Anak laki-laki asal Belanda dari mantan pemain profesional bermimpi untuk menembus tim utama Arsenal

Musim ini, Agustien bermain untuk Arsenal U-21, tim junior tingkat tertinggi klub tersebut. Untuk kompetisi UEFA Youth League, pemain asal Belanda ini selalu dipindahkan ke tim U-19.
Di Premier League 2, Agustien telah memainkan enam belas pertandingan liga untuk Arsenal, di mana ia mencetak empat gol. Melalui Instagram dan TikTok, gelandang ini sering menjadi viral dengan video-video yang menampilkan tekniknya yang luar biasa. Ayahnya lebih bertenaga, tetapi Agustien adalah tipe pemain yang membuat Anda datang ke stadion.
Saat ini, Agustien belajar dari yang terbaik di dunia, karena ia sering berlatih bersama tim utama Arsenal. Pada November, ia mengungkapkan kepada ESPN bahwa ia pernah melakukan panna kepada pemain internasional Inggris Declan Rice, namun hal itu membuatnya mendapat tendangan di betisnya.
Selain itu, Agustien adalah pemain timnas U-19 Belanda. Bersama Shane Kluivert (FC Barcelona) dan Ayodele Thomas (RB Leipzig), ia membentuk trio penyerang berbakat yang terikat kontrak dengan klub-klub top Eropa.
Sayangnya, tim U-19 Belanda tidak lolos ke Kejuaraan Eropa, sehingga tim asuhan pelatih Adil Ramzi tidak akan mempertahankan gelar juara Eropa tahun lalu. Partisipasi di Piala Dunia U-20 di Azerbaijan dan Uzbekistan pun tidak lagi mungkin. Tiket ke Piala Dunia Eropa akan dibagikan berdasarkan performa di Kejuaraan Eropa musim panas mendatang.