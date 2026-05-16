'Anak Manchester' - Ryan Giggs mendukung rencana transfer Manchester United untuk merekrut Cole Palmer dari Chelsea
Setan Merah membidik bintang Stamford Bridge
Manchester United sedang menjajaki berbagai opsi untuk memperkuat barisan penyerang mereka menjelang bursa transfer musim panas, dengan Palmer dilaporkan menjadi target utama. Meskipun telah menghabiskan sekitar £200 juta untuk merekrut penyerang seperti Benjamin Sesko musim panas lalu, klub tersebut tampaknya ingin memperkuat kedalaman skuad dengan pemain-pemain kelas atas. Pemain yang sejak kecil sudah menjadi pendukung setia United ini dilaporkan terbuka untuk pindah ke Old Trafford di tengah meningkatnya rasa frustrasi di London Barat. Namun, Chelsea berada dalam posisi tawar yang kuat.
Giggs mendukung upaya perekrutan
Saat ditanya dalam acara YouTube "Rio Ferdinand Presents" mengenai apakah penyerang Chelsea itu cocok dengan kebutuhan di Old Trafford, Giggs memberikan penilaian yang sangat positif terhadap mantan rekan setimnya itu.
Giggs berkata: “Ya, dia cocok, anak Manchester. Di mana dia akan bermain dengan Bruno [Fernandes] yang jelas-jelas berada di posisi No. 10? Dia mungkin bisa bermain di sayap kanan. Tapi ya, kita bicara tentang [Rasmus] Hojlund dan [Benjamin] Sesko, sebenarnya hanya Bruno yang terus-menerus menciptakan peluang.
"Bagaimana jika Bruno sedang tidak dalam performa terbaiknya atau cedera? Anda membutuhkan tiga atau empat pemain dalam skuad yang bisa menciptakan peluang agar para pemain ini bisa mencetak gol.”
Palmer menanggapi dengan santai spekulasi tentang kepergiannya
Meskipun spekulasi dan rumor dari luar mengenai kembalinya ke Manchester semakin menguat, Palmer secara terbuka membantah anggapan bahwa ia merasa tidak nyaman di ibu kota.
Menanggapi masa depannya dalam wawancara dengan The Guardian, Palmer mengatakan: “Semua orang hanya bicara. Ketika saya melihatnya, saya hanya tertawa. Jelas Manchester adalah rumah saya. Semua keluarga saya ada di sana, tapi saya tidak merindukannya. Mungkin saya akan merindukannya jika tidak pulang selama tiga bulan atau lebih. Tapi ketika saya pulang, saya pikir tidak ada yang menanti saya di sana.”
Pertandingan eksibisi di Wembley menjelang pembukaan jendela transfer
Palmer akan langsung diuji saat ia bersiap untuk membela Chelsea melawan mantan klubnya, Manchester City, dalam final Piala FA pada Sabtu di Wembley. Setelah berhasil melewati musim yang penuh tantangan akibat cedera otot dan jari kaki yang patah, sang penyerang akan tampil di laga puncak ini dengan target memperbaiki catatan 10 gol dan tiga assist dari 31 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Setelah final, fokus akan beralih ke masa depannya dalam jangka panjang, dengan Chelsea bersikukuh bahwa pemain andalan mereka tidak akan dijual sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2033.