Analisis: Bayern membuang peluang meraih kemenangan telak di Bernabéu... 60 menit mengungkap kelemahan Real Madrid

Bayern Munich membuat Stadion Santiago Bernabéu terdiam, setelah mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir, kecuali 30 menit terakhir, dan meraih kemenangan yang pantas (2-1), sehingga selangkah lebih dekat ke semifinal Liga Champions.

Real Madrid yang dipimpin oleh Alvaro Arbeloa tampak sama sekali tak mampu menandingi Bayern Munich di bawah asuhan Vincent Kompany, di sebagian besar jalannya pertandingan, dan tim Bavaria itu sebenarnya bisa saja meraih kemenangan telak, menjelang leg kedua.

Pertandingan leg kedua antara Bayern Munich dan Real Madrid dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions.

