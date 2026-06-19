“Anak itu bisa mencetak gol” - Tiga kelebihan utama Dominic Calvert-Lewin disoroti oleh mantan manajer Leeds, sementara masalah cedera di Everton pun segera terlupakan

Penyerang timnas Inggris tersebut diizinkan untuk mengakhiri kontraknya dengan Everton sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya berakhir. Ia telah menghabiskan sembilan tahun di Merseyside, mencetak 71 gol dalam 273 penampilan.

Antara tahun 2018 dan 2021, ia secara konsisten tampil sekitar 40 pertandingan, namun hanya sekali mencatatkan lebih dari 30 penampilan dalam empat musim terakhirnya bersama The Toffees. Mencetak dua digit gol di kompetisi Liga Premier juga sulit dicapai setelah ia mencapai tonggak tersebut dalam dua musim berturut-turut saat sedang penuh percaya diri dan dalam kondisi fisik prima.

Calvert-Lewin kembali ke performa terbaiknya pada musim 2025-26. Di tengah keraguan mengenai kemampuannya untuk tetap bugar sepanjang musim, ia tampil dalam 39 pertandingan di semua kompetisi. Ia mencetak 15 gol, dengan 14 di antaranya tercipta di kompetisi kasta tertinggi.

Ia memainkan peran penting dalam membantu Leeds bertahan di kasta tertinggi pada musim pertama mereka kembali ke liga utama, sementara ia juga kembali dipanggil ke tim nasional sekitar lima tahun setelah penampilan terakhirnya bersama The Three Lions.