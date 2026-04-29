Anak laki-laki asal Belanda dari mantan pemain profesional bermimpi untuk menembus tim utama Arsenal

Agustien membawa bekal pengalamannya di Belanda itu kembali ke Inggris pada usia empat belas tahun, saat ia mendapat kesempatan di Aston Villa. Namun, kontrak dengan The Villans tidak terwujud karena masalah persetujuan internasional.

Selanjutnya, Agustien mendapat kesempatan baru di akademi muda West Bromwich Albion, di mana ia aktif hingga 2023. Namanya semakin dikenal di kalangan penggemar sepak bola Inggris ketika ia berkembang menjadi salah satu talenta terbesar Derby County antara tahun 2023 dan 2025.

Pemain yang ayahnya pernah bermain di Liga Premier tentu saja sudah menonjol karena nama belakangnya, tetapi Arsenal telah memantau Agustien selama bertahun-tahun. “Saya telah melakukan banyak pembicaraan dengan klub, di mana mereka menunjukkan seberapa baik mereka memahami permainan saya dan bagaimana mereka yakin dapat membantu saya berkembang lebih jauh.”

“Pengalaman ini telah melebihi semua harapan saya, para pemainnya luar biasa. Di lapangan, kami masih belajar memahami pergerakan satu sama lain, tetapi di luar lapangan, kami sudah membangun persahabatan yang kuat,” kata Agustien di situs web klub. Di Arsenal, remaja ini bermain bersama, antara lain, Tommy Setford (20) asal Haarlem, yang merupakan sahabat baiknya.