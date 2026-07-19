Dengan layak dan pantas, Spanyol naik ke tahta sepak bola dunia setelah dinobatkan sebagai juara Piala Dunia berkat kemenangan atas Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan di mana pasukan Luis de la Fuente mendominasi jalannya pertandingan selama 120 menit, sekaligus membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik dan paling lengkap di turnamen tersebut.

Meskipun Spanyol jelas mendominasi dan terus menguasai bola, “La Roja” harus berhadapan dengan kiper luar biasa bernama Emiliano Martínez, yang menggagalkan serangkaian peluang emas dan membuat Argentina tetap bertahan dalam pertandingan untuk waktu yang lama, sehingga penentuan gelar juara harus ditunda hingga babak perpanjangan waktu.

Spanyol terus mencari celah untuk menembus pertahanan Argentina, terus menekan dan membangun serangan dari segala arah, sementara tim Tango hanya fokus pada pertahanan dan mundur ke belakang, mengandalkan penampilan gemilang kipernya serta beberapa serangan balik yang tidak cukup berbahaya.

Pada menit ke-106, tibalah momen yang telah lama dinantikan oleh tim Spanyol, setelah Ferran Torres berhasil mengubah keunggulan mutlak tersebut menjadi gol penentu yang memberikan Spanyol gelar juara dunia yang pantas, di akhir pertandingan yang mencerminkan keunggulan taktis dan teknis yang jelas dari juara dunia baru ini.