'Anak Manchester' - Ryan Giggs mendukung rencana transfer Manchester United untuk merekrut Cole Palmer dari Chelsea

Saat ditanya dalam acara YouTube "Rio Ferdinand Presents" mengenai apakah penyerang Chelsea itu cocok dengan kebutuhan di Old Trafford, Giggs memberikan penilaian yang sangat positif terhadap mantan rekan setimnya itu.

Giggs berkata: “Ya, dia cocok, anak Manchester. Di mana dia akan bermain dengan Bruno [Fernandes] yang jelas-jelas berada di posisi No. 10? Dia mungkin bisa bermain di sayap kanan. Tapi ya, kita bicara tentang [Rasmus] Hojlund dan [Benjamin] Sesko, sebenarnya hanya Bruno yang terus-menerus menciptakan peluang.

"Bagaimana jika Bruno sedang tidak dalam performa terbaiknya atau cedera? Anda membutuhkan tiga atau empat pemain dalam skuad yang bisa menciptakan peluang agar para pemain ini bisa mencetak gol.”