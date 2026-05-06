Anak Diego Simeone yang marah mengunggah foto Riccardo Calafiori setelah kemenangan Arsenal atas Atlético Madrid di Liga Champions

Ketegangan di semifinal Liga Champions merembet ke media sosial saat Giuliano Simeone mengunggah kritik pedas terhadap keputusan wasit di Emirates Stadium. Melalui Instagram, penyerang asal Argentina itu membagikan dua tangkapan layar dari pertandingan tersebut, yang secara khusus menyoroti momen ketika ia didorong hingga terjatuh di dalam kotak penalti oleh bek kiri Arsenal, Calafiori. Pemain sayap tersebut tampaknya berada dalam posisi yang sangat baik untuk merebut bola sebelum dijatuhkan oleh pemain internasional Italia tersebut.

Kekecewaan muncul karena asisten wasit telah mengangkat bendera offside, yang berarti potensi pelanggaran tersebut tidak pernah ditinjau sebagai penalti. Namun, bukti yang ditunjukkan Simeone menunjukkan bahwa ia mungkin berada di dalam wilayahnya sendiri saat Jan Oblak melepaskan umpan panjang awal, yang berarti keputusan offside tersebut salah. Insiden tersebut terjadi hanya beberapa saat sebelum Bukayo Saka mencetak gol penentu, yang menggandakan rasa ketidakadilan di kubu Spanyol.





