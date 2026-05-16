Goal.com
LiveTiket
Cole Palmer Manchester United 2025-26 crestGetty/GOAL
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Anak Manchester' - Ryan Giggs mendukung rencana transfer Manchester United untuk merekrut Cole Palmer dari Chelsea

Transfers
C. Palmer
R. Giggs
Manchester United
Premier League
Chelsea

Ryan Giggs mendukung rencana transfer musim panas untuk mendatangkan penyerang Chelsea, Cole Palmer, dan menilai gelandang serang tersebut sebagai rekrutan yang tepat bagi Manchester United. Pemain berusia 24 tahun itu dilaporkan telah menjadi incaran Setan Merah, yang berupaya memperkuat opsi serangan mereka dan meringankan beban kreatif yang saat ini dipikul oleh Bruno Fernandes.

  • Setan Merah membidik bintang Stamford Bridge

    Manchester United sedang menjajaki berbagai opsi untuk memperkuat barisan penyerang mereka menjelang bursa transfer musim panas, dengan Palmer dilaporkan menjadi target utama. Meskipun telah menghabiskan sekitar £200 juta untuk merekrut penyerang seperti Benjamin Sesko musim panas lalu, klub tersebut tampaknya ingin memperkuat kedalaman skuad dengan pemain-pemain kelas atas. Pemain yang sejak kecil sudah menjadi pendukung setia United ini dilaporkan terbuka untuk pindah ke Old Trafford di tengah meningkatnya rasa frustrasi di London Barat. Namun, Chelsea berada dalam posisi tawar yang kuat.

    • Iklan
  • Chelsea v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Giggs mendukung upaya perekrutan

    Saat ditanya dalam acara YouTube "Rio Ferdinand Presents" mengenai apakah penyerang Chelsea itu cocok dengan kebutuhan di Old Trafford, Giggs memberikan penilaian yang sangat positif terhadap mantan rekan setimnya itu.

    Giggs berkata: “Ya, dia cocok, anak Manchester. Di mana dia akan bermain dengan Bruno [Fernandes] yang jelas-jelas berada di posisi No. 10? Dia mungkin bisa bermain di sayap kanan. Tapi ya, kita bicara tentang [Rasmus] Hojlund dan [Benjamin] Sesko, sebenarnya hanya Bruno yang terus-menerus menciptakan peluang.

    "Bagaimana jika Bruno sedang tidak dalam performa terbaiknya atau cedera? Anda membutuhkan tiga atau empat pemain dalam skuad yang bisa menciptakan peluang agar para pemain ini bisa mencetak gol.”

  • Palmer menanggapi dengan santai spekulasi tentang kepergiannya

    Meskipun spekulasi dan rumor dari luar mengenai kembalinya ke Manchester semakin menguat, Palmer secara terbuka membantah anggapan bahwa ia merasa tidak nyaman di ibu kota.

    Menanggapi masa depannya dalam wawancara dengan The Guardian, Palmer mengatakan: “Semua orang hanya bicara. Ketika saya melihatnya, saya hanya tertawa. Jelas Manchester adalah rumah saya. Semua keluarga saya ada di sana, tapi saya tidak merindukannya. Mungkin saya akan merindukannya jika tidak pulang selama tiga bulan atau lebih. Tapi ketika saya pulang, saya pikir tidak ada yang menanti saya di sana.”

  • Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty

    Pertandingan eksibisi di Wembley menjelang pembukaan jendela transfer

    Palmer akan langsung diuji saat ia bersiap untuk membela Chelsea melawan mantan klubnya, Manchester City, dalam final Piala FA pada Sabtu di Wembley. Setelah berhasil melewati musim yang penuh tantangan akibat cedera otot dan jari kaki yang patah, sang penyerang akan tampil di laga puncak ini dengan target memperbaiki catatan 10 gol dan tiga assist dari 31 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Setelah final, fokus akan beralih ke masa depannya dalam jangka panjang, dengan Chelsea bersikukuh bahwa pemain andalan mereka tidak akan dijual sebelum kontraknya berakhir pada Juni 2033.

FA Cup
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO