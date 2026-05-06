Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Anak Diego Simeone yang marah mengunggah foto Riccardo Calafiori setelah kemenangan Arsenal atas Atlético Madrid di Liga Champions

Giuliano Simeone meluapkan kemarahannya di media sosial menyusul tersingkirnya Atletico Madrid dari Liga Champions secara menyakitkan di tangan Arsenal. Penyerang yang merupakan putra pelatih Atleti, Diego Simeone, itu menyoroti insiden kontroversial yang melibatkan bek Arsenal, Riccardo Calafiori, yang menurutnya merampas peluang berharga bagi timnya.

    Ketegangan di semifinal Liga Champions merembet ke media sosial saat Giuliano Simeone mengunggah kritik pedas terhadap keputusan wasit di Emirates Stadium. Melalui Instagram, penyerang asal Argentina itu membagikan dua tangkapan layar dari pertandingan tersebut, yang secara khusus menyoroti momen ketika ia didorong hingga terjatuh di dalam kotak penalti oleh bek kiri Arsenal, Calafiori. Pemain sayap tersebut tampaknya berada dalam posisi yang sangat baik untuk merebut bola sebelum dijatuhkan oleh pemain internasional Italia tersebut.

    Kekecewaan muncul karena asisten wasit telah mengangkat bendera offside, yang berarti potensi pelanggaran tersebut tidak pernah ditinjau sebagai penalti. Namun, bukti yang ditunjukkan Simeone menunjukkan bahwa ia mungkin berada di dalam wilayahnya sendiri saat Jan Oblak melepaskan umpan panjang awal, yang berarti keputusan offside tersebut salah. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa saat sebelum Bukayo Saka mencetak gol penentu, yang menggandakan rasa ketidakadilan di kubu Spanyol.


    Pukulan lain bagi Atleti

    Itu bukanlah satu-satunya momen yang membuat para pendukung tim tamu geram, karena pertandingan tersebut diwarnai oleh beberapa insiden memanas di kotak penalti Arsenal. Antoine Griezmann juga sempat meminta penalti setelah ia tampak diinjak oleh Calafiori selama babak kedua yang berlangsung sengit. Namun, tinjauan VAR memutuskan bahwa Marc Pubill dari Atleti telah melakukan pelanggaran sebelumnya dalam proses serangan tersebut, yang berarti wasit Daniel Siebert tidak perlu memeriksa monitor VAR.

    Ketegangan semakin memuncak saat Giuliano gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan kedudukan, setelah melewati David Raya namun tendangannya melebar di bawah tekanan dari Gabriel. Penyerang asal Argentina itu juga meminta wasit memberikan penalti pada saat itu, dengan mengklaim bahwa ia telah dijatuhkan, tetapi teriakannya yang putus asa diabaikan karena Arsenal tetap teguh mempertahankan keunggulan tipis mereka.


    Meskipun putranya bersuara keras di media sosial, Diego Simeone memilih pendekatan yang lebih diplomatis di hadapan kamera. "Saya tidak akan fokus pada hal sepele seperti insiden Griezmann. Jelas sekali, itu adalah pelanggaran. Wasit mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan Marc [Pubill] terhadap salah satu pemain mereka," kata sang manajer saat konferensi pers pasca-pertandingan. "Saya tidak akan fokus pada hal itu. Itu akan menjadi alasan, dan saya tidak ingin mencari-cari alasan. Jika kami tersingkir, itu karena lawan kami memang pantas lolos. Mereka sangat efektif di babak pertama dan pantas mendapatkan tempat mereka. Namun yang saya rasakan adalah ketenangan, kedamaian; tim telah memberikan segalanya."

    Meskipun keluarga dan skuadnya merasa frustrasi, Simeone tetap menunjukkan rasa hormat terhadap proyek yang telah dibangun Mikel Arteta di London Utara. Ia mengakui bahwa The Gunners saat ini bermain di level elit, didukung oleh dana yang besar dan konsistensi taktis. "Mereka memiliki tim dan manajer yang saya sukai. Mereka menerapkan pendekatan yang konsisten, dengan sumber daya finansial yang besar sehingga memungkinkan mereka bersaing seperti ini. Selamat. Kami akan terus bekerja, tanpa terjebak pada detail hal yang begitu jelas," kata Simeone.

