Anak Cristiano Ronaldo lebih memilih pindah ke Eropa daripada bermain bersama kapten Al-Nassr musim depan, sementara Real Madrid terus memantau situasinya

Putra sulung dari pemenang Ballon d'Or lima kali ini saat ini bermain untuk tim junior Al-Nassr di Arab Saudi, di mana ia terus mempertahankan rekor gol yang subur yang telah mengikutinya sepanjang karier mudanya. Meskipun ada harapan besar bahwa remaja ini akan dipromosikan ke skuad tim utama untuk bermain bersama ayahnya musim depan, sang pemain muda memiliki rencana berbeda untuk masa depannya dalam waktu dekat.

Menurut The Sun, untuk menguji kemampuannya di level kompetisi tertinggi, Ronaldo Jr. mengincar kepindahan kembali ke benua tempat ayahnya mendominasi selama dua dekade. Seperti ayahnya yang legendaris, sang remaja ingin bermain di panggung terbesar Eropa, dengan Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain yang semuanya mengincarnya. Daya tarik klub-klub elit ini dianggap sebagai faktor utama dalam keputusannya untuk kemungkinan pindah dari Riyadh.