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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Analisis: 20-0... Angka-angka membuktikan bahwa Spanyol memang pantas menjadi juara... dan mempermalukan Messi beserta rekan-rekannya

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
L. Scaloni
L. de la Fuente
L. Messi
F. Torres
Spanyol
Argentina
AS

Dominasi penuh Spanyol... dan kelemahan total Argentina

Dengan layak dan pantas, Spanyol naik ke tahta sepak bola dunia setelah dinobatkan sebagai juara Piala Dunia berkat kemenangan atas Argentina dengan skor 1-0 pada babak perpanjangan waktu, dalam pertandingan di mana pasukan Luis de la Fuente mendominasi jalannya pertandingan selama 120 menit, sekaligus membuktikan bahwa mereka adalah tim terbaik dan paling lengkap di turnamen tersebut.

Meskipun Spanyol jelas mendominasi dan terus menguasai bola, “La Roja” harus berhadapan dengan kiper luar biasa bernama Emiliano Martínez, yang menggagalkan serangkaian peluang emas dan membuat Argentina tetap bertahan dalam pertandingan untuk waktu yang lama, sehingga penentuan gelar juara harus ditunda hingga babak perpanjangan waktu.

Spanyol terus mencari celah untuk menembus pertahanan Argentina, terus menekan dan membangun serangan dari segala arah, sementara tim Tango hanya fokus pada pertahanan dan mundur ke belakang, mengandalkan penampilan gemilang kipernya serta beberapa serangan balik yang tidak cukup berbahaya.

Pada menit ke-106, tibalah momen yang telah lama dinantikan oleh tim Spanyol, setelah Ferran Torres berhasil mengubah keunggulan mutlak tersebut menjadi gol penentu yang memberikan Spanyol gelar juara dunia yang pantas, di akhir pertandingan yang mencerminkan keunggulan taktis dan teknis yang jelas dari juara dunia baru ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    20-0... Skor yang benar-benar mencerminkan dominasi satu tim

    Cukup dengan melihat statistik tembakan hingga akhir babak perpanjangan waktu pertama untuk memahami apa yang terjadi di final Piala Dunia, di mana Spanyol melepaskan 20 tembakan tepat sasaran berbanding nol tembakan dari Argentina—sebuah angka yang langka dan mencerminkan perbedaan yang sangat besar antara kedua tim selama lebih dari 105 menit.

    Keunggulan Spanyol bukan sekadar penguasaan bola pasif atau pertukaran umpan, melainkan dominasi nyata yang diterjemahkan menjadi tekanan terus-menerus dan upaya berulang ke gawang Emiliano Martínez, yang memainkan peran terbesar dalam menunda penentuan hasil pertandingan setelah menggagalkan beberapa peluang emas yang seharusnya bisa mengakhiri pertandingan pada waktu normal.

    Di sisi lain, timnas Argentina tampak sama sekali tidak mampu mengikuti ritme permainan Spanyol, dan hanya puas mundur ke area pertahanannya tanpa mampu melancarkan serangan balik. Lionel Messi dan rekan-rekannya pun tampil tidak seperti biasanya dalam hal serangan, setelah tekanan Spanyol berhasil mengisolasi mereka dan menghalangi mereka membangun serangan terorganisir.

    Argentina baru bergerak secara ofensif pada babak perpanjangan waktu kedua, setelah kebobolan gol dari Ferran Torres, namun mereka hanya melepaskan dua tembakan yang sama sekali meleset jauh dari gawang Unai Simón. Angka-angka dan performa tersebut menegaskan bahwa Spanyol adalah pihak yang mendominasi dan paling layak meraih gelar juara, setelah mereka memaksakan gaya permainan mereka sepanjang pertandingan melalui penguasaan bola, tekanan kolektif, serta menetralisir kemampuan Messi dan rekan-rekannya secara total.

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    Scaloni hanya memikirkan pertahanan... sedangkan De La Fuente memburu trofi

    Sejak menit pertama, terlihat jelas bahwa pelatih Argentina, Lionel Scaloni, memasuki pertandingan dengan mentalitas untuk mempertahankan skor imbang daripada mengejar kemenangan, Argentina sebagian besar waktu bertahan di wilayah pertahanannya sendiri, dan hampir tidak melakukan upaya apa pun untuk membalas serangan Spanyol, dengan mengandalkan sepenuhnya ketangguhan barisan belakang dan penampilan gemilang Emiliano Martínez, dengan harapan bisa bertahan hingga adu penalti.

    Pergantian pemain yang dilakukan Scaloni semakin menegaskan filosofi ini, karena cedera yang dialami Cristian Romero dan Lisandro Martínez memaksa dua pergantian pemain, kemudian pelatih Argentina tersebut terus memperkuat lini pertahanan dengan memasukkan Molina, Medina, Paredes, dan Sensi selama babak perpanjangan waktu.

    Giuliano Simeone adalah satu-satunya pergantian yang relatif berorientasi menyerang, namun ia tidak mendapat dukungan yang cukup atau umpan-umpan yang memungkinkannya membuat perbedaan, sementara Lautaro Martínez tetap terkurung di bangku cadangan sepanjang pertandingan, sebagai sinyal jelas bahwa prioritas utama adalah pertahanan, bukan menyerang gawang Spanyol.

    Sebaliknya, Luis de la Fuente, pelatih Spanyol, mengelola pertandingan dengan mentalitas yang sama sekali berbeda; ia tidak hanya puas dengan dominasi yang ditunjukkan oleh para pemain intinya, tetapi juga mempertahankannya melalui para pemain cadangan yang membuat perbedaan, setiap pergantian pemain memberikan energi baru bagi tim tanpa mengurangi tempo atau melemahkan tekanan terhadap lawan, sehingga Spanyol tetap menjadi pihak yang menguasai hingga detik-detik terakhir.

    Bukan kebetulan bahwa gol penentu kemenangan datang dari pemain cadangan, setelah Nico Williams menciptakan umpan penentu, yang kemudian diselesaikan oleh Ferran Torres ke gawang pada menit ke-106, sementara Pedri, Mikel Merino, dan Martín Zubimendi memainkan peran penting dalam mempertahankan penguasaan bola dan melelahkan pertahanan Argentina.

    Antara pelatih yang mengandalkan adu penalti dan pelatih lain yang terus mencari gol kemenangan hingga akhirnya menemukannya, wajar jika trofi itu akhirnya menjadi milik Spanyol.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Titik balik yang memupus harapan Argentina

    Meskipun Argentina tidak menunjukkan serangan yang berarti sepanjang waktu reguler, akhir babak kedua menjadi momen yang semakin mempersulit tugas mereka, setelah Enzo Fernández diusir dari lapangan akibat menerima kartu kuning kedua pada menit ketiga waktu tambahan, sehingga tim Tango terpaksa menjalani babak perpanjangan waktu dengan sepuluh pemain melawan tim yang sudah menguasai jalannya pertandingan.

    Memang benar bahwa kehadiran Enzo di lapangan selama 90 menit tidak mengubah pola serangan Argentina, yang gagal menciptakan peluang nyata atau bahkan melepaskan satu tembakan pun ke gawang Unai Simón, namun perbedaan antara bermain dengan 11 pemain dan bermain dengan 10 pemain tetap sangat besar, terutama ketika pertandingan berlanjut ke babak tambahan dan kelelahan mulai terasa.

    Spanyol memanfaatkan kekurangan jumlah pemain ini dengan sebaik-baiknya; mereka mempercepat perputaran bola dan memperlebar ruang di antara lini-lini tim Argentina, yang terpaksa bekerja dua kali lipat untuk menggantikan pemain yang hilang. Hal ini menyebabkan mereka semakin terdesak ke dalam kotak penalti dan kehilangan kemampuan untuk menguasai bola atau meredakan tekanan.

    Seiring berjalannya waktu, gol Spanyol tampak lebih sebagai masalah waktu daripada kejutan, karena tim Argentina tidak lagi mampu menahan tekanan yang terus-menerus, hingga akhirnya Ferran Torres berhasil mengubah dominasi Spanyol menjadi gol penentu gelar juara. Kartu merah Enzo pun menjadi salah satu titik balik terpenting yang membuka jalan bagi Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia.

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  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Messi bergerak... tapi sudah terlambat

    Lionel Messi harus menunggu hingga babak perpanjangan waktu kedua untuk tampil berbeda, setelah ia mulai bergerak di antara lini dan meminta bola di ruang-ruang yang selama ini tidak ia manfaatkan sepanjang pertandingan, berusaha menciptakan peluang apa pun yang dapat membawa Argentina kembali ke dalam pertandingan setelah tertinggal.

    Sebaliknya, Spanyol tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan banyak tim saat menghadapi Argentina di babak gugur; mereka tidak mundur untuk mempertahankan keunggulan dan tidak sepenuhnya menyerahkan penguasaan bola kepada lawan, melainkan terus mendominasi permainan melalui penguasaan bola dan serangkaian umpan pendek, sehingga memaksa Argentina untuk terus mengejar bola alih-alih membangun serangan.

    Tim asuhan Luis de la Fuente juga memanfaatkan ruang-ruang kosong yang muncul di pertahanan Argentina akibat serangan balik yang terlambat, dan terus mengancam gawang Emiliano Martínez hingga menit-menit terakhir, dan mencetak gol baru melalui Torres, namun gol tersebut dianulir karena offside, menegaskan bahwa cara terbaik untuk mempertahankan keunggulan bukanlah dengan bertahan secara massal, melainkan dengan menguasai bola dan mencegah Messi serta rekan-rekannya untuk memaksakan skenario comeback yang telah berulang kali terjadi dalam perjalanan mereka menuju final.