Analisis: Dominasi Spanyol dan Kelemahan Prancis... De la Fuente Memberikan Pelajaran Taktis kepada Deschamps

Tim nasional Spanyol langsung menunjukkan dominasi sejak menit-menit awal dan berhasil mengendalikan ritme permainan, sehingga memperlihatkan kelemahan tim nasional Prancis yang tampak jelas kebingungan, hingga akhirnya menang (2-0) dan memastikan kelolosannya ke final Piala Dunia 2026 berkat penampilan yang penuh kepercayaan diri, disiplin, dan keunggulan di sebagian besar aspek pertandingan.

Timnas Prancis gagal mengimbangi ritme permainan Spanyol baik dalam hal penguasaan bola maupun penciptaan peluang, karena para pemain Les Bleus kekurangan solusi serangan, sementara tim tersebut tampak terpecah belah baik di lini pertahanan maupun serangan, yang memberikan keunggulan jelas bagi Los Matadores yang tercermin dalam jalannya pertandingan dan hasilnya.

Timnas Spanyol tidak perlu mengeluarkan usaha ekstra untuk memastikan kemenangan, setelah berhasil memaksakan gaya permainannya dan menutup ruang gerak para pemain kunci Prancis, sehingga meraih kemenangan yang pantas yang menegaskan posisinya sebagai salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar juara, setelah terus menampilkan performa kuat di babak gugur.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Spanyol memastikan tempatnya di final yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang, di mana mereka akan menghadapi pemenang dari pertandingan antara Inggris dan Argentina di semifinal lainnya, sementara tim nasional Prancis terpaksa bertanding dalam pertandingan perebutan tempat ketiga setelah perjalanan mereka di turnamen ini berakhir.