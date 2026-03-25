Anak Cristiano Ronaldo berpeluang bergabung dengan Real Madrid setelah menjalani latihan bersama akademi

C. Ronaldo
Real Madrid
LaLiga
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Transfers

Cristiano Ronaldo Jr dilaporkan akan bergabung dengan Real Madrid setelah mengikuti sesi latihan di akademi muda bergengsi klub tersebut. Penyerang berusia 15 tahun itu, yang selama ini mengasah kemampuannya di Al-Nassr di Arab Saudi, bergabung dengan skuad U-16 Los Merengues dalam sebuah sesi latihan pada hari Selasa. Kini, ia berpotensi mengikuti jejak gemilang ayahnya, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Real Madrid.

  Jalan yang sudah tak asing lagi bagi generasi mendatang

    Putra sulung dari pemenang Ballon d'Or lima kali ini sudah tidak asing lagi dengan tekanan di akademi-akademi elit Eropa, karena sebelumnya ia telah mengasah kemampuannya di jajaran akademi muda Manchester United dan Juventus. Menyusul kepindahan ayahnya ke Al-Nassr pada Januari 2023, remaja ini bergabung dengan akademi klub tersebut; namun, kemungkinan kepindahannya ke ibu kota Spanyol akan menandai lompatan signifikan dalam perkembangan karier profesionalnya. The Athletic melaporkan bahwa Ronaldo Jr sedang berlatih bersama Madrid dengan tujuan untuk secara resmi bergabung dengan sistem pemuda klub tersebut.

    Mengikuti GOAT

    Jika transfer ini terwujud, pemain berusia 15 tahun itu akan bergabung dengan klub yang namanya identik dengan kesuksesan luar biasa dan gelar juara. Selama sembilan tahun yang legendaris di Santiago Bernabeu, Ronaldo mencetak 450 gol dalam 438 penampilan, meraih empat gelar Liga Champions dan dua trofi La Liga. Meskipun Ronaldo muda bermain sebagai striker tengah — posisi yang dikuasai ayahnya di akhir kariernya — kepindahan ini pasti akan memicu perbandingan intens dengan pria yang tetap menjadi figur modern paling ikonik di Madrid.

  Mencapai kemajuan di kancah global

    Selain ambisinya di level klub, Ronaldo Jr telah mulai memantapkan dirinya sebagai sosok kunci dalam struktur tim muda tim nasional Portugal. Sejak melakukan debut internasionalnya bersama tim U-15 melawan Jepang tahun lalu, ia dengan cepat naik pangkat hingga mengoleksi enam penampilan dan mencetak gol pertamanya untuk tim U-16. Neneknya baru-baru ini hadir di Kroasia untuk menyaksikan langkah awalnya di sepak bola internasional, yang semakin menyoroti ikatan keluarga yang mendalam dengan Seleccao, di mana ayahnya yang berusia 41 tahun terus memimpin tim senior dengan rekor 143 gol.


  Musim panas yang sangat penting bagi perkembangan

    Fokus utama sang remaja saat ini adalah mengamankan posisi tetap dalam jajaran tim muda Madrid sebelum musim kompetisi Eropa yang baru dimulai. Meskipun ia telah menunjukkan potensi yang sangat besar di Arab Saudi dan di level internasional, transisi ke kategori U-16 atau U-17 Madrid akan menjadi ujian fisik dan taktis yang jauh lebih berat. Pendaftarannya secara resmi di Valdebebas bisa jadi merupakan langkah besar pertama dalam karier yang, seperti yang diharapkan banyak orang, akan sejalan dengan karier panjang ayahnya.

