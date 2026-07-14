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FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

Diterjemahkan oleh

Analisis: Dominasi Spanyol dan Kelemahan Prancis... De la Fuente Memberikan Pelajaran Taktis kepada Deschamps

France vs Spain
France
Spain
World Cup
L. de la Fuente
D. Deschamps
Prancis
Spanyol
AS

El Matador menunjukkan dominasinya... sedangkan Les Coqs tak punya solusi

Tim nasional Spanyol langsung menunjukkan dominasi sejak menit-menit awal dan berhasil mengendalikan ritme permainan, sehingga memperlihatkan kelemahan tim nasional Prancis yang tampak jelas kebingungan, hingga akhirnya menang (2-0) dan memastikan kelolosannya ke final Piala Dunia 2026 berkat penampilan yang penuh kepercayaan diri, disiplin, dan keunggulan di sebagian besar aspek pertandingan.

Timnas Prancis gagal mengimbangi ritme permainan Spanyol baik dalam hal penguasaan bola maupun penciptaan peluang, karena para pemain Les Bleus kekurangan solusi serangan, sementara tim tersebut tampak terpecah belah baik di lini pertahanan maupun serangan, yang memberikan keunggulan jelas bagi Los Matadores yang tercermin dalam jalannya pertandingan dan hasilnya.

Timnas Spanyol tidak perlu mengeluarkan usaha ekstra untuk memastikan kemenangan, setelah berhasil memaksakan gaya permainannya dan menutup ruang gerak para pemain kunci Prancis, sehingga meraih kemenangan yang pantas yang menegaskan posisinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, setelah terus menampilkan performa kuat di babak gugur.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Spanyol memastikan tempatnya di final yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Argentina di semifinal lainnya, sementara tim nasional Prancis terpaksa bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga setelah perjalanan mereka di turnamen ini berakhir.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dominasi Spanyol dan Kegagalan Prancis

    Babak pertama dimulai dengan Spanyol yang menguasai bola dan berhasil mengedarkannya dengan percaya diri di antara para pemain lini tengah, sementara tim Prancis mundur ke wilayah pertahanan mereka sambil mencoba mengandalkan serangan balik cepat dengan memanfaatkan kecepatan kuartet Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, dan Michael Oliisi.

    Namun, strategi Prancis tersebut tidak membuahkan hasil, setelah lini tengah Spanyol tampil gemilang secara taktis. Mereka berhasil menguasai area permainan dan memotong jalur umpan sejak dini, serta menggagalkan setiap upaya Prancis untuk menembus ruang kosong, sehingga keempat penyerang tersebut tidak dapat memanfaatkan kecepatan mereka atau menciptakan ancaman nyata terhadap gawang Spanyol.

    Di sisi lain, para pemain La Roja terus menekan dan menciptakan peluang secara berkala, dengan serangan yang bervariasi antara lini tengah dan sayap, hingga momen krusial terjadi ketika Lucas Deny melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti dengan menjatuhkan Lamine Yamal, sehingga wasit memberikan tendangan penalti yang memberikan keunggulan yang pantas bagi Spanyol.

    Mikel Oyarzabal berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut menjadi gol pertama, yang semakin memperparah kebingungan tim Prancis; tanda-tanda ketegangan terlihat jelas pada para pemainnya, sementara tim tersebut tampak tak mampu mengikuti ritme permainan Spanyol atau merebut kembali inisiatif, sehingga babak pertama berakhir di bawah kendali penuh La Roja yang memaksakan gaya permainannya di setiap aspek pertandingan.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pukulan telak... dan hilangnya O'Leary

    Setelah gol pertama, tim nasional Prancis kembali mendapat pukulan yang semakin mempersulit tugas mereka, setelah William Saliba mengalami cedera dan meninggalkan lapangan, sehingga staf pelatih terpaksa memasukkan Maxence Lacroix sebagai penggantinya. Pergantian ini bukan sekadar langkah terpaksa, melainkan juga membuat Prancis kehilangan salah satu pemain kunci dalam proses membangun serangan dan mengoper bola keluar dari area pertahanan.

    Saliba memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus barisan tekanan lawan melalui umpan dan gerakannya, ditambah ketangguhannya dalam duel satu lawan satu serta kepemimpinannya di lini belakang. Oleh karena itu, timnas Prancis kehilangan banyak keseimbangan setelah ia keluar, dan pembangunan serangan menjadi lebih lambat serta lebih mudah diatasi oleh tekanan Spanyol.

    Namun, pukulan sesungguhnya bukanlah cedera tersebut, melainkan hilangnya Michael Olise sepenuhnya dari permainan. Otak serangan Prancis sepanjang perjalanan Les Bleus di turnamen ini mendapati dirinya terkepung di lini tengah Spanyol, karena Rodri dan Fabián Ruiz menutup semua ruang di depannya, serta mencegahnya menerima bola di area-area di mana ia biasanya mampu menciptakan perbedaan.

    Olisse gagal memberikan Prancis kendali di lini tengah atau menciptakan peluang seperti yang dilakukannya di pertandingan-pertandingan sebelumnya, dan tampak benar-benar terisolasi dari rekan-rekannya, sehingga staf pelatih memutuskan untuk menggantikannya pada menit ke-72 dan memasukkan Brian Sharqi, sebagai pengakuan jelas bahwa bintang Prancis tersebut tidak berhasil memecahkan kode pertahanan yang diterapkan oleh tim nasional Spanyol.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Deschamps mencoba... tapi sia-sia

    Di awal babak kedua, Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, berusaha memperbaiki keadaan setelah menyadari bahwa timnya tidak mampu mengikuti ritme permainan tim nasional Spanyol selama 45 menit pertama, sehingga ia melakukan pergantian pemain lebih awal dengan memasukkan Mano Koné menggantikan Adrien Rabiot, dengan harapan memberikan lini tengah lebih banyak energi dan kemampuan untuk menghadapi tekanan Spanyol, terutama karena pemain Roma tersebut telah menunjukkan performa luar biasa selama perjalanan Prancis di turnamen ini.

    Namun, pergantian ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan, karena pertandingan terus berlanjut dengan skenario yang sama seperti di babak pertama, dengan Spanyol menguasai bola sepenuhnya, sementara Prancis tidak mampu merebut penguasaan bola atau membangun serangan yang terorganisir, sehingga tim Spanyol tetap menjadi pihak yang paling berbahaya dan mengendalikan jalannya pertandingan.

    Pada menit ke-58, harapan Les Bleus praktis pupus setelah Pedro Porro berhasil mencetak gol kedua untuk La Roja, berkat umpan brilian dari Dani Olmo, sehingga keunggulan Spanyol yang terus-menerus terwujud menjadi keunggulan yang lebih aman di papan skor, dan menempatkan tim Prancis dalam posisi yang sangat sulit menghadapi lawan yang memiliki keunggulan teknis dan mental yang jelas.

    Setelah gol kedua, pertandingan berubah menjadi pertunjukan dominasi Spanyol dalam penguasaan bola, di mana para pemain La Roja saling bertukar umpan dengan penuh percaya diri, sementara tanda-tanda ketegangan dan kepasrahan terlihat jelas pada para pemain Prancis yang merasa kekalahan sudah di depan mata.

    Hal ini ditegaskan oleh fakta bahwa tim Prancis gagal sepanjang dua babak untuk mengancam gawang Unai Simón dengan peluang nyata apa pun, sehingga mereka keluar dari pertandingan dengan penampilan serangan terlemah mereka di turnamen ini.

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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Kecerdasan De La Fuente

    Pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, terus menegaskan keunggulannya secara taktis atas Didier Deschamps, setelah meraih kemenangan ketiganya secara berturut-turut atas pelatih asal Prancis itu di ajang-ajang besar, menyusul kemenangan di semifinal Piala Eropa (2-1), lalu semifinal Liga Bangsa-Bangsa (5-4), dan terakhir semifinal Piala Dunia.

    Pelatih tim La Roja ini berhasil membawa Spanyol ke final dengan layak dan pantas, setelah unggul atas lawannya dalam membaca jalannya pertandingan dan mengelola setiap detailnya sejak menit pertama hingga peluit akhir, termasuk pergantian pemain yang menjaga ritme permainan Spanyol.

    De la Fuente tidak menghiraukan kritik sebelum pertandingan karena membiarkan Pedri di bangku cadangan, mengingat kondisi fisiknya yang menurun, dan lebih memilih mengandalkan Fabián Ruiz bersama Rodri di lini tengah, sebuah keputusan yang terbukti sepenuhnya berhasil, karena duet tersebut menguasai area pertarungan bola, dan menutup ruang di lini tengah sepenuhnya di hadapan para pemain Prancis, sehingga mencegah Les Bleus membangun serangan atau mencapai sepertiga akhir lapangan seperti biasanya.

    Jejak pelatih asal Spanyol ini tidak hanya terbatas pada penguasaan lini tengah, tetapi juga meluas ke seluruh sistem pertahanan, karena ia berhasil membangun tim yang bertahan sebagai satu kesatuan tanpa hanya mengandalkan barisan belakang atau duo gelandang bertahan, jarak antar lini sangat ideal, dengan tekanan kolektif dan pengambilan bola yang cepat, sehingga timnas Prancis gagal mencetak gol untuk pertama kalinya di edisi Piala Dunia kali ini.

    Komitmen taktis terlihat jelas pada semua pemain tim nasional Spanyol; Lamine Yamal tidak ragu untuk berulang kali mundur guna mendukung Pedro Porro secara defensif dan menghentikan upaya Prancis dari sayap kiri, sebuah adegan yang mencerminkan semangat kebersamaan yang ditanamkan De la Fuente di dalam tim, dan sistem terpadu ini, yang bertahan dan menyerang sebagai satu kesatuan, menjadi faktor utama di balik keunggulan Spanyol yang pantas serta keberhasilan mereka mengamankan tiket ke final Piala Dunia.

    Faktor-faktor keunggulan Spanyol tidak hanya terbatas pada sistem pertahanan atau disiplin taktis, tetapi kiper Unai Simón juga menjadi salah satu alasan utama kesuksesan ini berkat kemampuannya membaca permainan yang luar biasa.

    Kiper tim La Roja ini berperan sebagai “libero” di belakang barisan pertahanan, dan terus maju keluar dari kotak penaltinya untuk memotong umpan-umpan panjang yang coba dimanfaatkan Prancis guna melepaskan diri dari tekanan Spanyol, Ia juga lebih dari sekali keluar pada waktu yang tepat untuk menghalau bola sebelum sampai ke Mbappé, menegaskan bahwa keunggulan Spanyol merupakan hasil dari sistem yang terintegrasi, yang dimulai oleh De la Fuente dari strategi, dan disempurnakan oleh Simón dengan penampilan tenang dan tegas di antara tiang gawang.

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