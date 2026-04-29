Goal.com
Live
Demiane AgustienVoetbalzone
Wessel Antes

Diterjemahkan oleh

Anak laki-laki asal Belanda dari mantan pemain profesional bermimpi untuk menembus tim utama Arsenal

FEATURES
NXGN
Arsenal
Arsenal Academy
Arsenal U23
Arsenal U19
Netherlands U19
D. Agustien
K. Agustien

Dalam rubrik VZ NXGN, Voetbalzone menyoroti talenta-talenta terbaik Belanda. Minggu ini giliran Demiane Agustien, yang bermain di akademi muda Arsenal. Gelandang berusia delapan belas tahun ini bermimpi untuk mencapai Liga Premier, sama seperti ayahnya.

Demiane adalah putra berbakat dari Kemy Agustien, yang pernah bermain untuk Curaçao, Jong Oranje, Willem II, AZ, dan Swansea City. Sejak musim panas lalu, Agustien junior berhak menyebut dirinya sebagai seorang Gunner, karena ia telah menandatangani kontrak profesional jangka panjang di Emirates Stadium.

  • Di mana semuanya dimulai

    Kemy Agustien lahir di Willemstad dan telah membela tim nasional Curaçao dalam sebelas pertandingan internasional, namun putranya, Demiane (lahir 2007), lahir di Oss, Brabant. Namun, ia sudah pindah ke luar negeri pada usia satu tahun karena karier ayahnya, yang bergabung dengan Birmingham City.

    Kemudian keluarga tersebut kembali ke Brabant, di mana segera terlihat bahwa Agustien mewarisi kecintaan ayahnya terhadap bola. Ia pun terbukti memiliki kualitas sepak bola yang diperlukan, meskipun berbeda dengan ayahnya, ia kidal.

    Sejak kecil, Agustien menghabiskan berjam-jam menonton pemain kreatif seperti Paul Pogba dan Neymar, demikian ia ceritakan tahun lalu di situs web Arsenal. Willem II adalah klub sepak bola profesional pertama yang mengakui bakat Agustien.

    • Iklan

  • Terobosan besar

    Agustien membawa bekal pengalamannya di Belanda itu kembali ke Inggris pada usia empat belas tahun, saat ia mendapat kesempatan di Aston Villa. Namun, kontrak dengan The Villans tidak terwujud karena masalah persetujuan internasional.

    Selanjutnya, Agustien mendapat kesempatan baru di akademi muda West Bromwich Albion, di mana ia aktif hingga 2023. Namanya semakin dikenal di kalangan penggemar sepak bola Inggris ketika ia berkembang menjadi salah satu talenta terbesar Derby County antara tahun 2023 dan 2025.

    Pemain yang ayahnya pernah bermain di Liga Premier tentu saja sudah menonjol karena nama belakangnya, tetapi Arsenal telah memantau Agustien selama bertahun-tahun. “Saya telah melakukan banyak pembicaraan dengan klub, di mana mereka menunjukkan seberapa baik mereka memahami permainan saya dan bagaimana mereka yakin dapat membantu saya berkembang lebih jauh.”

    “Pengalaman ini telah melebihi semua harapan saya, para pemainnya luar biasa. Di lapangan, kami masih belajar memahami pergerakan satu sama lain, tetapi di luar lapangan, kami sudah membangun persahabatan yang kuat,” kata Agustien di situs web klub. Di Arsenal, remaja ini bermain bersama, antara lain, Tommy Setford (20) asal Haarlem, yang merupakan sahabat baiknya.

  • Bagaimana kabarnya sekarang?

    Musim ini, Agustien bermain untuk Arsenal U-21, tim junior tingkat tertinggi klub tersebut. Untuk kompetisi UEFA Youth League, pemain asal Belanda ini selalu dipindahkan ke tim U-19.

    Di Premier League 2, Agustien telah memainkan enam belas pertandingan liga untuk Arsenal, di mana ia mencetak empat gol. Melalui Instagram dan TikTok, gelandang ini sering menjadi viral dengan video-video yang menampilkan tekniknya yang luar biasa. Ayahnya lebih bertenaga, tetapi Agustien adalah tipe pemain yang membuat Anda datang ke stadion.

    Saat ini, Agustien belajar dari yang terbaik di dunia, karena ia sering berlatih bersama tim utama Arsenal. Pada November, ia mengungkapkan kepada ESPN bahwa ia pernah melakukan panna kepada pemain internasional Inggris Declan Rice, namun hal itu membuatnya mendapat tendangan di betisnya.

    Selain itu, Agustien adalah pemain timnas U-19 Belanda. Bersama Shane Kluivert (FC Barcelona) dan Ayodele Thomas (RB Leipzig), ia membentuk trio penyerang berbakat yang terikat kontrak dengan klub-klub top Eropa.

    Sayangnya, tim U-19 Belanda tidak lolos ke Kejuaraan Eropa, sehingga tim asuhan pelatih Adil Ramzi tidak akan mempertahankan gelar juara Eropa tahun lalu. Partisipasi di Piala Dunia U-20 di Azerbaijan dan Uzbekistan pun tidak lagi mungkin. Tiket ke Piala Dunia Eropa akan dibagikan berdasarkan performa di Kejuaraan Eropa musim panas mendatang.

  • Keunggulan utama

    Jika Kemy Agustien lebih berperan sebagai gelandang pengatur permainan, Demiane justru tampil paling baik di posisi nomor 10. Dialah pemain yang harus Anda cari saat tim membutuhkan kreativitas.

    Dengan teknik tendangannya, Agustien bisa membuat perbedaan. Dia memiliki umpan terobosan yang sangat baik, tetapi juga bisa melepaskan tendangan berbahaya dari jarak jauh. Dalam situasi bola mati, yang semakin penting di Inggris, hal ini bisa menjadi senjata tambahan. 

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    Dari segi fisik, Agustien masih bisa berkembang. Terutama jika ia ingin menembus tim utama di Inggris, hal itu akan menuntut lebih banyak dari fisiknya. Berbeda dengan kompetisi junior Belanda yang levelnya biasa-biasa saja, Premier League 2 adalah kompetisi di mana seorang talenta bisa membuat kemajuan pesat.

    Gelandang ini lebih suka bermain di tengah lapangan, yang menuntut lebih banyak daripada pemain yang bermain di sayap. Mungkin karena itulah beberapa pelatih telah menempatkan Agustien di sayap dalam beberapa tahun terakhir.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Yang berikutnya… Jamal Musiala?

    Dari segi tinggi badan, fisik, dan gaya geraknya, Agustien sesekali mengingatkan pada Jamal Musiala dari Bayern München. Ia memiliki gaya menggiring bola yang lincah dan serupa, serta mampu melewati lawan dengan gerakan-gerakan kecil dan cepat.

    Musiala memang kaki kanan, sementara Agustien lebih nyaman menendang dengan kaki kiri. Jika mencari perbandingan yang lebih dekat dengan Arsenal, ia juga bisa disamakan dengan Martin Ødegaard muda, yang pernah kita saksikan di Belanda bersama sc Heerenveen dan Vitesse. Dalam hal itu, peminjaman ke VriendenLoterij Eredivisie sama sekali bukan ide yang aneh.

  • Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Untuk langsung menembus tim utama Arsenal, seorang pemain muda harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Mengingat Agustien akan genap berusia sembilan belas tahun pada bulan Juli, musim depan bisa menjadi waktu yang tepat baginya untuk mengasah kemampuannya di tempat lain.

    Hal itu bisa saja terjadi di Eredivisie, namun Championship juga tampak sebagai kompetisi yang cocok untuk itu. Mungkin klub lamanya, Derby County atau West Bromwich Albion, tertarik untuk meminjam Agustien selama satu tahun. Secara keseluruhan, ia memiliki bakat yang cukup untuk menorehkan nama besar di sepak bola profesional, layaknya ayahnya.

    Jika ia berhasil, Agustien mungkin suatu saat harus memilih antara Curaçao, Indonesia, dan Belanda. Tidak akan lama lagi sebelum tarik-menarik antara berbagai asosiasi sepak bola dimulai.