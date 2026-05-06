Anak Cristiano Ronaldo lebih memilih pindah ke Eropa daripada bermain bersama kapten Al-Nassr musim depan, sementara Real Madrid terus memantau situasinya
Klub-klub besar Eropa memantau Ronaldo Jr
Putra sulung dari pemenang Ballon d'Or lima kali ini saat ini bermain untuk tim junior Al-Nassr di Arab Saudi, di mana ia terus mempertahankan rekor gol yang subur yang telah mengikutinya sepanjang karier mudanya. Meskipun ada harapan besar bahwa remaja ini akan dipromosikan ke skuad tim utama untuk bermain bersama ayahnya musim depan, sang pemain muda memiliki rencana berbeda untuk masa depannya dalam waktu dekat.
Menurut The Sun, untuk menguji kemampuannya di level kompetisi tertinggi, Ronaldo Jr. mengincar kepindahan kembali ke benua tempat ayahnya mendominasi selama dua dekade. Seperti ayahnya yang legendaris, sang remaja ingin bermain di panggung terbesar Eropa, dengan Real Madrid, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain yang semuanya mengincarnya. Daya tarik klub-klub elit ini dianggap sebagai faktor utama dalam keputusannya untuk kemungkinan pindah dari Riyadh.
Kembalinya Real Madrid tampaknya akan terjadi
Kembalinya sang pemain timnas junior Portugal ke ibu kota Spanyol bersama Los Blancos tampaknya menjadi kemungkinan yang sangat besar, yang berarti ia akan mengikuti jejak ayahnya. Remaja ini sudah mulai kembali menyesuaikan diri dengan ritme sepak bola Spanyol belakangan ini. Bintang muda Portugal ini berlatih bersama tim U-16 Madrid pada bulan Maret, saat Ronaldo Sr sedang menjalani pemulihan cedera bersama tim medis di Spanyol. Masa latihan ini semakin memperkuat spekulasi bahwa kepindahan permanen ke akademi Real Madrid dapat diselesaikan selama jendela transfer mendatang.
Melangkah keluar dari bayang-bayang
Terlepas dari romantisme duet ayah-anak yang tampil bersama di Al-Nassr, Ronaldo Jr. lebih fokus pada prestasi di Eropa. The Sun menambahkan bahwa meskipun hatinya mungkin tertuju untuk kembali ke Inggris atau Madrid, keluarganya waspada terhadap sorotan media yang berlebihan yang secara alami akan mencoba membandingkannya dengan ayahnya, yang dianggap sebagai legenda di Real Madrid dan Manchester United. Hal ini tidak menghentikan klub-klub besar lainnya untuk menunjukkan minat, dengan Borussia Dortmund dan Sporting CP juga disebut-sebut sebagai tujuan potensial.
Rekam jejak sang pemuda sudah mapan di panggung internasional. Ronaldo Jr telah bermain untuk tim U-15 dan U-17 Portugal, dan memenangkan Piala Dunia bersama tim U-17 pada November lalu. Dengan pindah ke akademi top Eropa, ia berharap dapat menyempurnakan aspek teknis permainannya agar sejalan dengan produktivitas golnya yang sudah mengesankan di level junior.
Mempertahankan rekor gol yang gemilang
Di mana pun ia bermain, pemain berusia 15 tahun ini secara konsisten menunjukkan naluri mencetak gol yang tajam layaknya ayahnya. Statistiknya sungguh luar biasa untuk pemain seusianya, mengingat ia telah mendominasi setiap kelompok usia yang diikutinya. Ia mencetak 58 gol dalam 23 pertandingan bersama tim U-9 Juventus dan 56 gol dalam 27 pertandingan untuk tim U-15 Al-Nassr, menurut The Sun. Saat Ronaldo senior bersiap untuk apa yang kemungkinan besar akan menjadi turnamen besar terakhirnya di Piala Dunia 2026, putranya bersiap untuk memulai perjalanannya sendiri dengan serius.