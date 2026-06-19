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“Anak itu bisa mencetak gol” - Tiga kelebihan utama Dominic Calvert-Lewin disoroti oleh mantan manajer Leeds, sementara masalah cedera di Everton pun segera terlupakan
Rekor Calvert-Lewin: Gol untuk Everton dan Leeds
Penyerang timnas Inggris tersebut diizinkan untuk mengakhiri kontraknya dengan Everton sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Ia telah menghabiskan sembilan tahun di Merseyside, mencetak 71 gol dalam 273 penampilan.
Antara tahun 2018 dan 2021, ia secara konsisten tampil sekitar 40 pertandingan, namun hanya sekali mencatatkan lebih dari 30 penampilan dalam empat musim terakhirnya bersama The Toffees. Mencetak dua digit gol di kompetisi Liga Premier juga sulit dicapai setelah ia mencapai tonggak tersebut dalam dua musim berturut-turut saat sedang penuh percaya diri dan dalam kondisi fisik prima.
Calvert-Lewin kembali ke performa terbaiknya pada musim 2025-26. Di tengah keraguan mengenai kemampuannya untuk tetap bugar sepanjang musim, ia tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Ia mencetak 15 gol, dengan 14 di antaranya tercipta di kompetisi kasta tertinggi.
Ia memainkan peran penting dalam membantu Leeds bertahan di kasta tertinggi pada musim pertama mereka kembali ke liga utama, sementara ia juga kembali dipanggil ke tim nasional sekitar lima tahun setelah penampilan terakhirnya bersama The Three Lions.
- Getty
Kelebihan utama striker Leeds, Calvert-Lewin
Legenda Everton, Reid, yang pernah memimpin Leeds dalam 22 pertandingan pada tahun 2003, termasuk di antara mereka yang terkesan dengan kembalinya Calvert-Lewin ke puncak performa. Ia mengaku tidak pernah ragu bahwa penyerang nomor 9 yang tangguh itu mampu menemukan kembali performa terbaiknya.
Saat berbicara di lelang bertema Piala Dunia terbesar di dunia — yang diselenggarakan oleh BUDDS, rumah lelang spesialis memorabilia olahraga terkemuka di Inggris — Reid menjawab pertanyaan GOAL mengenai apakah kebangkitan DCL pasca-Everton merupakan hal yang mengejutkan: “Saya tidak bisa menurunkannya ke lapangan.
“Bagaimanapun juga, anak itu bisa mencetak gol. Dia selalu berada di sekitar kotak penalti, selalu bergerak, selalu berada di posisi yang tepat — saya suka striker seperti itu, enam yard, boom, gol. Calvert-Lewin adalah tipe seperti itu.
“Dia menjalani musim yang benar-benar fantastis. Seluruh pujian untuk salah satu klub lamaku yang lain. Mereka juga tampil brilian. Menarik melihat bagaimana semuanya berjalan. Aku benar-benar menantikannya.”
Leeds berhasil mendapatkan nilai yang sepadan dengan uang yang dikeluarkan di bursa transfer 2025
Calvert-Lewin bisa dibilang merupakan rekrutan terbaik Leeds pada tahun 2025, berkat keberhasilan tim tersebut promosi dari Championship, tanpa harus mengeluarkan biaya transfer. Namun, ada juga beberapa transfer penting lainnya yang dilakukan, dengan nilai yang sepadan di semua lini — di mana pemain seperti Gabriel Gudmundsson, Jaka Bijol, Anton Stach, dan Sean Langstaff semuanya tampil gemilang di lingkungan baru mereka.
Namun, The Whites tidak menghabiskan uang secara sembarangan, dan mereka mungkin perlu mengeluarkan dana lebih besar pada tahun 2026 agar bisa bersaing dengan rival-rival yang gemar berbelanja besar. Ketika saran tersebut diajukan kepada Reid, mantan pemain internasional Inggris itu berkata: “Mereka mengalami awal yang sulit. Dia [Daniel Farke] mengubah formasi tim, bukan? Dia melakukannya dengan sangat baik. Manajemen yang hebat.
“Basis penggemar di sana luar biasa. Para penggemar mendukungnya. Para pemain juga demikian. Saya jelas mengulangi diri sendiri, tetapi perekrutan sangat penting. Tim-tim seperti Brighton dan Bournemouth, betapa baiknya mereka dalam hal perekrutan, itu benar-benar luar biasa.”
- BUDDS Auctions
Jadwal pertandingan Leeds: Jadwal musim 2026-27 telah dirilis
Leeds telah mengetahui bahwa laga pembuka mereka di musim Liga Premier 2026-27 akan membawa mereka ke City Ground untuk menghadapi Nottingham Forest. Mereka pasti ingin memulai musim dengan cepat, sehingga pemain seperti Calvert-Lewin dapat memperkuat posisinya di mata para penggemar yang penuh harapan.
Jika mereka bisa terus melaju dari sini, minat terhadap memorabilia terkait Leeds akan terus meningkat. Beberapa barang menarik di bidang ini akan segera dilelang, termasuk medali emas Pele dari Piala Dunia 1958 serta jersey milik Alan Ball dan Martin Peters dari final 1966.
Lelang Piala Dunia BUDDS akan digelar pada 25 Juni 2026, dengan lelang online berjangka waktu yang dimulai pada 2 Juni. Informasi lebih lanjut tersedia di sini, dan untuk penilaian online gratis atas memorabilia olahraga apa pun, klik di sini.