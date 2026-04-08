"Anak ini kelak akan jadi pesaing tangguh!" Apakah "anak ajaib" ini akan segera menjadi saingan terberat Tadej Pogacar?

Jika mempercayai suara-suara dari Grande Nation, Seixas akan mengakhiri masa paceklik tersebut. "Saya yakin dia adalah orang yang ditakdirkan. Dia akan menjadi pembalap yang telah ditunggu-tunggu Prancis," kata Marc Madiot pada awal Maret di RMC.

Presiden berpengaruh dari tim Groupama-FDJ United ini telah mencari-cari penerus Hinault selama tiga dekade karir manajemennya, namun tanpa hasil. Tim pesaing Prancis, Decathlon CMA CGM, mungkin telah menemukannya dalam diri Seixas. Seixas, kata Madiot, adalah "Mesias. Seixas memiliki sesuatu yang hanya dimiliki sedikit orang, seperti Pogacar. Dia memiliki segalanya dalam repertoarnya."

Seixas yang memiliki tinggi 1,86 m tidak hanya kuat di pegunungan. Ia juga menonjol dengan kemampuan luar biasa dalam balapan melawan waktu. Seixas, juara dunia junior 2024 dalam disiplin ini, mendominasi balapan waktu pembuka di Basque Country pada hari Senin, misalnya dengan mengungguli Lipowitz 33 detik.

Di Prancis, seruan agar sang calon bintang baru segera debut di Tour de France semakin kencang. Namun, apakah Seixas benar-benar akan berada di garis start Grand Départ di Barcelona pada 4 Juli masih belum pasti. Menurut Bernard Hinault, orang Prancis sebaiknya bersabar sedikit lagi sambil menunggu penerusnya. Seixas, kata pria berusia 71 tahun itu, sebaiknya terlebih dahulu mengikuti Vuelta atau Giro, "barulah kita bisa mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk bertahan selama tiga minggu penuh."