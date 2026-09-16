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Analisis Skuad Arab Saudi: Senjata Inzaghi Memaksakan Diri dan Donis Bertaruh pada Sisi Sayap

FEATURES
G. Donis
Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
Yunani
Arab Saudi
Kuwait

Apa yang dinantikan para pemain Arab Saudi?

Daftar pemain timnas Arab Saudi yang berlaga di Piala Teluk Arab bukan sekadar kumpulan nama yang dipilih Georgios Donis untuk mengarungi sebuah turnamen singkat, melainkan menyimpan di balik detailnya sejumlah isyarat mengenai gagasan-gagasan yang ingin diuji sang pelatih asal Yunani itu pada periode mendatang, terutama menjelang bergulirnya Piala Asia yang tuan rumahnya adalah Arab Saudi.

Dan sementara sebagian pilihan hadir dengan sendirinya berkat penampilan mencolok yang ditunjukkan para pemain bersama klub masing-masing, muncul pula gambaran jelas tentang taruhan Donis pada sisi sayap, baik melalui banyaknya jumlah pemain yang mampu mengisi posisi-posisi tersebut maupun kembalinya sejumlah nama yang absen dari daftar timnas terakhir.

Daftar ini juga membawa perpaduan antara pengalaman dan pemain muda di lebih dari satu posisi, yang memberi Donis ruang untuk mencoba elemen-elemen baru tanpa melepaskan para pemain yang memiliki pengalaman internasional, dalam sebuah turnamen yang bisa jadi menjadi ujian sesungguhnya sebelum ajang kontinental tersebut.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Mahrez, senjata baru dari Al Hilal

    Salah satu nama baru paling mencolok dalam skuad timnas Arab Saudi adalah Mohammed Mahzari, pemain yang baru saja bergabung ke barisan Al Hilal di bawah kepemimpinan Simone Inzaghi, setelah mencuri perhatian dengan penampilan yang ia tunjukkan selama 7 pekan pertama Roshn League, hingga ia mendapatkan kesempatan tampil bersama timnas pada Piala Teluk.

    Pemilihan Mahzari sebagian mencerminkan pengaruh level yang ditampilkan sang pemain bersama klubnya, terutama karena bek kanan ini berhasil menampilkan dirinya dengan baik selama pekan-pekan awal musim, yang membuatnya masuk dalam perhitungan timnas pada momen yang sangat penting.

    Pemain baru Al Hilal ini mendapatkan pujian dan harapan atas kemampuannya untuk tampil istimewa bersama Arab Saudi, terlebih karena keikutsertaannya dalam turnamen ini bisa memberinya kesempatan untuk membuktikan diri di level internasional, sekaligus menegaskan bahwa penampilannya bersama Al Hilal bukan sekadar awal musim yang kuat.

    Selain itu, kehadiran Mahzari memberi Donis sebuah opsi baru di sisi kanan, sebuah posisi yang membutuhkan kestabilan sebelum Piala Asia. Oleh karena itu, Piala Teluk tampak menjadi kesempatan yang tepat untuk menguji sang pemain dan memberinya menit-menit penting di bawah tekanan kompetisi internasional.

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  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kepadatan pemain sayap: Donis membuka kartunya

    Poin yang paling menarik perhatian dalam daftar Arab Saudi adalah banyaknya jumlah pemain yang mampu bermain di sektor sayap, yang dengan jelas mencerminkan sebagian dari pemikiran yang berputar di dalam benak Donis, terutama dengan hadirnya Mohammed Al-Qahtani, Sultan Mandash, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, dan Mohammed Abu Al-Shamat.

    Keberagaman ini memberi pelatih lebih dari satu opsi untuk mengubah bentuk permainan tim selama pertandingan, baik dengan mengandalkan kecepatan dalam transisi maupun memanfaatkan ruang di kedua sisi lapangan, atau bahkan mengubah posisi para pemain sesuai dengan karakter lawan.

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    Mengandalkan sayap bisa menjadi senjata penting dalam turnamen singkat seperti Piala Teluk, terutama karena tim-tim bisa saja memilih untuk bertahan secara rapat, sehingga kemampuan untuk membuka lapangan dan menciptakan keunggulan dalam duel satu lawan satu menjadi elemen yang berpengaruh dalam menembus gawang lawan.

    Pada saat yang sama, banyaknya pilihan di sektor sayap akan menempatkan Donis di hadapan tugas untuk memilih elemen yang paling siap dan padu, dan ini merupakan kesempatan penting baginya untuk lebih mengenal kemampuan para pemainnya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai daftar yang akan diandalkannya di Piala Asia.

  • Abu Al-Shamat dan Hawsawi: Peluang Baru Usai Absen

    Kehadiran Saleh Abu Al-Shamat dan Zakariya Hawsawi membawa cerita lain di dalam skuad, setelah sebelumnya duet tersebut absen dari daftar timnas di Piala Dunia meski tampil dengan level yang menonjol, hal yang saat itu memicu pertanyaan di kalangan suporter mengenai alasan pencoretan keduanya.

    Kembalinya duet ini ke perhitungan timnas memberikan mereka kesempatan baru untuk tampil dan membuktikan kelayakan mereka berada di fase mendatang, terlebih Piala Teluk bisa menjadi ruang ideal bagi keduanya untuk menampilkan level yang kuat dan mengembalikan posisi mereka dalam perhitungan tim pelatih.

    Dengan pilihan ini, Renard memberikan para pemain kesempatan baru alih-alih hanya mencukupkan diri dengan apa yang mereka tampilkan bersama klub, hal yang menjadikan turnamen ini sebagai ujian praktis atas kemampuan masing-masing untuk menerjemahkan level di kompetisi lokal menjadi kontribusi yang berpengaruh bersama timnas.

    Adapun target yang lebih jauh bagi duet ini adalah tampil dengan performa yang meyakinkan tim pelatih untuk mempertahankan mereka dalam perhitungan hingga Piala Asia, terlebih turnamen benua tersebut akan membutuhkan skuad yang berisi elemen-elemen paling siap dan mampu menghadapi tekanan kompetisi besar.

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  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Pengalaman lini tengah dan racikan pertahanan: resep Deniz

    Di lini tengah, tampaknya Donis cenderung memanfaatkan pengalaman sekaligus memberi ruang bagi para pemain muda, melalui kehadiran Mohamed Kanno dan Nasser Al-Dawsari di samping Musab Al-Juwayr, sebuah kombinasi yang memungkinkannya memadukan pengalaman dan vitalitas di area yang membutuhkan keseimbangan.

    Kehadiran Kanno dan Al-Dawsari memberi tim nasional sejumlah pengalaman dalam menghadapi pertandingan internasional, sementara Al-Juwayr merupakan opsi muda yang bisa mengambil manfaat dari kebersamaan dengan kelompok ini, terlebih fase saat ini tidak hanya berkaitan dengan hasil turnamen, tetapi juga dengan pembangunan tim nasional yang mampu bersaing di ajang-ajang mendatang.

    Adapun lini pertahanan, mencakup kombinasi serupa antara pengalaman dan pemain muda, dengan kehadiran Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti, dan Hassan Madesh, di samping duet muda Jihad Zikri dan Rayan Hamed, sebuah keberagaman yang memberi Donis lebih dari satu opsi untuk menghadapi pertandingan.

    Melihat bentuk daftar pemain secara keseluruhan, tampaknya sang pelatih tidak hanya mencari nama-nama yang siap untuk turnamen, tetapi juga berupaya membangun kelompok yang seimbang, memadukan pengalaman, pemain muda, kecepatan di sisi sayap, dan beragam opsi di berbagai posisi, hal yang menjadikan Piala Teluk sebagai etape penting untuk menguji gagasan-gagasannya sebelum agenda Asia.

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