klub masing-masing, muncul pula gambaran jelas tentang taruhan Donis pada sisi sayap, baik melalui banyaknya jumlah pemain yang mampu mengisi posisi-posisi tersebut maupun kembalinya sejumlah nama yang absen dari daftar timnas terakhir.

Daftar ini juga membawa perpaduan antara pengalaman dan pemain muda di lebih dari satu posisi, yang memberi Donis ruang untuk mencoba elemen-elemen baru tanpa melepaskan para pemain yang memiliki pengalaman internasional, dalam sebuah turnamen yang bisa jadi menjadi ujian sesungguhnya sebelum ajang kontinental tersebut.