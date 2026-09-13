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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Analisis Derby: Kartu Merah Foden Membongkar Kerapuhan Manchester United, dan Haaland Tak Kenal Ampun

Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
E. Haaland
P. Foden
Inggris
Norwegia

City bangkit dan menolak untuk runtuh: Ke mana perginya bangku cadangan United?

Derby Manchester bukan sekadar laga yang berakhir dengan kemenangan City, melainkan pertandingan yang mengungkap perbedaan antara tim yang tahu bagaimana mempertahankan kemenangannya di bawah tekanan, dan tim lain yang memiliki segala kondisi untuk membalikkan hasil namun tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, setelah City bermain lebih dari satu jam penuh dengan sepuluh pemain

Kartu merah Phil Foden pada menit ke-23 menempatkan Manchester City dalam situasi yang sangat sulit, tetapi tim tetap solid menghadapi United di dalam Stadion Old Trafford, dan menunggu peluangnya, hingga datang gol kontroversial Erling Haaland yang memberikan mereka keunggulan menentukan meskipun kalah jumlah pemain.

Kemenangan ini menambah pundi-pundi Manchester City menjadi 12 poin, menyamai Arsenal yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, namun nilai sesungguhnya dari kemenangan ini bagi City melampaui tiga poin, karena tim membuktikan kemampuannya menghadapi salah satu kondisi pertandingan tersulit dan keluar sebagai pemenang.

Adapun bagi Manchester United, derby ini terasa pahit karena mengungkap kekurangan mereka secara jelas, sebab tim di bawah asuhan pelatih Michael Carrick tidak hanya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tetapi juga muncul krisis yang jelas di bangku cadangan, yang tidak memberikan solusi yang mampu mengubah jalannya pertandingan saat tim membutuhkannya.

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  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Fode dikartu merah: titik balik

    Laga berjalan cukup berimbang sejak awal, dengan permainan sebagian besar terpusat di area tengah lapangan, tanpa ada satu pun dari kedua tim yang mampu menciptakan ancaman nyata ke gawang lawan, hingga tibalah momen kartu merah untuk Phil Foden setelah ia menjegal Bruno Fernandes tanpa bola, yang mengubah keseimbangan derbi sepenuhnya.

    Setelah kartu merah itu, banyak yang merasa Manchester United mendapatkan peluang ideal untuk memenangkan pertandingan, terlebih karena mereka kini menghadapi lawan yang hanya bermain dengan sepuluh pemain sejak menit ke-23. Namun apa yang terjadi di lapangan justru sangat berbeda, karena Manchester City sama sekali tidak terlihat seperti tim yang mengalami keterbatasan jumlah pemain.

    Memang benar Manchester United menguasai bola dalam waktu yang lama, tetapi mereka tidak tahu cara mengubah keunggulan ini menjadi ancaman nyata ke gawang sang penjaga gawang Gianluigi Donnarumma, dan tetap tak mampu menembus pertahanan City serta menjangkau area-area berbahaya, seolah keunggulan jumlah pemain itu memang tidak pernah ada sejak awal.

    Percobaan paling menonjol dari United justru datang dari situasi bola mati, setelah bola tendangan bebas Marcus Rashford membentur tiang gawang, sebelum Kobbie Mainoo mengulangi hal serupa dengan tembakan lain yang juga mengenai tiang. Namun selain itu, tim tidak berhasil menciptakan peluang nyata, dan hal ini membuat kartu merah Foden berubah dari peluang emas bagi United menjadi bukti baru atas ketidakmampuan mereka memanfaatkan keunggulan yang begitu jelas.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Ketangguhan City, dan Lambannya United

    Manchester City tampil sangat solid setelah pengusiran Foden, dan yang terpenting, pelatih The Citizens Enzo Maresca tidak merasa perlu melakukan perubahan apa pun pada susunan pemainnya selama sisa babak pertama, setelah para pemainnya berhasil menutup ruang dan menghadapi upaya-upaya Manchester United tanpa menunjukkan tanda-tanda kebingungan meski kalah jumlah pemain.

    Memasuki babak kedua, Maresca melakukan perubahan pertamanya dengan menarik keluar Rayan Cherki dan memasukkan Iliman Ndiaye di posisi sayap kiri, dalam upaya memanfaatkan kecepatan sang pemain serta kemampuannya untuk kembali bertahan dan membantu rekan-rekannya saat kehilangan bola, sementara ia hanya mengandalkan kehadiran Elliot Anderson dan Enzo Fernandez di lini tengah, duet yang berhasil menutup ruang bagi pergerakan para pemain United.

    Masalahnya, tugas City menjadi lebih mudah karena persiapan serangan Manchester United yang sangat lambat. Tim ini bermain menghadapi hanya sepuluh pemain dan di Stadion Old Trafford, namun meski demikian mereka tidak memanfaatkan ruang yang seharusnya muncul akibat keunggulan jumlah pemain, dan serangan tetap lambat serta mudah ditebak, sehingga memberi pertahanan City waktu yang cukup untuk menata ulang barisannya.

    Di sinilah perbedaan sesungguhnya antara kedua tim terlihat. City menghadapi keunggulan jumlah lawan dengan mentalitas yang terorganisasi dan menjaga kesolidannya, sementara United tidak memiliki kecepatan maupun variasi yang dibutuhkan untuk memanfaatkan kelebihan satu pemain. Semakin lambat mereka menyiapkan serangan, semakin mudah tugas tim biru langit dalam mempertahankan gawangnya, hingga akhirnya berhasil melancarkan pukulan telak melalui Haaland.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Haaland tanpa ampun

    Meski minim peluang yang diciptakan Manchester City sepanjang laga, ketika mendapat peluang nyata mereka tahu cara memanfaatkannya, dan Erling Haaland hadir tepat waktu untuk mencetak satu-satunya gol pertandingan, menegaskan sekali lagi bahwa penyerang Norwegia itu tidak membutuhkan banyak peluang untuk menghukum lawan-lawannya.

    Gol itu memicu kontroversi besar setelah keterlibatan Enzo Fernandez dalam serangan tersebut dalam posisi offside, ketika ia mencoba ambil bagian dalam bola dan memainkannya dengan kepala sebelum bola sampai ke Haaland, sehingga hakim garis mengangkat benderanya dan gol pada awalnya dianulir, sebelum teknologi video ikut campur dan meninjau ulang momen tersebut, hingga akhirnya wasit memutuskan mengesahkan gol tersebut.

    Setelah gol itu, Manchester City tahu cara mempertahankan keunggulannya hingga akhir, sementara Manchester United semestinya berubah menjadi tim yang lebih agresif, terlebih mereka bermain di hadapan pendukungnya di Old Trafford dan memiliki keunggulan jumlah pemain, namun hal itu tidak terjadi, dan tim tetap dengan kelambanan yang sama yang menandai serangan-serangannya sepanjang pertandingan.

    Yang lebih aneh, United mendapat waktu setengah jam penuh setelah gol Haaland, namun tetap tidak mampu menciptakan bahaya nyata apa pun ke gawang Donnarumma, hingga datang satu-satunya peluang pada menit terakhir waktu tambahan, ketika Bryan Mbeumo lolos berhadapan dengan gawang, tetapi kiper Italia itu tampil gemilang dan menepis tembakannya, mengamankan kemenangan City serta melengkapi salah satu pertandingan tim yang paling solid meski kalah jumlah pemain.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mana bangku cadangan?

    Ketika Manchester United mendapati dirinya tertinggal dalam skor, mereka membutuhkan solusi baru yang dapat mengubah jalannya pertandingan, tetapi tidak menemukan cukup opsi di bangku cadangan. Buktinya, Carrick hanya melakukan dua pergantian pemain, yang pertama memasukkan Benjamin Sesko pada menit ke-67, dan yang kedua Joshua Zirkzee pada menit ke-83.

    Meskipun tiga pergantian lain masih tersedia bagi tim pelatih, Carrick tidak menemukan pemain di bangku cadangan yang mampu membuat perbedaan dalam pertandingan sebesar ini. Ini adalah masalah yang terlihat semakin jelas karena tim menghadapi lawan yang bermain dengan hanya sepuluh pemain sejak menit ke-23.

    Manchester United membutuhkan penyegaran, tambahan kecepatan, dan serangan dengan segala yang mereka miliki, tetapi mereka tidak memiliki perangkat yang bisa memberikan perubahan tersebut. Mereka tetap dalam kelambanan dan ketidakberdayaan yang sama menghadapi pertahanan Manchester City, hingga menit demi menit berlalu tanpa mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas lawannya.

    Pada akhirnya, derbi Manchester tidak hanya mengungkap masalah dalam cara bermain United, tetapi juga menunjukkan kerapuhan tim dan lemahnya bangku cadangan secara jelas. Menghadapi tim dengan sepuluh pemain selama lebih dari satu jam penuh di kandang sendiri, dan gagal memanfaatkannya meskipun memiliki lima pergantian yang tersedia, berarti masalahnya lebih dalam dari sekadar nasib buruk atau membuang-buang peluang, melainkan berkaitan dengan kualitas tim dan kemampuannya memiliki solusi ketika pertandingan menjadi rumit.

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