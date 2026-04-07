FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

Analisis: Bayern membuang peluang meraih kemenangan telak di Bernabéu... 60 menit mengungkap kelemahan Real Madrid

Hujan peluang emas yang terbuang di menit-menit akhir dalam laga Real Madrid melawan Bayern

Bayern Munich membuat Stadion Santiago Bernabéu terdiam, setelah mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir, kecuali 30 menit terakhir, dan meraih kemenangan yang pantas (2-1), sehingga selangkah lebih dekat ke semifinal Liga Champions.

Real Madrid yang dipimpin oleh Alvaro Arbeloa tampak sama sekali tak mampu menandingi Bayern Munich di bawah asuhan Vincent Kompany, di sebagian besar jalannya pertandingan, dan tim Bavaria itu sebenarnya bisa saja meraih kemenangan telak, menjelang leg kedua.

Pertandingan leg kedua antara Bayern Munich dan Real Madrid dijadwalkan berlangsung di Stadion Allianz Arena pada Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions.

Baca juga: Video: Bayern Menggoyang Saraf Real Madrid di Bernabéu



  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

    Tekanan yang tak henti-hentinya... dan kesalahan demi kesalahan

    Berbeda dari yang diperkirakan, Bayern Munich memulai pertandingan dengan tekanan yang intens, berusaha mencetak gol cepat, di tengah kebingungan besar para pemain Real Madrid yang melakukan banyak kesalahan di lini tengah, terutama dari pemain muda Thiago Petarš.

    Tim Bavaria mengandalkan kecepatan sayap Luis Diaz dan Michael Olise untuk menembus dari sisi-sisi lapangan dan mengirim umpan silang, dan Bayern nyaris mencetak gol lebih dari sekali, namun gagal melakukannya.

    Real Madrid tampak sangat kesulitan mengatur barisan dan keluar dengan mudah dari area pertahanannya, serta mengandalkan serangan balik dengan memanfaatkan kecepatan Vinícius Júnior dan Kylian Mbappé.

    Di sisi lain, Bayern Munich tampil seolah-olah bermain di "Allianz Arena" dan membuang lebih dari satu peluang emas dalam 30 menit pertama.

  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Menyerah sebelum babak berakhir

    Duo Manuel Neuer, kiper Bayern Munich, dan Andriy Lunin, kiper Real Madrid, tampil gemilang dengan menggagalkan lebih dari satu peluang berbahaya selama 45 menit pertama.

    Namun, Real Madrid takluk oleh tekanan Bayern empat menit sebelum akhir babak pertama, dan Luis Díaz mencetak gol pertama, memanfaatkan umpan brilian dari Serge Gnabry yang memberinya peluang satu lawan satu.

    Real Madrid bisa dibilang sangat beruntung, setelah menutup babak pertama dengan hanya tertinggal satu gol, di tengah dominasi penguasaan bola Bayern dan serangan bertubi-tubi, serta ketidakmampuan serangan Real Madrid yang jelas.

  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

    Awal yang menggemparkan

    Banyak yang memperkirakan Real Madrid akan memulai babak kedua dengan cara yang berbeda dan menunjukkan taringnya, namun yang terjadi justru sebaliknya, yang mengejutkan para pendukung Los Blancos.

    Bayern Munich terus menekan dan menguasai bola di awal babak kedua, dan mencetak gol kedua melalui tendangan akurat Harry Kane dari luar kotak penalti pada menit pertama babak kedua.

    Michael Olise menjadi motor serangan di sayap kanan, beberapa kali menembus pertahanan dan menjadi ancaman besar bagi Carreras yang gagal menghentikannya, mengingat dia adalah pencipta gol kedua.

    Setelah gol kedua, Bayern Munich tidak mengendurkan tekanan dan terus menekan, sementara para pemain Real Madrid terlihat kebingungan dan sama sekali tidak mampu menemukan solusi untuk menghentikan serangan tim Bavaria.

    Baca juga: Video: Kane memperparah penderitaan Real Madrid dan memecahkan rekornya



  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Setengah jam yang luar biasa... dan Nouir tampil gemilang

    Situasi berubah total pada setengah jam terakhir, di mana Bayern Munich mundur untuk mempertahankan keunggulan dua gol, sementara Real Madrid mulai melancarkan serangan demi serangan untuk kembali ke dalam permainan.

    Real Madrid membuang lebih dari satu peluang emas, di tengah penampilan gemilang Neuer yang berkali-kali menyelamatkan gawangnya sepanjang babak kedua yang diwarnai aktivitas intens dari para pemain Los Blancos.

    Vinícius Júnior dan Kylian Mbappé sama-sama gagal memanfaatkan peluang, hingga akhirnya penyerang Prancis itu berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74, dan kiper veteran itu nyaris menghalau bola, namun bola tetap melewati garis gawang.

    Setelah gol tersebut, Real Madrid menekan dengan intens, memanfaatkan semangat para pemain cadangan seperti Bellingham, Militão, dan Brahim Díaz, namun gagal menyamakan kedudukan.

  FBL-EUR-C1-REAL MADRID-BAYERN MUNICH

    Serangan balik... dan peluang yang terbuang percuma

    Di menit-menit akhir, Bayern Munich memanfaatkan ruang kosong yang luas di lini belakang Real Madrid dan melancarkan beberapa serangan balik, namun para pemain Bavaria itu menyia-nyiakan semua peluang tersebut karena ceroboh dan terburu-buru dalam penyelesaian akhir.

    Bayern Munich nyaris menambah setidaknya dua gol di menit-menit akhir untuk mengamankan keunggulan besar di Allianz Arena, namun mereka gagal memanfaatkan peluang tersebut.

    Di sisi lain, para pemain Real Madrid hampir saja menyamakan kedudukan dalam beberapa kesempatan, namun penampilan gemilang Neuer dan keluarnya ia lebih dari sekali dari gawangnya untuk menggagalkan serangan sejak awal membuat mereka gagal setidaknya meraih hasil imbang.

