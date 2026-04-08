"Anak ini kelak akan jadi pesaing tangguh!" Apakah "anak ajaib" ini akan segera menjadi saingan terberat Tadej Pogacar?

Prancis memiliki bintang balap sepeda baru. Paul Seixas baru berusia 19 tahun dan sudah memicu antusiasme di Prancis. Bahkan Tadej Pogacar pun memujinya.

Bahkan Florian Lipowitz pun tak mampu menandingi serangan dahsyat Paul Seixas. Dengan takjub, pembalap Jerman yang menempati posisi ketiga di Tour de France itu hanya bisa menyaksikan dari kejauhan di sebuah tanjakan curam dan mengakui bahwa "anak ajaib" balap sepeda Prancis itu lebih unggul darinya dan semua pembalap lain di awal Tour of the Basque Country yang dipenuhi pembalap-pembalap tangguh.

Penampilan solo yang sensasional itu memastikan Seixas meraih kemenangan etape kedua pada hari Selasa dan memperlebar keunggulannya di puncak klasemen umum. "Saya tidak ragu untuk menyerang. Hal terburuk adalah takut mengambil risiko," kata Seixas: "Saya suka bersepeda seperti ini."

  • Bakat muda berusia 19 tahun asal Lyon ini sedang menuju kemenangan umum pertamanya di level World Tour di wilayah utara Spanyol — dan semakin memicu antusiasme di negaranya. Potensinya tampaknya tak terbatas. "Anak ini kelak akan menjadi pembalap yang luar biasa. Kita akan sering melihatnya di masa depan," puji tak lain dan tak bukan sang juara Tour de France, Tadej Pogacar, pada bulan Maret lalu.

    Saat itu, sang juara dunia baru saja memenangkan balapan satu hari yang sulit, Strade Bianche. Pembalap yang paling lama mampu mengimbangi Pogacar di jalan berkerikil di Tuscany adalah Paul Seixas. Masih terlalu dini untuk menyebut pergantian generasi di puncak rantai makanan balap sepeda. Namun, calon penerus Pogacar tampaknya sudah siap.

    Oleh karena itu, impian-impian tumbuh terutama di Prancis. Sejak Bernard Hinault pada tahun 1985, tidak ada pembalap dari benteng balap sepeda ini yang memenangkan Tour de France. Generasi demi generasi telah mencoba, namun semuanya gagal: pembalap seperti Richard Virenque, Laurent Jalabert, atau Thomas Voeckler; Julian Alaphilippe, Romain Bardet, atau Thibaut Pinot. Mereka memenangkan etape, jersey gunung, dan sebagian dari mereka setidaknya sempat mengenakan jersey kuning. Namun, tak satu pun dari mereka berdiri di podium sebagai juara umum di Paris.

  • "Si Terpilih!" Seixas diharapkan dapat mengakhiri masa paceklik Prancis di Tour de France

    Jika mempercayai suara-suara dari Grande Nation, Seixas akan mengakhiri masa paceklik tersebut. "Saya yakin dia adalah orang yang ditakdirkan. Dia akan menjadi pembalap yang telah ditunggu-tunggu Prancis," kata Marc Madiot pada awal Maret di RMC.

    Presiden berpengaruh dari tim Groupama-FDJ United ini telah mencari-cari penerus Hinault selama tiga dekade karir manajemennya, namun tanpa hasil. Tim pesaing Prancis, Decathlon CMA CGM, mungkin telah menemukannya dalam diri Seixas. Seixas, kata Madiot, adalah "Mesias. Seixas memiliki sesuatu yang hanya dimiliki sedikit orang, seperti Pogacar. Dia memiliki segalanya dalam repertoarnya."

    Seixas yang memiliki tinggi 1,86 m tidak hanya kuat di pegunungan. Ia juga menonjol dengan kemampuan luar biasa dalam balapan melawan waktu. Seixas, juara dunia junior 2024 dalam disiplin ini, mendominasi balapan waktu pembuka di Basque Country pada hari Senin, misalnya dengan mengungguli Lipowitz 33 detik.

    Di Prancis, seruan agar sang calon bintang baru segera debut di Tour de France semakin kencang. Namun, apakah Seixas benar-benar akan berada di garis start Grand Départ di Barcelona pada 4 Juli masih belum pasti. Menurut Bernard Hinault, orang Prancis sebaiknya bersabar sedikit lagi sambil menunggu penerusnya. Seixas, kata pria berusia 71 tahun itu, sebaiknya terlebih dahulu mengikuti Vuelta atau Giro, "barulah kita bisa mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk bertahan selama tiga minggu penuh."