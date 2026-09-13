Derby Manchester bukan sekadar laga yang berakhir dengan kemenangan City, melainkan pertandingan yang mengungkap perbedaan antara tim yang tahu bagaimana mempertahankan kemenangannya di bawah tekanan, dan tim lain yang memiliki segala kondisi untuk membalikkan hasil namun tidak tahu bagaimana memanfaatkannya, setelah City bermain lebih dari satu jam penuh dengan sepuluh pemain

Kartu merah Phil Foden pada menit ke-23 menempatkan Manchester City dalam situasi yang sangat sulit, tetapi tim tetap solid menghadapi United di dalam Stadion Old Trafford, dan menunggu peluangnya, hingga datang gol kontroversial Erling Haaland yang memberikan mereka keunggulan menentukan meskipun kalah jumlah pemain.

Kemenangan ini menambah pundi-pundi Manchester City menjadi 12 poin, menyamai Arsenal yang memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, namun nilai sesungguhnya dari kemenangan ini bagi City melampaui tiga poin, karena tim membuktikan kemampuannya menghadapi salah satu kondisi pertandingan tersulit dan keluar sebagai pemenang.

Adapun bagi Manchester United, derby ini terasa pahit karena mengungkap kekurangan mereka secara jelas, sebab tim di bawah asuhan pelatih Michael Carrick tidak hanya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, tetapi juga muncul krisis yang jelas di bangku cadangan, yang tidak memberikan solusi yang mampu mengubah jalannya pertandingan saat tim membutuhkannya.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum Kooora